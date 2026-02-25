গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পিছত এইবাৰ নগাঁও : আৰম্ভ হ'ল চিটী বাছ সেৱা
জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগে ৬ খন বাছেৰে এই চিটী বাছ সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু দুখন সংযোজন কৰা হ'ব ।
নগাঁও : গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাছত নগাঁৱত আৰম্ভ চিটী বাছ সেৱা । যান-জঁট হ্ৰাস, সাধাৰণ নাগৰিকৰ যাতায়াত সুচল কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই পদক্ষেপ । নগাঁৱত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিটী বাছ সেৱা উপভোগ কৰি মতলীয়া হৈ পৰিল যাত্ৰী ।
“জিলা আয়ুক্তই ঘোষণা কৰা দিনৰ পৰাই আগ্ৰহেৰে আজিৰ দিনটোৰ অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ । গুৱাহাটীলৈ গ'লে চিটী বাছত উঠো । কিন্তু নগাঁৱত এই সুবিধা লাভ কৰিব পৰা নাছিলোঁ । আজিৰ পৰা নগাঁৱতো চিটী বাছ সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ বিষয়ে অৱগত হোৱাৰ পাছত আজি পুৱাৰে পৰাই চিটী বাছত যাত্ৰা কৰাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ । এতিয়া মই নগাঁৱৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিটী বাছেৰে ঘৰলৈ গৈ আছোঁ । নগাঁৱত প্ৰথমবাৰ চিটী বাছ সেৱা উপভোগ কৰি এক্সাইটেড হৈ পাৰিছোঁ ।” বুধবাৰে নগাঁৱত শুভাৰম্ভ কৰা চিটী বাছ সেৱা উপভোগ কৰি এইদৰে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে এগৰাকী যাত্ৰীয়ে ।
উল্লেখ্য যে নগাঁও চহৰত ৬ খন বাছেৰে বুধবাৰৰ পৰা শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে চিটী বাছ সেৱা । সাধাৰণ জনতাৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে নগাঁৱত শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে এই চিটী বাছ সেৱা । প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা পৰিবহণ বিভাগে সৰ্বমুঠ ৬ খন বাছৰ জৰিয়তে ৩ টা মুখ্য কৰিড'ৰত এই চিটী বাছ সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । মূল পথত ই-ৰিক্সাই সৃ্ষ্টি কৰা যান-জঁট হ্ৰাস কৰাৰো লক্ষ্যৰে চহৰখনত চিটী বাছ সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে ।
চিটী বাছ সেৱাৰ স্থান
- বেবেজীয়া চাৰিআলিৰ পৰা পুৰণিগুদাম
- পুৰণিগুদামৰ পৰা বেবেজীয়া চাৰিআলি
- ধিং গে'টৰ পৰা কামপুৰ টাউন
- কামপুৰ টাউনৰ পৰা ধিং গে'ট
- ডিমৌ চাৰিআলিৰ পৰা ৰূপহী বজাৰ আৰু
- ৰূপহী বজাৰৰ পৰা ডিমৌ চাৰিআলি
এইকেইটা স্থান সংযোগী পথত চলাচল কৰিব চিটী বাছ ।
পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু দুখন বাছৰ সংযোজন ঘটাই গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱালৈ এই বাছ সেৱা সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰে নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই । নগাঁও চহৰৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ লোকৰ চহৰকেন্দ্ৰিক যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে এই সেৱা প্ৰৱৰ্তন কৰা বুলি উল্লেখ কৰে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ।
চিটী বাছ সেৱাৰ বাবে বছৰ ভাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়াৰ ফলত অতিৰিক্ত ভাৰা আদায় কৰিব নোৱাৰে বুলিও বিধায়কৰ লগতে জিলা আয়ুক্তই মন্তব্য কৰে । প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আৰম্ভ কৰা চিটী বাছ সেৱাত ৰাইজৰ সঁহাৰি লাভ কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰীণ বাছ সেৱাও আৰম্ভ কৰাৰ কথাও জনায় বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই ।
ইপিনে, ই-ৰিক্সাৰে যাতায়াত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় সময়তেই মহিলা-যুৱতীয়ে অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰাৰ উপৰি অত্যধিক ভাৰা আদায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছিল । এনে ক্ষেত্ৰত নগাঁৱত চিটী বাছ সেৱা আৰম্ভ কৰাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে নগঞা ৰাইজ ।
প্ৰণিধানযোগ্য যে ১৯৭৩ চনতো নগাঁৱত চিটি বাছ সেৱা আছিল যদিও বিভিন্ন কাৰণত পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সেৱা বন্ধ হৈ পৰে ।
বুধবাৰে নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই ফ্লেগ অফ কৰি শুভাৰম্ভ কৰে নগাঁৱৰ চিটী বাছ সেৱা । লগতে জিলা পৰিবহণ বিষয়া আৰু পৰিবহণ বিভাগৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলো উপস্থিত থাকে ।