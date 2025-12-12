ETV Bharat / state

ছোৱাইন ফিভাৰৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত গাহৰি পালকে কেতিয়া লাভ কৰিব ক্ষতিপূৰণ ?

ছোৱাইন ফিভাৰৰ ফলত অসমৰ পশুপালকৰ প্ৰায় ১৭ কোটিৰ টকাৰ লোকচান হৈছে । কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে মিলি পশুপালকক দিব ক্ষতিপূৰণ ।

Assam Swine Fever
ছোৱাইন ফিভাৰৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত গাহৰি পালকক চৰকাৰে দিব ক্ষতিপূৰণ (ETV Bharat)
গুৱাহাটী : শেহতীয়াকৈ ছোৱাইন ফিভাৰৰ ফলত অসমৰ যথেষ্ট সংখ্যক গাহৰি পালক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বহু গাহৰিৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি হাজাৰ হাজাৰ গাহৰি মাৰি পেলোৱা হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত গাহৰি পালকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । চৰকাৰৰ ওচৰত ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি আবেদন জনাইছে যদিও এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক বিফল হৈছে । তাৰ মাজতে অসমৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে । তেওঁ জনোৱা মতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পুঁজি আহিলেই ক্ষতিগ্ৰস্ত গাহৰি পালকে লাভ কৰিব ক্ষতিপূৰণ । বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত এক বিভাগীয় কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি এই কথা জানিবলৈ দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

এই সম্পৰ্কত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ছোৱাইন ফিভাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ পশুপালকৰ প্ৰায় ১৭ কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৫০ শতাংশ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে ৫০ শতাংশ ক্ষতিপূৰণ দিব । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৫০ শতাংশ পুঁজি আহিলেই ক্ষতিগ্ৰস্ত গাহৰি পালকে লাভ কৰিব ক্ষতিপূৰণ । পৰৱৰ্তী সময়ত এনে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবে ৰাজ্যতেই প্ৰতিষেধক প্ৰস্তুতৰ ব্যৱস্থাও হাতত লোৱা হ'ব ।"

ছোৱাইন ফিভাৰৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত গাহৰি পালকক চৰকাৰে দিব ক্ষতিপূৰণ (ETV Bharat)

অসম চৰকাৰৰ পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু পেন্সনাৰ মঞ্চৰ সহযোগত বৃহস্পতিবাৰে অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় পশু চিকিৎসকৰ এদিনীয়া ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু সংবেদনশীলতা কাৰ্যসূচীৰ । অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালৰ লগতে পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰা নিগমৰ অধ্যক্ষ মনোজ শইকীয়া, পশু চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নিৰঞ্জন কলিতাৰ লগতে কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি । প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত পশু চিকিৎসা বিষয়া আৰু চিকিৎসকসকলে ।

অনুষ্ঠানটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে কয়, "পশুপালন, পশু চিকিৎসাৰ মান উন্নত কৰা, পশু ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ লগতে উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবেই এই প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰা হৈছে । এ এছ চি এ ডি আঁচনিৰ পুঁজিৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এই এদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ । এই প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত পশু চিকিৎসকসকলে নতুন চিকিৎসকৰ আগত নিজৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰিছে । যাৰ যোগেদি আমি ২০২৬ বৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা এক নতুন ধৰণে কাম কৰি অসমক পশুপালনৰ দিশটো আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ ।"

