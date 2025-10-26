সংকটত ৰাজ্যৰ ১০ লাখ গাহৰি পালক, ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰে
২৬ খন জিলাতে এই ৰোগে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰে(এ এছ এফ) । ৰাজ্যৰ ইখনৰ পাছত সিখন জিলালৈ বিয়পিছে গাহৰিৰ দেহত হোৱা আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ । ইটোৰ পাছত সিটো গাহৰি মৰিছে বা চৰকাৰী নিয়ম মানি মাৰি পেলোৱা হৈছে ।
ফলস্বৰূপে সময়মতে প্রতিষেধক নিদিয়া গাহৰি পালনৰ সৈতে জড়িত ৰাজ্যৰ প্রায় ১০ লাখ গাহৰি পালক সংকটত পৰিছে ৷ ৰাজ্যৰ ২৬ খন জিলাতে এই ৰোগে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ।
বিষয় সন্দৰ্ভত গাহৰি পালক সংস্থা অসমৰ মুখ্য উপদেষ্টা ভাৰত সন্দিকৈয়ে কয়, ‘‘বিগত জুন-জুলাই মাহৰ পৰা ৰাজ্যত আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । প্ৰথমতে এই বেমাৰ বৰপেটা জিলাত দেখা দিছিল । ইয়াৰ পৰা বেমাৰটো ৰাজ্যৰ ২৬ খন জিলালৈ বিয়পি পৰিছে । এই বেমাৰৰ বাবে গাহৰি ফাৰ্মবোৰত গাহৰি নোহোৱা হৈ গৈছে । যাৰ ফলত বছৰৰ শেষৰফালে প্ৰতি কেজি গাহৰিৰ মাংসৰ দাম ৬০০-৭০০ টকা পৰ্যন্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ৰাজ্যত ১০ লাখতকৈ অধিক গাহৰি পালক আছে । ধেমাজি, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গোলাঘাট, কামৰূপ গ্ৰাম্য, দৰং, চিৰাং, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰিকে ধৰি জনজাতীয় গাঁওবোৰত গাহৰি পালন কৰা হয় । প্ৰতি বছৰে আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰত গাহৰি পালকসকল লোকচানৰ সন্মুখীন হয় ৷ কিন্তু এইবাৰ যি ধৰণে আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছে, আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল ৷ এইবাৰ সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । বজাৰত বেমাৰী গাহৰিৰ মাংস বিক্ৰী কৰাৰ ফলত ৯০% আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰ বিয়পে ৷ সেয়েহে এই ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আমি চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছিলো যে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতে গাহৰিৰ কটাৰ বাবে শ্লটাৰ হাউচ খুলিবলৈ । শ্লটাৰ হাউচ খুলিলে এই ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কমি গ’লে হয় । কাৰণ শ্লটাৰ হাউচত গাহৰি পৰীক্ষা কৰিহে কটা হয় ।’’
‘‘চৰকাৰীভাবে কম গাহৰিহে কালিং কৰা হয় । বেছিভাগ গাহৰি পালকৰ ফার্ম অথবা পামত মৰিছে । কালিং কৰা গাহৰিৰ বিপৰীতে লাভ কৰা চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণৰ ধন অতি কম । গাহৰিৰ এটা পোৱালিৰ বাবদ ক্ষতিপূৰণ মাত্র ২,২০০ টকা যাৰ বজাৰ মূল্য ৬০০০ টকা । এক কুইণ্টল বা তাতোকৈ ওপৰৰ গাহৰিৰ চৰকাৰী ক্ষতিপূৰণ ১৫ হাজাৰ টকা, তাৰ বিপৰীতে বজাৰ মূল্য হয় ৫০-৬৫ হাজাৰ টকা । ২০২০ চনৰ পৰা ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱা এই ৰোগে এইবাৰ মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে’’ - ভাৰত সন্দিকৈয়ে লগতে কয় ৷ তদুপৰি তেওঁ গাহৰি পালকসকলক সুৰক্ষা দিয়াত বিভাগ ব্যর্থ হোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷
পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ এক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, ৰাজ্যত আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি হৈছে । বৰ্তমানলৈ কোনো প্ৰতিষেধক নোলোৱা এই ভাইৰাছ নিয়ন্ত্ৰণৰ উপাই নায় । এইবাৰ ৰাজ্যৰ ১২ খন জিলাতে এই ভাইৰাছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে । ধেমাজি, লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, দৰং আৰু কামৰূপত এই ভাইৰাছৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে ।
