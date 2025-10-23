জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কুপ্ৰভাৱ: অক্টোবৰৰ শেষতো হ্ৰাস পোৱা নাই ৰ'দৰ উত্তাপ

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কুপ্ৰভাৱ: অক্টোবৰৰ শেষতো হ্ৰাস পোৱা নাই ৰ'দৰ উত্তাপ
Published : October 23, 2025 at 4:58 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যখনত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ব্যাপক কুপ্ৰভাৱ পৰিছে । অক্টোবৰ মাহৰ শেষতো ৰাজ্যখনত স্বাভাৱিকতকৈ অধিক হৈ আছে তাপমাত্রা । বছৰটোত গৰম দিনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আৰু তাক লৈ বিজ্ঞানীমহলে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।
কেৱল অসমতেই নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ভয়াৱহ প্ৰভাৱ পৰিছে । অক্টোবৰৰ প্ৰায় শেষৰ দিনবোৰলৈ অহাৰ সময়তো অসমত উষ্ণতাৰ মাত্রা স্বাভাৱিকতকৈ অধিক হৈ আছে । আনকি চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়তো এই সময়ত পূৰ্বৰ তুলনাত ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱ কম ।
গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞানী সঞ্জয় শ্ব'নীলে জনোৱা মতে অসমত এই সময়ছোৱাত গড় সর্বোচ্চ উষ্ণতাৰ মাত্ৰা হ'ব লাগে ৩০-৩২ ডিগ্রী চেলছিয়াছ । তেনেদৰে সৰ্বনিম্ন উষ্ণতাৰ মাত্ৰা হ'ব লাগে ২০-২২ ডিগ্রী চেলছিয়াছৰ ভিতৰত । ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন স্থানত উষ্ণতাৰ মাত্ৰা স্বাভাৱিকতকৈ বেছি হৈ আছে । এই পৰিৱেশ বিগত কেইবাদিনৰ পৰা অব্যাহত আছে । দিনৰ ভাগত ৰ'দৰ উত্তাপ বহু বেছি হৈছে ।
স্বাভাৱিকতে এই সময়ত উত্তাপ হ্ৰাস পায় । কিন্তু এইবাৰ এই সময়ত অসমত গৰম কাপোৰ ব্যৱহাৰৰ কোনো পৰিৱেশেই এতিয়ালৈকে হোৱা নাই । মঙলবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শিলচৰৰ তাপমাত্রা সর্বোচ্চ আছিল । এই তাপমাত্ৰাৰ পৰিমাণ আছিল ৩৫.৬ ডিগ্রী চেলছিয়াছ । ইয়াৰ পাছতে লখিমপুৰৰ তাপমাত্ৰাৰ পৰিমাণ আছিল ৩৪.৫ ডিগ্রী চেলছিয়াছ । তেনেদৰে ডিব্ৰুগড়ত ৩৩.৮ ডিগ্রী চেলছিয়াছ, তেজপুৰত ৩৩.৫ ডিগ্রী চেলছিয়াছ আৰু গুৱাহাটীত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰাৰ পৰিমাণ আছিল ৩৩.৩ ডিগ্রী চেলছিয়াছ । অর্থাৎ অসমত উষ্ণতাৰ মাত্রা স্বাভাৱিকতকৈ তিনি-চাৰি ডিগ্রী চেলছিয়াছৰ অধিক আছে ।
বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰাৰ পৰিমাণ ৩৩.৫ ডিগ্রী চেলছিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন আছিল ২৩.৮ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ । সেইদৰে ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বোচ্চ ৩৪ ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন ১৮.২ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, লামডিঙত সৰ্বোচ্চ ৩৪ ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন ২২.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, লখিমপুৰত সৰ্বোচ্চ ৩৫.৬ ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন ১৯.৪ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ, শিলচৰত সৰ্বোচ্চ ৩৫.৩ ডিগ্ৰী আৰু সৰ্বনিম্ন ২৩ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছ আছিল ।
প্ৰায় প্ৰতিখন জিলাতে তাপমান স্বাভাৱিকতকৈ যথেষ্ট বেছি আছে । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত এনেদৰে উষ্ণতাৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাত উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে পৰিৱেশবিদসকলে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে অসমসহ উত্তৰ-পূবত বিগত এটা দশকত গ্ৰীষ্মকালৰ সময় দীঘলীয়া হৈ পৰিছে । যাৰ বাবে অক্টোবৰ মাহৰ শেষতো অসমৰ ঠাই বিশেষে তাপমাত্রা স্বাভাবিকতকৈ ৩ ডিগ্ৰীৰ পৰা ৫ ডিগ্রী পর্যন্ত ওপৰত আছে । অথচ এক-ডেৰ দশক পূর্বে অক্টোবৰ মাহ বা শৰৎ ঋতুৰ আগমনৰ পাছতে বিয়লিৰ পাছত শীতৰ মিঠা অনুভূতি অনুভৱ হৈছিল । কিন্তু এতিয়া সেই পৰিৱেশ কল্পনাৰ অগোচৰ হৈ পৰিছে ।
যথেষ্ট পৰিমাণে হ্ৰাস পালে বৰষুণৰ পৰিমাণ
ইফালে গোলকীয় উষ্ণতা আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে বতৰৰ ওপৰত ব্যাপক প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ মাজতে এইবাৰ অসমসহ উত্তৰ-পূবত যথেষ্ট কম পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় । এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ বতৰ বিজ্ঞানী সঞ্জয় শ্ব'নীলে কয়, ‘‘উভতনি যাত্ৰাত উত্তৰ-পূব মৌচুমী বায়ুৱে বংগোপ সাগৰৰ ওপৰৰে গৈ তামিলনাডু আৰু কেৰালাৰ সাগৰীয় উপকূলৰে লাক্ষাদ্বীপ অভিমুখে গতি কৰিছে । এইবাৰ স্বাভাৱিক সময়তকৈ প্ৰায় ৮ দিন পূর্বে ২৪ মে’ত কেৰালাৰ সাগৰীয় উপকূলত প্ৰৱেশ কৰিছিল । তাৰ তিনিদিন পাছত বংগোপ সাগৰৰ ওপৰৰে বাংলাদেশ হৈ অসমসহ উত্তৰ-পূবত প্ৰৱেশ কৰিছিল মৌচুমী বায়ুৱে । মৌচুমী বায়ুৰ আগমনৰ জুন মাহৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহলৈ দেশৰ আন ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যকেইখনতো বৰষুণ হয় । কিন্তু বৰষুণ যদি স্বাভাবিকতকৈ বহু কম হয়, তেন্তে খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে স্বাভাৱিকতকৈ অধিক মাত্ৰাত বৰষুণ হ'লে বানপানী হোৱাৰ আশংকা থাকে । কিন্তু এইবাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম হৈছে । বৰষুণৰ বাবে বিখ্যাত মেঘালয়তে এইবাৰ সৰ্বাধিক ৪৩ শতাংশ বৰষুণৰ ঘাটি হৈছে । সেইদৰে অৰুণাচল প্রদেশত ৪২ শতাংশ আৰু অসমত ৩২ শতাংশ বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস হৈছে । সেইদৰে মণিপুৰত স্বাভাৱিকতকৈ ১২ শতাংশ, মিজোৰামত স্বাভাবিকতকৈ ১০ শতাংশ আৰু নগালেণ্ডত স্বাভাৱিকতকৈ ১০ শতাংশ কম বৰষুণ হৈছে । অৱশ্যে ত্ৰিপুৰাত স্বাভাৱিকতকৈ ৪ শতাংশ বৰষুণ বেছি হৈছে ।’’
বতৰৰ পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰভাৱ
কৃষিপ্ৰধান ৰাজ্য অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত বৰষুণৰ পৰিমাণ কম হোৱাটো যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰ বিষয় । কাৰণ অসমৰ দৰে ৰাজ্যত কৃষকে বৰষুণৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি কৃষিকাৰ্য কৰে । সেইদৰে বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পালে ইয়াৰ প্ৰভাৱ চাহ উৎপাদনৰ ওপৰতো পৰে ।
অসমত বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত কৃষি বিজ্ঞানী অঞ্জন শৰ্মাই কয়, ‘‘বিগত সময়চোৱাত অসমসহ উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যকেইখনত গছ-গছনি কটাকে ধৰি অবাধ বন ধ্বংস, জলাশয় ধ্বংস, অপৰিকল্পিত নগৰীকৰণ আদিৰ বাবে বৰষুণৰ পৰিমাণ অতি উদ্বেগজনকভাৱে কমিছে । বতৰৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন মানৱসৃষ্ট কাৰণৰ বাবেহে হৈছে । এইবাৰ অসমত স্বাভাৱিকতকৈ ৩২ শতাংশ বৰষুণ কম হোৱা বাবে কৃষিখণ্ডৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে । অসমত শালিধান, বাওধানকে ধৰি বৰ্ষাকালীন ধান খেতিৰ উৎপাদন কম হৈছে । যিটো অতি চিন্তনীয় বিষয় ।’’
