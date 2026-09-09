দীঘলীয়া প্ৰতিবাদৰ অৱসান;কঠিয়াতলীত হ'ব সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়

দীঘলীয়া প্ৰতিবাদৰ অৱসান;কঠিয়াতলীত হ'ব সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়
বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে ঘোষণা কৰিলে বঢ়মপুৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ স্থান । কঠিয়াতলীত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ ।
Published : September 9, 2026 at 9:51 PM IST
বঢ়মপুৰ : যোৱা ১৮ আগষ্টত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্যত ৮ খন নতুন সমজিলা গঠনৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছৰে পৰা বঢ়মপুৰত উত্তেজনা অব্যাহত আছিল । ক'ত সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় স্থাপন হ'ব তাক লৈ তীব্ৰ বিতৰ্ক চলিছিল । বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ ৩ টা স্থানত সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় স্থাপনৰ দাবী উত্থাপন হৈছিল । অৱশেষত সকলো বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই বঢ়মপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীয়ে সমজিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ স্থান ঘোষণা কৰিলে । সামাজিক মাধ্যমযোগে বিধায়কগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে যে কঠিয়াতলী চাৰিআলিত সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় হ'ব ।
কামপুৰ-কঠিয়াতলী সংযোগী লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বাংলো ইয়াৰ স্থান হ'ব । বিধায়কগৰাকীয়ে পোষ্টত লিখিছে, "কঠিয়াতলীৰ পুৰণি পৰিদৰ্শন বাংলোৰ স্থানতে সমজিলা কাৰ্যালয় স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বাবে সংশ্লিষ্ট সকলো পক্ষলৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা আৰু বঢ়মপুৰবাসী ৰাইজলৈ মৰম, আস্থা আৰু সহযোগিতাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ ।"
এই ঘোষণাৰ পিছতে কঠিয়াতলীৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কঠিয়াতলী চাৰিআলিলৈ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ লোক ওলাই আহি মিঠাই বিতৰণ কৰে । এই সিদ্ধান্তৰ বাবে সকলোৱে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্থানীয় বিধায়কক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় বাসিন্দা তথা কণ্ঠশিল্পী ঘন বৰদলৈয়ে কয়, "সঁচাকৈ আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ দিন । বিশেষকৈ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ সমজিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো কঠিয়াতলীত দিব বুলি গম পায় আমি ভাল পাইছোঁ কিন্তু এটা দুখৰ বিষয় আজি গম পাইছোঁ এই নামটো কামপুৰ-কঠিয়াতলী নামৰে নামকৰণ হ'ব । গতিকে এইটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰো ।"
আনফালে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহঃ সম্পাদক দীপক বৰদলৈয়ে কয়, "আজি বঢ়মপুৰবাসীৰ বাবে আনন্দৰ দিন । সমজিলা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আমাৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ নেতৃত্বত যোৱা ৬ তাৰিখে ৰাজহুৱা সভা আহ্বান হৈছিল । ৰাইজৰ মত লৈ সমজিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । এই সভাত বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ যিমান পঞ্চায়ত আছে তাৰ প্ৰতিনিধিসকল, দল -সংগঠন আৰু আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলৰ উপস্থিতিত আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকৰ মত লৈ তাত এটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে । সেই প্ৰস্তাৱ মৰ্মে কঠিয়াতলীত ২৮ টা প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । অৱশেষত বিধায়কগৰাকীয়ে ফেচবুকযোগে সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় কঠিয়াতলী হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে । আমি তেওঁক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে বঢ়মপুৰ সমজিলা ঘোষণা হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিগত প্ৰায় ১৫ দিন ধৰি সমষ্টিটোত বিভিন্ন সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছিল । বিশেষকৈ সমষ্টিৰ অধীনৰ কামপুৰত সমজিলাৰ কাৰ্যালয় স্থাপনৰ দাবীত আন্দোলন হৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও ৪ গৰাকী বীৰ শ্বহীদৰ ভূমি বঢ়মপুৰত সমজিলা কাৰ্যালয় স্থাপনৰ দাবীও উত্থাপন হৈছিল । একেদৰে কঠিয়াতলীৰ ৰাইজেও দাবী জনাই আহিছিল । আনকি এনে পৰিস্থিতিত বিধায়ক জিতু গোস্বামীৰ নেতৃত্বত পৃথক পৃথক স্থানত ৰাজহুৱা সভাৰো আয়োজন কৰি ৰাইজৰ মতামত লোৱা হৈছিল । অৱশেষত ৰাইজৰ মতামতৰ ভিত্তিত কঠিয়াতলীতে বঢ়মপুৰ সমজিলাৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।
লগতে পঢ়ক :
অনলাইন শ্বপিং বনাম ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী : ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী প্ৰভাৱিত নে?