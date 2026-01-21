এশ-এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত শিৱগুৰিত কেতিয়া পৰিব জনপ্ৰতিনিধিৰ চকু

এশ-এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত শিৱগুৰিত কেতিয়া পৰিব জনপ্ৰতিনিধিৰ চকু
আজিও চৰকাৰলৈয়ে আশাৰে বাট চাইছে শিৱগুৰিৰ ৰাইজে ৷ মাথোঁ এখন ঘৰ, এটোপাল বিশুদ্ধ খোৱাপানী আৰু অনাময় ব্যৱস্থাই এতিয়া তেওঁলোকৰ সপোন ৷
জোনাই : জোনাই সমজিলাৰ শিৱগুৰি অঞ্চলত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে কেৱল মাটি, ঘৰ-দুৱাৰ ধ্বংস কৰাই নহয়, সেই অঞ্চলত বাস কৰি থকা লোকসকলৰ মানসিক অৱস্থাৰ দিশত হেঙাৰ হিচাপে থিয় দিছে ৷
বিগত ২০২৪ চনৰ জুন মাহত চিয়াং, দিবাং আৰু দতুং নদীৰ বান আৰু খহনীয়াৰ পৰিঘটনা, ইয়াৰ তাৎক্ষণিক প্ৰভাৱ, বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱাৰ পিছত শিলিগুৰি গঞাৰ জীৱিকাত ব্যাঘাত, শিক্ষাত ব্যাঘাত, স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা বঞ্চিত জনসাধাৰণ আহুকালৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা গৈছে ৷
বৰ্তমান কেমিজেল গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত পুৰণা জেলম গাঁৱৰ জেলম পথাৰত শিৱগুৰি ১৭ টাকৈ বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা পৰিয়ালে কোনোমতে মাটি এডোখৰ লৈ থকাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷ কিন্তু এই অঞ্চলত পানী, বিদ্যুৎ আৰু কোনোধৰণৰ অনাময় ব্যৱস্থা নাই । সৰ্বস্বান্ত পৰিয়ালৰ লোকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে চৰকাৰ-প্ৰশাসনে পুনৰ সংস্থাপনৰ আশাৰে শিৱগুৰি গাঁৱৰ পৰা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি আনে যদিও চৰকাৰৰ এই আংশিক সহায় গাঁওবাসীৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয় ।
‘‘বৰ্তমান যি ঠাইত আছো, দুখ আৰু অভাৱ কুলাই-পাচিয়ে নধৰা হৈছে । আমি যেতিয়া শিলগুৰি অঞ্চলত বসবাস কৰিছিলো, তাত সময়বোৰ হাঁহি-ধেমালিৰ মাজেৰে পাৰ হৈছিল । ক’বলৈ গ’লে আমি মিছিং জনগোষ্ঠীৰ লোক, দবুৰ পূজা, লৃগাং আমাৰ জাতীয় উৎসৱ । আমাৰ এতিয়া পোহৰ, পানী আদি ব্যৱস্থা নাই । আমাৰ নিজৰ জাতীয় উৎসৱটো পালন কৰিবলৈও আমাৰ সামৰ্থ নাইকীয়া হ’ল । কিয়নো জীয়াই থাকিবলৈ যেনে-তেনে থকাৰ সুবিধাকণ নিজে কৰি লৈছো । তেনেক্ষেত্ৰত দবুৰ পূজা, লৃগাং পাতিবলৈ আমাৰ কোনো সুবিধা নাই । শিৱগুৰিত আমাৰ সকলো আছিল’’ - এয়া এগৰাকী ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য ৷
আন এগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি শিৱগুৰিৰ পৰা বানত সৰ্বস্বান্ত হৈ ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত আহিছিলোঁ । জোনাই প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰি অনাৰ পিছত আমি জোনাইৰ সাহায্য শিবিৰত প্ৰায় ৬-৭ মাহ আছিলো । ইয়াৰ পিছতে চৰকাৰে দিয়া গৰু-ম’হ, ঘৰৰ ক্ষতিৰ বাবে প্ৰতিটো পৰিয়ালক দিয়া টকাৰে আমি এডোখৰ মাটি কিনি থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছো যদিও যথেষ্ট অসুবিধাৰ মাজেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে । চৰকাৰে আমাক মাটি দিম বুলি কৈ নিদিলে ৷ তথাপিও আমি ক্ষতিপূৰণ হিচাপে চৰকাৰে দিয়া কিঞ্চিৎ টকাৰে জেলম পথাৰত মাটি লৈ বসবাস কৰাৰ পিছতো চৰকাৰে খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি কৈ আজি পৰ্যন্ত কৰি নিদিলে । প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ আঁতৰত এখন চাহ বাগানত ব্যৱহৃত পানী খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দৈনন্দিন কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ । যাৰ ফলত শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে চকুৰ সমস্যা, বিভিন্ন ছালৰ ৰোগে দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে । তদুপৰি যেনে-তেনে থকাৰ সুবিধাৰ বাহিৰে পোহৰ, শৌচালয়ৰ সুবিধা নাই । তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰক এটাই আহ্বান অতি শীঘ্ৰে পানীৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিলে ভাল হয় ৷ অন্যথা এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰিম ৷’’
এইসকল লোকে ছালৰ ৰোগৰ বাবে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা জোনাই অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও লাভ কৰা নাই সুফল ৷ এই দুৰ্যোগৰ মাজতে তেওঁলোকে নৰ্থ ইষ্ট ক্লাব নামৰ এটা বেচৰকাৰী সন্থাৰ তৰফৰ পৰা লাভ কৰে কম্বল, তিৰপাল, ফিল্টাৰ আৰু ঔষধ ৷
উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত ক’ত আছিল বানপীড়িত ৰাইজ
জোনাই সম জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষৰ নেতৃত্বত ২০২৪ চনৰ ৩০ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল উদ্ধাৰ অভিযান । অভিযানটো বিশেষভাৱে প্ৰত্যাহ্বানজনক আছিল ৷ অভিযানৰ সময়ত এখন উদ্ধাৰকাৰী নাও ডুব যায়, যাৰ ফলত ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনৰ কৰ্মীসকল ঠাইতে আবদ্ধ হৈ পৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰে ।
ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক প্ৰথমে জোনাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এমাহৰ বাবে আশ্ৰয় দিয়া হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত জোনাই জিলা পুথিভঁৰাললৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয় ৷ তাত তেওঁলোকে প্ৰায় ছমাহ ধৰি অস্থায়ীভাৱে বাস কৰি আছিল ৷
চৰকাৰে দিয়া ক্ষতিপূৰণ
২০২৪ চনৰ ১৩ নৱেম্বৰত অসম চৰকাৰে জোনাইৰ শিৱগুৰিৰ বান বিধ্বস্তসকলৰ পুনঃসংস্থাপনৰ উদ্দেশ্যে পঞ্চাশটা পৰিয়ালক অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা মন্ত্ৰী যোগেন মহনে প্ৰদান কৰিছিল এককালীন সাহায্য ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় ১.৬০ লাখ টকাকৈ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰে পুনঃসংস্থাপনৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ১.২০ লাখ টকাকৈ, কাপোৰ-কানি আৰু বাচন-বৰ্তন হেৰুওৱাৰ বাবে ৫,০০০ টকাকৈ আৰু পশুধনৰ ক্ষতিৰ বাবদ অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰে । অৱশ্যে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ বিপৰীতে গড় হিচাপত ৮০ লাখতকৈ অধিক ধনৰ ব্যয় হোৱাত চৰকাৰে দিয়া ক্ষতিপূৰণ মুঠেও পৰ্যাপ্ত নহয় বুলি তেওঁলোক দাবী কৰে ৷
ক’ত ক’ত বাস কৰিছে বানত সৰ্বস্বান্ত পৰিয়ালসমূহ
বেচৰকাৰী সন্থা নৰ্থ ষ্টাৰ ক্লাবৰ পৰিচালন সঞ্চালক নৱ দেউৰীয়ে কয়, ‘‘এই অঞ্চলত এতিয়া ১৭ ঘৰ মানুহ আছে । শিৱগুৰিৰ পৰা অহা মানুহ প্ৰায় ৫০ ঘৰ আছিল । বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা শিৱগুৰি গাঁৱৰ প্ৰায় ৫০ টা পৰিয়ালসমূহৰ কিছুমান তিনিচুকীয়া জিলাৰ মৈদাপুৰ, জেলেম, পুৰণা জেলেম, হোলীকুছি, জোন কাৰেং, কাইটং, মাজগাঁও, জাগুণ আনকি শদিয়াকে ধৰি একাধিক গাঁৱত সিঁচৰতি হৈ আছে । এনেকৈয়ে একেলগে সমিল মিলেৰে বসবাস কৰা পৰিয়ালসমূহক বানে সৰ্বস্বান্ত কৰাৰ লগতে ভাগ ভাগ কৰি দিলে ।’’
নৱ দেউৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘ইয়াৰোপৰি আন কেতবোৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোক ৷ বিশেষকৈ শিশুৰ স্বাস্থ্য, মহিলাৰ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত প্ৰয়োজনীয় চাফ-চিকুণতা, পানীৰ সমস্যা, পোহৰৰ সমস্যাৰ লগতে শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে । আমি আমাৰ বেচৰকাৰী সংন্থা নৰ্থ ইষ্ট ক্লাবৰ তৰফৰ পৰা যি পাৰো সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো । যেনে - পানীৰ ফিল্টাৰ, কম্বল, বাল্টি, তিৰপাল, চাবোন, নেপকিনৰ লগতে কেতিয়াবা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লৈ ঔষধ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছো, যাতে মানুহখিনি সু-স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে । তদুপৰি বানত সৰ্বস্বান্ত হোৱা পৰিয়ালসমূহে নিজৰ স্থানলৈ উভতি যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ জীৱন-জীৱিকা তেনেই চিন্তনীয় । তেওঁলোকে চাহ বাগানত দিন-হাজিৰা কৰাৰ লগতে ঘৰতে কমলা ভৰোৱা টুম বনাই এটাত ২০ টকাকৈ বিক্ৰীৰে দৈনিক উপাৰ্জন কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আছে । ইয়াৰোপৰিও শিক্ষা লাভৰ ক্ষেত্ৰত শিশু আৰু কিশোৰ-কিশোৰীসকল বহু পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ প্ৰত্যাবৰ্তনৰ ফলত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্কুলীয়া শিক্ষাত বাধা আহিল, ঘৰুৱা দায়িত্ব বৃদ্ধি পালে আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত আগতীয়াকৈ বিদ্যালয়ৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰা হ’ল ৷ আৰ্থিক অসুবিধা, যত্ন লোৱাৰ দায়িত্ব, ওচৰৰ বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশৰ অভাৱৰ বাবে কেইবাজনো কিশোৰে শিক্ষা বন্ধ কৰি দিছিল । কেইগৰাকীমান যুৱতীয়ে দৃঢ়তাৰে উচ্চ শিক্ষা অব্যাহত ৰাখিলেও বহুতে এসময়ত স্কুলীয়া শিক্ষাক উৎসাহিত কৰা সমনীয়া সমৰ্থন ব্যৱস্থা হেৰুৱাই পেলাইছে ৷ দৈনন্দিন জীৱন-জীৱিকা যেনে হ’ব লাগে তেনে হোৱা নাই । সেয়ে আমাৰ বেচৰকাৰী সংস্থা নৰ্থ ইষ্ট ক্লাবৰ যোগেদি কম সময়ত অধিক উৎপাদন কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এক পৰিকল্পনা কৰি থকা হৈছে ৷’’
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘চৰকাৰে গুণগত শিক্ষাৰ কথা কৈছে, কিন্তু এই অঞ্চলৰ শিশুসকলে পোহৰৰ ব্যৱস্থা নথকাত পঢ়াৰ সময়ত খেলিব লগা বা সন্ধিয়াতে শুই যাব লগা অৱস্থা । ইয়াৰোপৰি চিকিৎসা ব্যৱস্থা বহু আগবঢ়া বুলি আমি কওঁ, কিন্তু এই অঞ্চলত প্ৰায় সংখ্যক লোকেই ছালৰ ৰোগত আক্ৰান্ত ৷ হয়তো চাহ বাগানত ব্যৱহৃত কুঁৱাৰ পৰা পানী সেৱন কৰা আৰু গা ধোৱাৰ বাবেই লোকসকলৰ ছালৰ ৰোগ হৈছে ৷ গতিকে চৰকাৰে শিলগুৰিত বানে সৰ্বস্বান্ত কৰা পুৰণা জেলম পথাৰত থকা পৰিয়ালৰসমূহক পানী, অনাময়ৰ লগতে পোহৰৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে ভাল হয় ৷’’
‘‘যিহেতু নিজে কেঁচা অনাময় ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও সেয়া পৰ্যাপ্ত নহয় ৷ কেইবাজনো লোকে এটা শৌচাগাৰ ভাগ কৰাত মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ঋতুস্ৰাৱৰ সময়ত গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হয় ৷ সৌৰ পোহৰ আৰু সুৰক্ষিত আন্তঃগাঁথনিৰ অনুপস্থিতিয়ে বিশেষকৈ পবা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ দৰে বনাঞ্চলৰ ওচৰত বাস কৰা ছোৱালী আৰু মহিলাসকলৰ বাবে এন্ধাৰ হোৱাৰ পিছত সুৰক্ষাৰ চিন্তা বৃদ্ধি কৰিছে’’ বুলি বেচৰকাৰী সংস্থাটোৰ পৰিচালন সঞ্চালকগৰাকীয়ে উদ্বেগেৰে কয় ।