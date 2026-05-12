ডিমৰীয়াৰ জালিশৰা বিলত প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ ৰূপ: শ্বেতপদ্মৰ হাঁহি আৰু ঐতিহ্যৰ সংগম
শুভ্ৰ পদুমৰ দলিচা পাৰিছে জালিশৰা বিলত । বিলখনলৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী পক্ষীৰ ।
Published : May 12, 2026 at 8:01 PM IST
ডিমৰীয়া: "বিলত তিৰেবিৰাই পদুমৰ পাহি ঐ, পাতত তিৰেবিৰাই পানী..." প্ৰখ্যাত কবি তথা গীতিকাৰ কমলানন্দ ভট্টাচাৰ্যৰ এই কালজয়ী গীতৰ কলিকেইশাৰী যেন আজি বাস্তৱায়িত হৈ উঠিছে । ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এই বিলখনে ধাৰণ কৰা এক মায়াবী ৰূপে এতিয়া হাত বাউলি দিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলক । প্ৰকৃতিৰ এক অনন্য কেনভাচ ।
বৰ্তমান জালিশৰা বিলৰ দৃশ্য কোনো নিপুণ চিত্ৰকৰৰ কেনভাচতকৈ কম নহয় । পুৱাৰ ৰাঙলী সূৰ্যৰ প্ৰথমটো কিৰণ যেতিয়া বিলৰ বুকুত পৰে, তেতিয়া সৃষ্টি হোৱা আভাই এক অপূৰ্ব পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে ।
এই আভাৰ মাজতেই হাঁহি বিৰিঙাই থকা বগা পদুমবোৰে বিলখনক এখন শুভ্ৰ দলিচালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । কেৱল পদুম ফুলেই নয়, বিলখনলৈ আগমন ঘটিছে বিভিন্ন দেশী-বিদেশী পক্ষীৰ । পক্ষীৰ মধুৰ কাকলি আৰু বিলৰ শান্ত পৰিৱেশে যিকোনো ক্লান্ত পথিকৰ মনত এক অপৰিসীম শান্তিৰ প্ৰলেপ সানিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু :
জালিশৰা বিল কেৱল এখন জলাশয় নহয়, ইয়াৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অঞ্চলটোৰ সুদীৰ্ঘ ইতিহাস । প্ৰতি বছৰে মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ দিনা ইয়াত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । গাঁৱৰ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাই সমৱেত হৈ পৰম্পৰাগত 'লালিলাং' বিহু নাম গাই সমূহীয়াকৈ মৎস্য চিকাৰ কৰা দৃশ্যই অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ এক নিভাঁজ ছবি দাঙি ধৰে ।
পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনীয়তা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মতামত:
বিলখনৰ এই অপৰূপ সৌন্দৰ্যই এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে স্থানীয় লোকৰ লগতে পথচাৰীকো । এগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, "ঐতিহাসিক বিলখনত পদুমৰ যেন এখন দলিচাহে পাৰি থৈছে প্ৰকৃতিয়ে । এনে দৃশ্য দেখিলে সঁচাকৈয়ে মন ভৰি যায় ।" আনহাতে সচেতন স্থানীয় ব্যক্তি অনেকে বিলখনৰ সংৰক্ষণ আৰু চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
এগৰাকী স্থানীয় লোকে কয়,"পথচাৰীয়ে এপলক ৰৈ পদুমৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰা এই বিলখনৰ পাৰসমূহ যদি অলপ পৰিষ্কাৰ কৰি আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰা হয় । তেন্তে নিশ্চয়কৈ ই পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব । চৰকাৰী সাহায্য পালে জালিশৰা বিল আগন্তুক দিনত এক উৎকৃষ্ট পৰ্যটন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি উঠাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ।"
প্ৰকৃতিৰ এই অনাবিল সৌন্দৰ্য আৰু ঐতিহাসিক গুৰুত্বক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে জালিশৰা বিল যে অনাগত দিনত ডিমৰীয়াৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত এক বিশেষ স্থান দখল কৰিব, সেয়া নিশ্চিত ।