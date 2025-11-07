ETV Bharat / state

জীৱন-জীৱিকাৰ একমাত্ৰ সম্বল আছিল গাহৰিকেইটা, এতিয়া তাকো নাই

ধেমাজিত সংহাৰী ৰূপত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ ৷ উদং হৈছে এখনৰ পাছত আনখন ফাৰ্ম ।

African Swine Fever has taken a terrifying form in Dhemaji
ধেমাজিত সংহাৰী ৰূপত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2025 at 4:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি: ৰাজ্যৰ আন কেইবাটাও প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে শেহতীয়াকৈ ধেমাজিতো ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ ৷ যাৰ বাবে গাহৰি পালকৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ । ইতিমধ্যে জিলা পশুপালন আৰু ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসা বিভাগে ব্যাপক তৎপৰতা অৱলম্বন কৰি চিনাক্ত হোৱা আক্ৰান্ত অঞ্চলবোৰত গৈ গাহৰি নিধন অব্যাহত ৰাখিছে ৷

ধেমাজিৰ লক্ষীপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনৰ ২নং বৰুৱা গাঁৱত বৃহস্পতিবাৰেও জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ এটা দল উপস্থিত হৈ গাঁওখনৰ ঘনকান্ত লালুং নামৰ লোকজনৰ ফাৰ্মৰ ৬০ টা গাহৰিৰ ভিতৰত ৫০ টা নিধন কৰে । লগতে গাঁওখনৰ আন কেইবাজনো পালকৰ গাহৰিসহ মুঠ ৬০ৰো অধিক গাহৰি নিধন কৰে ৷ একেদৰে ধেমাজি ভেহপৰা, লাচিত নগৰ আৰু ভৰালীচুকত, কাৰিচুক, নলনিপাম, মৰিধল হাঁহচৰা, এৰাঢল, গোঁহাই গাঁও আদিত যথেষ্ট সংখ্যক গাহৰি নিধন কৰে ।

ধেমাজিত সংহাৰী ৰূপত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ (ETV Bharat Assam)

ডেৰ মাহত প্ৰায় এহেজাৰ গাহৰি নিধন

গাহৰিৰ মহামাৰীয়ে উদং কৰিছে এখনৰ পিছত আনখন ফাৰ্ম । যাৰ বাবে মূৰে-কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে গাহৰি পালকসকল । এই সন্দৰ্ভত জিলা পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ মানসজ্যোতি শইকীয়াই কয়, "২নং বৰুৱা গাঁৱত কিলিং প্ৰচিডিঅ'ৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ । ইয়াতে ৬০ টা গাহৰি আছিল । ইয়াৰে ৫০ টা গাহৰি আৰু ওচৰ-পাজৰে সংক্ৰমিত হোৱাৰ আশংকা কৰি সকলো মিলাই ৬০ ৰো অধিক গাহৰি নিধন কৰা হৈছে ৷ আমি যোৱা ডেৰ মাহত মোটামুটি এহেজাৰৰ ওচৰা-ওচৰি গাহৰি নিধন কৰিছোঁ ৷"

আবেগিক হৈ পৰিল গাহৰি পালক

আবেগিক হৈ পৰিল গাহৰিপালক ঘনকান্ত লালুং নামৰ গাহৰি পালকজন ৷ তেওঁ কয়, "মোৰ সৰু-ডাঙৰ মিলাই ৬০টা আছিলে ৷ আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফ্লু লাগিলে ৷ এতিয়া ভেটেনেৰীৰ মানুহ আহি মাৰি আছে ৷ মাৰ্কেটৰ মতে ৮-১০ লাখ পাব লাগে, এতিয়া চৰকাৰে কি দিয়ে ৷ পাঁচ বছৰ দিনে গাহৰি পালন কৰি চলি আছিলোঁ, এতিয়া বিকল্প ব্যৱস্থা একো নাই । বহুত দুখ লাগিছে ।"

একেদৰে ধেমাজিৰ লাচিত নগৰ আন এগৰাকী পালক দেৱজিত বৰগোঁহাইৰ মাহকী গাহৰি ১০ জনীৰ পৰা ৮০টা পোৱালী হৈছিল যদিও এতিয়া এই বেমাৰে আশাত চেঁচাপানী ঢালিলে ৷ প্ৰশাসন আৰু পশুপালন বিভাগে সহায় নকৰিলে মহা বিপদত পৰিব বুলি মন্তব্য কৰে পালকগৰাকীয়ে ।

উল্লেখ্য যে এতিয়ালৈকে ডেৰ মাহত প্ৰায় এহেজাৰ গাহৰি নিধন কৰিছে বিভাগে ৷ সজাগতা আৰু জৈৱ সুৰক্ষাৰ বাবে গাহৰিপালকসকলক অৱগত কৰিছে যদিও ঠায়ে ঠায়ে গাহৰি মাংস বেচা-কিনা অব্যাহত আছে । প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিষেধাজ্ঞাক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই বিক্ৰী কৰি থকা খবৰ পোৱা গৈছে । যাৰ বাবে জিলাখনত ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ ৰূপ ধৰিছে গাহৰিৰ বেমাৰে ।

লগতে পঢ়ক: নাগাৰা সম্ৰাট ৰামচৰণ ভড়ালীৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি

আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ মহামাৰী ৰূপ: গাহৰি পালকৰ হাহাকাৰ

TAGGED:

AFRICAN SWINE FEVER IN ASSAM
গাহৰি
ইটিভি ভাৰত অসম
SIVASAGAR
AFRICAN SWINE FEVER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.