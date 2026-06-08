ETV Bharat / state

জীয়াঢলৰ বালিচৰত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এশ হেক্টৰ ভূমিত বনানীকৰণ

জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ধেমাজি যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত গছপুলি ৰোপণ ।

Afforestation in Memory of Artist Zubeen Garg in Dhemaji
জীয়াঢলৰ বালিচৰত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এশ হেক্টৰ ভূমিত বনানীকৰণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত আৰম্ভ কৰা হৈছে এশ হেক্টৰ ভূমিত বনানীকৰণৰ কাম । ইয়াত সমান্তৰালভাৱে ঘাঁহৰ খেতিৰ লগতে এখন নাৰ্ছাৰী গঢ়ি তোলা হ'ব । তদুপৰি এই প্ৰকল্পটোৱে গৰু কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ বাবেও ব্যৱস্থাও সামৰি ল'ব ।

মন্ত্ৰী তথা ধেমাজিৰ বিধায়ক ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত ধেমাজি যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত ধেমাজি জিলা বন বিভাগ আৰু অৰণ্য মানৱ পদ্মশ্ৰী যাদৱ পায়েঙৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত সোমবাৰে ধেমাজিৰ জীয়াঢল নদীৰ সমীপৱৰ্তী অঞ্চলত বনানীকৰণৰ শুভাৰম্ভণি কৰা হয় ৷

Afforestation in Memory of Artist Zubeen Garg in Dhemaji
জীয়াঢলৰ বালিচৰত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এশ হেক্টৰ ভূমিত বনানীকৰণ (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে প্ৰথমে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছতে গছপুলি ৰোৱাৰ শুভাৰম্ভণি কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বনানীকৰণৰ প্ৰকল্পৰ লগতে স্থানীয় কৃষকসকল উপকৃত হ’ব পৰাকৈ ইয়াত ঘাঁহৰ খেতি, এখন নাৰ্ছাৰী আৰু গৰুৰ কৃত্ৰিম প্ৰজননৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰি সকলো একেলগে প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই নিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই ৷

জীয়াঢলৰ বালিচৰত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এশ হেক্টৰ ভূমিত বনানীকৰণ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “এসময়ত বানপানী, গৰাখহনীয়াৰ বাবে জীয়াঢল বনাঞ্চলখন একেবাৰে নাইকিয়া হৈছিল ৷ যোৱা দহটা বছৰত বন বিভাগৰ চেষ্টাত বনাঞ্চলখন ইতিমধ্য়ে উজ্জীৱিত কৰা হ’ল; কিন্তু এতিয়া যিবোৰ চাপৰি আছে তাত ধেমাজি যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত আৰু জুবিন গাৰ্গৰ পৱিত্ৰ স্মৃতিত বনানীকৰণৰ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ আজি আমি জিলা আয়ুক্ত, গাওঁ পঞ্চায়তৰ সকলোৱে সহায় সহযোগিতাত আমি বনানীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো শুভাৰম্ভ কৰো । ইয়াত নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ বাবে ব্য়ৱস্থা কৰা হৈছে ।"

জীয়াঢলৰ বালিচৰত জুবিন গাৰ্গৰ স্মৃতিত এশ হেক্টৰ ভূমিত বনানীকৰণ (ETV Bharat Assam)

ইপিনে, প্ৰকৃতিপ্ৰেমী প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতিত এশ হেক্টৰ ভূমিত বনানীকৰণৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰি এইক্ষেত্ৰত স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে ধেমাজিবাসী আৰু অসমবাসীৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছে ধেমাজিৰ যুৱ সমাজে ৷ জীয়াঢলৰ পাৰৰ বালিময় অঞ্চলত মূল্যৱান গছপুলিৰ লগতে ফলমূলৰ পুলি ৰোৱাৰ পৰিকল্পনা বিষয়ে উল্লেখ কৰে ধেমাজি যুৱ সমাজৰ সভাপতি জ্যোতিষ কোচে ।

ইয়াৰ জৰিয়তে বান, খহনীয়া, প্ৰাকৃতিক ভাসাম্যতা, জৈৱ বৈচিত্ৰ্যতা ৰক্ষা হ’ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে যুৱ সমাজে ৷ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত ৰাহুল সুৰেশ জাৱীৰ, জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সুধাকৰ সিং, ধেমাজি বন সংমণ্ডল বিষয়া মনোৰঞ্জন বৰ্মনে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ বাবে অনা গছপুলি হ'ল ছাগলীৰ খাদ্য

চাৰি বছৰতে কেনেকৈ মৰু সদৃশ স্থানটুকুৰা সেউজী হ'ল !

সেউজ ধৰিত্ৰীৰ বাবে সমৰ্পিত এগৰাকী ব্যক্তি: প্ৰায় ডেৰ দশকত ৰোপণ-প্ৰতিপালন লক্ষাধিক গছপুলি

TAGGED:

জীয়াঢল
জুবিন গাৰ্গ
ডাঃ ৰণোজ পেগু
বনানীকৰণ
DHEMAJI PLANTATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.