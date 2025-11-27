স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ পদৰ বাবে প্ৰকাশ পাব বিজ্ঞাপন : সদনত শিক্ষামন্ত্ৰী ডা: ৰণোজ পেগু
ৰাজ্যত হাইস্কুলৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে ৪০৬ খন শিক্ষানুষ্ঠান । দুখন পঞ্চায়ত এলেকাৰ মাজত প্ৰতিষ্ঠা হ’ব তিনিওটা শাখাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ।
গুৱাহাটী : ৰাজ্যত অহা দুই-এমাহৰ ভিতৰত প্ৰকাশ হ’ব স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ খালী পদ পূৰণৰ বিজ্ঞাপন । আনকি পঞ্চায়ত এলেকাৰ মাজত এখন হাইস্কুল বা তিনিওটা শাখাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীত কৰা বিদ্যালয় স্থাপন হ’ব । এই ঘোষণা শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ । অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয় দিনা প্ৰশ্নত্তোৰ কালত উত্তৰ দি এই ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ৷
বিধায়ক তেৰছ গোৱালাৰ শিক্ষা বিষয়ত এক মৌখিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "অসমত ইতিমধ্যে চাহজনজাতি আদৰ্শ বিদ্যালয় গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে । অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ সফলতাৰ ভিতৰত চাহ বাগিচা এলেকাৰ আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহ অন্যতম । আনকি আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । এতিয়ালৈ আমি চাহ বাগিচা এলেকাৰ ৩০,৬৭০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । এই উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ আৰম্ভ কৰাৰ পিছতে এতিয়া আমি দ্বাদশ শ্ৰেণী পৰ্যন্ত উন্নীত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আৰম্ভণিতে এই হাইস্কুলৰ পৰা উন্নীত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত কোনো অতিৰিক্ত নতুন শিক্ষকৰ পদ সৃষ্টি কৰা হোৱা নাছিল । সেয়ে অন্য বিদ্যালয়ৰ পৰা ডেপুটেশ্বনত আনি শিক্ষক দিয়া হৈছিল ৷ কিন্তু আমি এতিয়া নতুন পদ সৃষ্টি কৰাত নিয়মীয়া শিক্ষক নিযুক্তিৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছে । আনকি ইয়াত এতিয়া তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদ পূৰণ কৰিবলৈ বাকী আছে । তাৰ কাৰণে আমি ‘মাল্টি টেক্স ষ্টাফ’ চমুকৈ এম টি এছ দিয়াৰ কাৰণেও অনুমোদন লাভ কৰিছো । আৰু এই এম টি এছ নিযুক্তি দিয়াৰ দায়িত্ব বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিকে দিয়া হৈছে । তাৰ কাৰণে আমি বিত্ত বিভাগৰ পৰাও অনুমোদন পাইছো । সেয়ে এই বছৰতে আমি নিযুক্তিৰ লগতে তেঁওলোকৰ বেতন আদিও দিব পৰা যাব । চাহ বাগিছা এলেকাত থকা ৮৭ খন হাইস্কুলক পৰ্যায়ক্ৰমে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰি ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । এই বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যৰ শ্ৰম বিভাগেও সহযোগ কৰিছে ।"
আনহাতে বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণে উত্থাপন কৰা আৱাসিক বিদ্যালয় সন্দৰ্ভত আন এক পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰে আৱাসিক বিদ্যালয় স্থাপনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ লাভ কৰি আহিছে ৷ সেইসমূহ পৰীক্ষা কৰি চোৱা হৈছে ৷ ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জৱাহৰলাল নৱোদয় আৱাসিক বিদ্যালয় আছে ৷ কিন্তু এতিয়া জনজাতি কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে ‘একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়’ নামেৰে নতুন আৱাসিক বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিছে ৷ এই আৱাসিক বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ সমস্যা আছে ৷ সেই কাৰণে আমি এই বছৰ বিদ্যালয় হোষ্টেলৰ কথা ভাবিছো ৷ কলেজত যিধৰণে হোষ্টেল পৰিচালনা হয়, ঠিক তেনেদৰে বিদ্যালয়ৰ হোষ্টেল পৰিচালনাৰে এই বছৰ আমি জনজাতীয় অঞ্চলত হোষ্টেল নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টা এটা আৰম্ভ কৰিছো ৷ ২০৬ খন হোষ্টেল প্ৰায় ৩.৯৯ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ’ব । বৰ্তমান সময়ত চাহ জনজাতি এলেকাত আৱাসিক আদৰ্শ বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই ৷ মাত্ৰ দূৰণিবটীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ক’ত ক’ত বিদ্যালয় হোষ্টেলৰ প্ৰয়োজন আছে সেইসমূহ বিভাগে পৰীক্ষা কৰি আছে ।"
আনহাতে উন্নীতকৰণ কৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত পৰ্যাপ্ত শিক্ষকৰ লগতে কিমান সংখ্যাক বিদ্যালয়ত কলা, বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখা আছে সেই সন্দৰ্ভত বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে উত্থাপন কৰা আন এক পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "ৰাজ্যত একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহুকেইখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰা হৈছে ৷ কিন্তু বহু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ পদ নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা হোৱা নাই ৷ আমি অস্থায়ীভাৱে সেই বিদ্যালয়ৰ পৰা যিসকল স্নাতক শিক্ষকৰ যোগ্যতা আছে বা স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ ডিগ্ৰী আছে বা একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদানৰ যোগ্যতা আছে বুলি বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে সেই বিদ্যালয়সমূহক উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীত কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে এতিয়া নতুন চাৰ্ভিছ ৰুল প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে ৷ বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনৰ লগতো আলোচনা কৰি থকা হৈছে ৷ এই চাৰ্ভিছ ৰুলত শিক্ষকৰ পদোন্নতিৰ ব্যৱস্থাও ৰখা হ’ব ৷ অৰ্থাৎ এজন গ্ৰেজুৱেট শিক্ষক পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট শিক্ষকলৈ উন্নীত হ’ব পাৰিব ৷ এক সমীক্ষাও কৰি থকা হৈছে যে কিমানখন হাইস্কুলক উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীত কৰিব লাগিব ৷"
"আমি অন্ততঃ প্ৰতিখন পঞ্চায়ত এলেকাত নহ’লেও কিছু অঞ্চলত দুখন পঞ্চায়ত এলেকাৰ মাজত এখন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বা তিনিওটা শাখাৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীত কৰা বিদ্যালয় স্থাপন কৰাত গুৰুত্ব দিম ৷ আনকি যিসমূহ বিদ্যালয়ত অপ্ৰয়োজনীয় পদ আছে সেই পদ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ পদলৈ উন্নীত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷ ইতিমধ্যে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষকৰ পদ পূৰণৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে ৷ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিযুক্তিৰ বাবেও ক’ত কিমান স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক লাগিব তাৰ তালিকা আদি কৰি থকা হৈছে ৷ সকলো ঠিকে থাকিলে অহা এমাহ দুমাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।" সদনত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় ।
তেওঁ আৰু কয়, "অসমৰ ৪০৬ খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে ৷ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীত কৰা বিদ্যালয়সমূহত বর্তমান মুঠ ২৩,১৫৭ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীৰ নাম ভর্তি কৰা হৈছে । একেদৰে বৰ্তমান অসমৰ চাহ বাগিচাসমূহৰ ১১৮ খন চাহ বাগিচাত আদর্শ বিদ্যালয়ৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । ইয়াৰে প্ৰতিখন আদর্শ বিদ্যালয়ত পাঠদান ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে । বর্তমান ১১৮ খন চাহ বাগিচাৰ আদর্শ বিদ্যালয় সমূহৰ ভিতৰত ৮৭ খন বিদ্যালয়ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে আৰু ৩১ খন বিদ্যালয়ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্রেণীলৈকে পাঠদান কৰি থকা হৈছে । বর্তমান নাম ভর্তি কৰা ছাত্র-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে ৩০,৬৭০ জন ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অসমত চলিত ২০২৫-২৬ বর্ষত ১২১৫ খন মাধ্যমিক খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মুঠ ২,৪৭,৫৬৮ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিনামূলীয়া নাম ভর্তি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবদ ৰাজ্য চৰকাৰৰ ২৯.৮৫ কোটি টকা খৰচ কৰা হৈছে । ২০২৫-২৬ বৰ্ষত ছাত্র-ছাত্রীসকলক দিবলগীয়া বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্মৰ বাবদ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ অধীনত (প্রাথমিক আৰু উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ক সামৰি) মুঠ ৩৫,৭১,৮২৪ গৰাকী শিক্ষার্থীৰ বিপৰীতে মুঠ দুশ চৈধ্য কোটি ত্রিশ লাখ চৌৰানব্বৈ হাজাৰ টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে চলিত বৰ্ষৰ বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম ক্ৰয় আৰু যোগানৰ যাৱতীয় কার্য চলি আছে । অন্যহাতে মাধ্যমিক পর্যায়ত নৱম আৰু দশম শ্রেণীক সামৰি মুঠ ৭,৫৭,২৬৮ গৰাকী শিক্ষার্থীৰ বিপৰীতে মুঠ ৫৩.৮৮ কোটি টকা বিদ্যালয় শিক্ষাৰ অধীনত ৰাজ্যিক বাজেটত ধাৰ্য কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ত চলিত বৰ্ষৰ বিনামূলীয়া ইউনিফৰ্ম প্ৰদানৰ বাবে নিবিদাৰ কাম চলি আছে ।"
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "ছোৱালী শিক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে ২০২৪-২৫ বর্ষত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিযুত মইনা আঁচনিৰ অধীনত উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষৰ মুঠ ১,০২,২৯৫ গৰাকী ছাত্রী উপকৃত হৈছে । ২০২৫-২৬ আর্থিক বৰ্ষত এই আঁচনিৰ দ্বাৰা মুঠ ১,৯০,৮০২ গৰাকী ছাত্রী উপকৃত হৈছে । এই আঁচনিৰ বাবদ ২০২৪-২৫ আর্থিক বৰ্ষত ৭ মাহৰ বাবে (ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৪ ৰ পৰা মার্চ, ২০২৫ লৈ) মুঠ ৭০,৪৩,২৯,০০০ টকা খৰচ হৈছে । এই আঁচনিৰ বাবদ ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ মাহত মুঠ ৩৮,১৬,৬৯,০০০ টকা খৰচ হৈছে ।"