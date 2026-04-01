জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত শুনানি : উপস্থিত মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়া
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু গোচৰৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতৰ তৃতীয় দিনাৰ শুনানি প্ৰক্ৰিয়া পৰ্যবেক্ষণ অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তাৰ ।
Published : April 1, 2026 at 6:29 PM IST
গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া ফাষ্টট্ৰেক আদালতত চলি আছে । বুধবাৰে তৃতীয় দিনৰ শুনানিত উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ মহাধিবক্তা দেৱজিৎ শইকীয়া । ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্টট্ৰেক আদালতত উপস্থিত থাকি মহাধিবক্তাগৰাকীয়ে শুনানি প্ৰক্ৰিয়াৰ বুজ লয় । অসম চৰকাৰৰ মোকৰ্দমা সঞ্চালক (Director of Prosecution) মাখন ফুকনৰ সৈতে আদালতত উপস্থিত থাকি মহাধিবক্তাই কেইবাঘণ্টা ধৰি গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া, যুক্তিপৰ্ব নিৰীক্ষণ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মহাধিবক্তা শইকীয়াই কয়, "গোচৰত যাতে কোনো বিসংগতি, আসোঁৱাহ থাকি নাযায় সেই সন্দৰ্ভত পৰ্যায়ক্ৰমে নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে । অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিয়া বিশেষ লোকঅধিবক্তা জিয়াউল কামাৰৰ নেতৃত্বত থকা দক্ষ দলটোৱে নিয়াৰিকৈ সকলো প্ৰক্ৰিয়া চলাই গৈছে । অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ এই গোচৰটোক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অভিযুক্ত পক্ষই উত্থাপন কৰা যুক্তিসমূহৰ বিপৰীতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত অসম চৰকাৰৰ বিশেষ লোক অধিবক্তাৰ দলে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব ।" প্ৰয়োজন সাপেক্ষে শেষত তেওঁ নিজেও আদালতত উপস্থিত হৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলিও মহাধিবক্তা শইকীয়াই উল্লেখ কৰে । ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত ছিংগাপুৰ আদালতে দিয়া ৰায় সম্পৰ্কত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "ছিংগাপুৰৰ ক'ৰ'নাৰ্ছ আদালতৰ ৰায়ে অসমত চলি থকা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায় । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষীয়ে নিজাকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আদালতত অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে । এই গোচৰৰ সৈতে ছিংগাপুৰৰ গোচৰৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।"
তেওঁ লগতে কয় যে আৰক্ষীয়ে গোচৰৰ তদন্ত কৰি ইতিমধ্যে এখন শক্তিশালী অভিযোগনামা দাখিল কৰিছে । অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ ধাৰা আৰোপৰ ওপৰত উভয় পক্ষৰ যুক্তি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত অভিযোগনামা কিমান শক্তিশালী সেয়া সকলোৱে গম পাব ।" অৱশ্যে গোচৰৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়া শেষ হ'ব কোৱাটো কঠিন বুলি উল্লেখ কৰি মহাধিবক্তা শইকীয়াই কয়, "অভিযুক্ত পক্ষৰ যুক্তিৰ পিছত চৰকাৰী পক্ষই ইলেক্ট্ৰ'নিক সাক্ষ্য, বেংক ষ্টেটমেণ্ট, বিভিন্ন গোচৰৰ প্ৰসংগ আদি আলালতত উত্থাপন কৰিব লাগিব ।" উল্লেখ্য যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ আদালতত তৃতীয় দিনাও অভিযুক্ত পক্ষই যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে ।
