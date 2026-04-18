কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদনত কোনো ত্ৰুটি নাই: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰ সন্দৰ্ভত মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়া

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদনত কোনো ত্ৰুটি নাই: জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰ সন্দৰ্ভত মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়া
বিহুৰ বন্ধৰ পিছত শুকুৰবাৰৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত আৰম্ভ হৈছে ।
Published : April 18, 2026 at 7:27 AM IST
গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰৰ পৰা ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু গোচৰৰ শুনানি । বিহুৰ বন্ধৰ পিছত শুকুৰবাৰৰ পৰা ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত আৰম্ভ হৈছে ।
অভিযুক্তৰ ওপৰত গোচৰৰ ধাৰা আৰোপৰ ওপৰত শুনানি চলি থকাৰ মাজতে শুকুৰবাৰে অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই আদালতত অন্য এটা বিষয়ৰ ওপৰত যুক্তি দৰ্শায় । ছিংগাপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰা অনুমোদনত কেতবোৰ বিসংগতি থকা বুলি পূৰ্বে অনুষ্ঠিত শুনানিত অভিযুক্ত পক্ষৰ অধিবক্তাই যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । অভিযুক্ত পক্ষৰ এনে যুক্তিৰ বিৰোধিতা কৰি শুকুৰবাৰে মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰদান কৰা অনুমোদনত কোনো ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা নাই বুলি প্ৰত্যুত্তৰ প্ৰদান কৰে ।
এই যুক্তি প্ৰদৰ্শনৰ পিছত মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "অভিযুক্তৰ ওপৰত গোচৰৰ ধাৰা আৰোপৰ ওপৰত বৰ্তমান শুনানি চলি আছে । গোচৰত যাতে কোনো গাফিলতি থাকি নাযায় তাৰবাবে জিয়াউল কামাৰৰ নেতৃত্বাধীন লোক অধিবক্তাৰ দলে সকলো আইনী দিশ সাঙুৰি যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি আছে ।"
আনহাতে, মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ এখন আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰা বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে । এই সন্দৰ্ভত মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়াই কয়, "গুৱাহাটীৰ ক্ৰাইম ব্ৰান্সত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিত তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক ৭ দিনৰ বাবে ট্ৰেনজিট জামিন প্ৰদান কৰিছিল । কিন্তু এনে জামিনৰ নিৰ্দেশনাত যথেষ্ট ত্ৰুটি ৰৈ যোৱা বাবে অসম চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় । সেই অনুসৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াক প্ৰদান কৰা তেলেংগানা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ট্ৰেনজিট জামিনৰ নিৰ্দেশনাত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰে । ইয়াৰ পিছতে পৱন খেড়াই এনে স্থগিতাদেশৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই শুকুৰবাৰে পুনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় । কিন্তু শুনানিৰ অন্তত আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ আবেদনখন খাৰিজ কৰি তেওঁক অসমৰ আদালতত জামিন আবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।"
উল্লেখ্য যে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ তিনিখন পাছপ'ৰ্ট থকা বুলি দাবী কৰিছিল । লগতে ডুবাইত সম্পত্তি আৰু আৰু আমেৰিকাত কোম্পানীৰ অংশীদাৰ হোৱাৰ কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী শপতনামাত উল্লেখ নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছিল । কিন্তু এনে অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰাইম ব্ৰান্সত গোচৰ ৰুজু কৰে ।