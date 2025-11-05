ETV Bharat / state

আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ মহামাৰী ৰূপ: গাহৰি পালকৰ হাহাকাৰ

উজনিত গাহৰি বিক্ৰী আৰু সৰবৰাহ বন্ধ । পশুপালন বিভাগে চলাইছে গাহৰি নিধন অভিযান ।

African Swine Fever in Sivasagar
ৰাজ্য়ত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 5, 2025 at 12:52 PM IST

আমগুৰি: শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰে । ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলালৈ বিয়পি পৰিছে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ (এ এছ এফ)। আন জিলাৰ লগতে শিৱসাগৰতো এই ৰোগে ধাৰণ কৰিছে ভয়াৱহ ৰূপ ।

গাহৰি বিক্ৰী আৰু সৰবৰাহ বন্ধ :

শিৱসাগৰতেই বৃহৎ বৃহৎ পামৰ ২০ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ গাহৰি নিধন কৰাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জিলাখনৰ পালকসকলৰ । গ্ৰামাঞ্চলৰ শিক্ষিত যুৱকৰ কঁকাল ভাঙি শিৱসাগৰতে হাজাৰ হাজাৰ গাহৰি নিধন কৰাৰ পাছত মূৰে-কঁপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে এইসকল পালকে । স্থানীয় গাহৰি পালকৰ পামত আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ সংক্ৰমণ হোৱাত শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে গাহৰি বিক্ৰী আৰু সৰবৰাহ বন্ধ কৰিছে । ইয়াৰ পিছতেই পশুপালন বিভাগে গাহৰি নিধন অভিযান চলাইছে ।

ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰে (ETV Bharat Assam)

সজাগতামূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ :

দেওবাৰে জাঁজী জামুগুৰিৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোতে ৫ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ গাহৰি নিধন কৰে । জিলা পশুপালন বিভাগে সঠিক সময়ত সজাগতামূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা বাবেই বর্তমান আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰে মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । আনহাতে জিলাখনত বেতবাৰী, কোঁৱৰপুৰ, বকতা মৌজাকে ধৰি দিখৌমুখ, ৰূপহীমুখ, দিকচু, নামতি অঞ্চলতো এই ৰোগে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।

ক্ষতিপূৰণৰ নিৰিখ কম হোৱাত ক্ষোভ :

বর্তমান আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ ফলত কেইবা সহস্ৰাধিক গাহৰি মৃত্যুমুখত পৰাৰ লগতে গ্ৰামাঞ্চলৰ অৰ্থনৈতিক ভেঁটি কোঙা কৰি পেলাইছে । বিশেষকৈ চৰকাৰী ঋণ লৈ গাহৰিৰ ব্যৱসায় কৰা পালকসকলে মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে । যিবিলাক গাহৰি পশুপালন বিভাগৰ তত্ত্বাৱধানত নিধন কৰা হৈছে সেইসমূহৰ বাবদ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ প্ৰতিশ্রুতি দিছে যদিও নিৰিখ কম হোৱা বুলি ক্ষোভ প্রকাশ কৰিছে পালকসকলে ।

বিভাগীয়ভাৱে নিধন কৰা গাহৰিৰ ১৫ কেজি ওজনৰ ২২০০ টকা, ১৫ ৰ পৰা ৪০ কেজি ওজনৰ ৫৮০০ টকা, ৪০ ৰ পৰা ৭০ কেজি ওজনৰ ৮৪০০ টকা, ৭০ ৰ পৰা ১০০ কেজি ওজনৰ ১২০০০ টকা, ১০০ কেজি অধিক হ'লে ১৫০০০ টকা ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে । পশুপালন বিভাগৰ এই ক্ষতিপূৰণে গাহৰি পালকক অৰ্থনৈতিকভাৱে কোনো সকাহ প্ৰদান নকৰে বুলি অভিযোগ কৰি ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে গাহৰি পালক পাৰ্থপ্ৰতীম নেওগে । তেওঁ কয় যে এনে ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰাতো বিলম্ব হয় ।

উল্লেখ্য যে উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ উপৰি কাষৰীয়া চৰাইদেউ, ডিব্রুগড় জিলাতো আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ সংক্ৰমণ হৈছে । গাহৰি পালক শুভ্ৰজিৎ খনিকৰে কয়, "শিক্ষিত যুৱকসকলে গাহৰি পালন কৰি স্বাৱলম্বী হৈ উঠিছিল; কিন্তু অহা ২০ বছৰলৈ থলুৱা পালকৰ ৰাজহাড় বেঁকা কৰি পেলালে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে ।" তেওঁ চৰকাৰক এইক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ ল'বলৈ আহ্বান জনায় । ক্ষতিগ্ৰস্ত গাহৰি পালকে এইক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ লগতে পশুপালন বিভাগক উচিত ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।

SIVASAGAR
ইটিভি ভাৰত অসম
AFRICAN SWINE FEVER IN ASSAM
গাহৰি
AFRICAN SWINE FEVER

