মাতৃহন্তা কন্যা ! পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত লোমহৰ্ষক ঘটনা

নিশা শোৱাপাটিতে কন্যাই দাৰে ঘপিয়াই শিৰশ্ছেদ কৰে মাতৃ অনুমাই মালাঙৰ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 23, 2026 at 7:20 PM IST

হাফলং : পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ দেৰামুখৰ লালুং গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড । নিজকন্যাই শিৰশ্চেদ কৰে মাতৃৰ । নিশা শোৱাপাটিতে কন্যাৰ দাৰ ঘাপত শিৰশ্ছেদ হয় মাতৃ অনুমাই মালাঙৰ । আনহাতে, পিতৃ প্ৰেমেন্দ্ৰ মালাঙৰ লগতে ভগ্নীকো দাৰে ঘপিয়াই আক্ৰমণ ।

শুনিলেই গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা এই ঘটনা সন্দৰ্ভত গাঁওবাসী তথা পিতৃ প্ৰেমেন্দ্ৰ মালাঙৰ বৰ্ণনা অনুসৰি, হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে হত্যাকাৰী কন্যাই মাতৃৰ ছিন্নমুণ্ড হাতত লৈ ওৰে নিশা ঘৰৰ পিছফালে থকা বাঁহনিবাৰীত লুকাই থাকে । ইফালে ঘটনাৰ খবৰ পাই নিশাতেই ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কন্যাক বিচাৰে যদিও কোনো সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰিলে । অৱশ্যে পুৱাৰ ভাগত ঘৰৰ পিছফালে থকা বাঁহনিবাৰীৰ পৰা অনুমাই মালাঙৰ ছিন্নমুণ্ডসহ হত্যাকাৰী কন্যাক উদ্ধাৰ কৰি আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ।

আনহাতে, লুকাই থকা বাঁহনিবাৰীখনৰ পৰা এখন দা, কাঁচি, চেম্পুৰ পেকেট, তেল, ফণী, সেন্দূৰ, মাটিৰ পাত্ৰ ইত্যাদি উদ্ধাৰ কৰে । এনেবোৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা দেখি এতিয়া গাঁওবাসীয়ে অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হোৱা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে । আধুনিক তথা বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উন্নয়নৰ দিনতো এনে অবৰ্ণনীয় ঘটনা আৰু সামগ্ৰী উদ্ধাৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি এই ঘটনা ক'লা যাদুৰ প্ৰভাৱত সংঘটিত হৈছে বুলি অঞ্চলটোৰ ৰাইজে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত পিতৃ প্ৰেমেন্দ্ৰ মালাঙে কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত মই নাছিলোঁ । পিছত ইয়াত আহি দেখা পালোঁ ফণী, কাঁচি এখন, চেম্পুৰ পেকেট, যিমানখিনি মানে মাইকী মানুহৰ সা-সম্পত্তি থাকে তেলৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি ইয়াত উদ্ধাৰ হৈছে । মাটিৰ বাচনো এটা পাইছোঁ, সৰু টেকেলি ।"

উল্লেখ্য যে এই ঘটনাই এটা কথা উদঙাই দিছে যে মানুহ এতিয়াও অন্ধবিশ্বাসৰ বলি হৈ আছে । লগতে আজিৰ সভ্য সমাজত মানৱতাক লজ্জিত কৰা কু-সংস্কাৰ, অন্ধবিশ্বাস যে এতিয়াও তলে তলে শিপাই আছে সেই কথাই কাৰ্বি আংলঙত সংঘটিত এই শিহৰণকাৰী ঘটনাই প্ৰমাণ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :শিলচৰ হাফলং পথত ভূমিস্খলন; সাময়িকভাৱে ব্যাহত যাতায়ত সেৱা
লগতে পঢ়ক :কোনে কাক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গৈছিল ? অনিতা ডেকা মহন্তক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নীৰ

