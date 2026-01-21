এই ঘটনা আৰু আগবঢ়াব নালাগে, ইমানতে শান্ত থাকক : কোকৰাঝাৰৰ ঘটনাক লৈ আদিবাসী কল্যাণ পৰিষদ

এই ঘটনা আৰু আগবঢ়াব নালাগে, ইমানতে শান্ত থাকক : কোকৰাঝাৰৰ ঘটনাক লৈ আদিবাসী কল্যাণ পৰিষদ
কোকৰাঝাৰ ঘটনাক লৈ অব্যাহত চেপা উত্তেজনা । আদিবাসী কল্যাণ আৰু বিকাশ পৰিষদৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
Published : January 21, 2026 at 8:03 PM IST
গুৱাহাটী : যোৱা সোমবাৰে নিশা কোকৰাঝাৰৰ কাৰিগাঁৱত সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অগ্নিগৰ্ভ হৈ পৰে সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰিস্থিতি । এচাম উন্মত্ত জনতাই কাৰিগাঁৱৰ গৌৰীনগৰত এখন স্কৰপিঅ' বাহন জ্বলাই দি চিকনা জৌহাল্লাও বিস্মিত নামৰ এজন যুৱকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰা ঘটনাৰ প্ৰতিবাদত মঙলবাৰে অগ্নিগৰ্ভ হৈ পৰে সমগ্ৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰিস্থিতি ।
এই ঘটনাৰ পিছতেই এটা পক্ষই প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰে । কোকৰাঝাৰত সংঘটিত এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন তিনিজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হ'বলগা হয় । এই ঘটনাৰ আলম লৈ কোকৰাঝাৰৰ পৰিস্থিতি অগ্নিগৰ্ভ কৰি তোলাৰ সমান্তৰালভাৱে দুটা বিশেষ জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাতৃঘাতী সংঘাতৰ এক উকমুকনিয়ে দেখা দিছে ।
ইপিনে বুধবাৰেও কোকৰাঝাৰত চেপা উত্তেজনা অব্যাহত আছে । কোকৰাঝাৰৰ এই ঘটনাৰ পিছত অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু শান্তি-সম্প্ৰীতি বৰ্তাই ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী আৰু চাওতাল ছাত্ৰ সন্থাই । আনপিনে এই ঘটনাৰ পিছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলে ।
বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কাউন্সিলৰ উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী পিতাৰ ডাঙৰ হৈ কৰ্তব্যৰত বিষয়া ৰোগেশ্বৰ খন্দোৱালে কোকৰাঝাৰত সংঘটিত ঘটনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
সাংবাদিকৰ আগত বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "যোৱা ১৯ তাৰিখে কোকৰাঝাৰৰ কাৰিগাঁৱত এটা দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি মৃত্যু হোৱা যুৱকজনৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ । তেওঁৰ আত্মাই যাতে য'তে আছে তাতেই শান্তিত থাকক । আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ আৰু ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছো । লগতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাত আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা লোককেইজনৰো আশু আৰোগ্য কামনা কৰিলো ।"
তেওঁৰ দুয়োটা জনগোষ্ঠীলৈ আহ্বান, "আমাৰ বড়ো আৰু আদিবাসী দাদা-ভাইসকলক অনুৰোধ কৰিছো, আপোনালোকে শান্তি বজাই ৰাখক । এই ঘটনা আৰু আগবঢ়াব নালাগে । ইমানতেই শান্ত থাকক । কিবা ভুল বুজাবুজি মাজত হৈছিল । আমিও দুখ প্ৰকাশ কৰিছো । মই হাগ্ৰামা মহোদয়ক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক প্ৰাৰ্থনা আৰু অনুৰোধ কৰিছো, আপোনালোকে যিমান সোনকালে পাৰে ঘটনাস্থলীত সুৰক্ষা দিয়াৰ লগতে আৰক্ষী নিয়োগ কৰি শান্তি-সম্প্ৰীতিৰ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বে যেনেদৰে বড়ো ভাই আৰু চাওতাল, আদিবাসী ভাইসকল মিলি আছোঁ তেনেদৰে মিলি থাকিম বুলি আশা কৰিছো । আগৰ দৰে যেন শান্তি-সম্প্ৰীতি ঘূৰি আহে আমি আদিবাসী ৱেলফেয়াৰ আৰু ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলৰ তৰফৰ পৰা সেইটো বিচাৰিছোঁ ।"
ইপিনে কোকৰাঝাৰৰ এই ঘটনাৰ পিছত এবছু, আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা, আছু আদি বিভিন্ন দল-সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শান্তি-সম্প্ৰীতি বজাই ৰাখিবলৈ দুই পক্ষকে আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে ১৮ জন লোকক আটক কৰি সোধা-পোছা অব্যাহত ৰাখিছে । আনহাতে, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰেপিড একচন ফ'ৰ্চ আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিয়োগ কৰিছে ।