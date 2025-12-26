আদিবাসী গাড়ীচালকক অত্যাচাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই চৰকাৰী বিষয়া; প্ৰতিবাদত নামিছে দল-সংগঠন

আদিবাসী গাড়ীচালকক অত্যাচাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই চৰকাৰী বিষয়া; প্ৰতিবাদত নামিছে দল-সংগঠন
চাহ জনগোষ্ঠীৰ যুৱকক মাৰপিট কৰাৰ লগতে ভৰি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা সমীৰণ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ বিভিন্ন দল-সংগঠন ।
Published : December 26, 2025 at 11:28 AM IST
যোৰহাট : ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ব নেকি যোৰহাট উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ মহাপ্ৰতাপী সমীৰণ বৰুৱা ! কাৰণ চাহ জনগোষ্ঠীৰ লগতে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে সমীৰণ বৰুৱা । যোৰহাট উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ বিষয়া সমীৰণ বৰুৱাৰ ব্যক্তিগত গাড়ীচালক বিপুল ওৰাং নামৰ যুৱকজনক সাধাৰণ কথাতে ভয় ভাবুকি দেখুৱাই মজিয়াত পেলোৱা থু আৰু ভৰি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰাৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই এতিয়া সৰ্বত্ৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এনে নিকৃষ্ট কাণ্ড সংঘটিত কৰা সমীৰণ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে সৰৱ হৈ পৰিছে আটছা, আছা, ওৰাং সমাজৰ লগতে যোৰহাটৰ ৰাইজ ।
ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো অনুসৰি কেইবামাহ পূৰ্বে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি সমীৰণ বৰুৱাই গাড়ীচালক বিপুল ওৰাঙক সামন্য কথাতে কেইবাজনো যুৱকৰ সৈতে মিলি মাৰধৰ কৰে । লগতে আদিবাসী জনগোষ্ঠীক লৈ তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও কৰে । এই ঘটনা সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতেই বুধবাৰে নিশা বিপুল ওৰাঙে সমীৰণ বৰুৱা ওৰফে প্ৰবীৰ বৰুৱাৰ লগতে এই কাৰ্যত সহযোগ কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট সদৰ থানা আৰু তিতাবৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
ইতিমধ্যে সমীৰণ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট সদৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে আৰু পলাতক সমীৰণ বৰুৱাক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযানো আৰম্ভ কৰিছে । ইফালে এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা (আটছা) আৰু আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকক স্মাৰক পত্ৰও প্ৰদান কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত আটছাৰ নেতা টকেশ্বৰ ৰাজপুতে কয়, "এনে মানবীয় প্ৰমূল্যবোধক ভৰিৰে মোহাৰা ঘটনা সংঘটিত কৰা মহাপ্ৰতাপী সমীৰণ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী কঠোৰ হোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় । কাৰণ এই ঘটনা যোৰহাটৰ বাবেই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ বাবে লজ্জাজনক ঘটনা । প্ৰথমতে সমীৰণ বৰুৱা দোষী হয়, তেওঁ শাস্তি পাবই লাগিব । ইয়াত তালিবানী শাসন নচলিব । এইখন অসম হয় । অসমখন বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে ভৰপূৰ, চাহ জনগোষ্ঠী অবিহনে, চাহ উদ্যোগ অবিহনে অসমখনৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰি । চাহ জনগোষ্ঠীৰ যুৱক বিপুল ওৰাঙক ভৰি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা, মজিয়াত পেলাই দিয়া থু চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰোৱা আৰু মাৰপিট কৰা ঘটনাত অভিযুক্ত সমীৰণ বৰুৱাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব । অন্যথা যোৰহাট জিলাত থকা চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে শুকুৰবাৰৰ পৰা তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিব ।"
আনহাতে ভুক্তভোগী বিপুল ওৰাঙে কয়, "মই সমীৰণ বৰুৱাৰ লগত ২০১৪ চনৰ পৰাই গাড়ীচালক হিচাপে আছো । পত্নী থকাৰ পিছতো সমীৰণ বৰুৱাই অন্য এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আহিছিল । ফলত ২০২৪ চনৰ পৰাই তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক কাজিয়া হৈ আছিল । মই এবাৰ এই সম্পৰ্কৰ কথা তেওঁৰ পত্নীক অৱগত কৰিছিলো । সেই কথাতে অসন্তুষ্ট হৈ সমীৰণ বৰুৱাই মোক চোৰ সজাই মাৰধৰ কৰাৰ লগতে মজিয়াত পেলাই দিয়া থু আৰু ভৰি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰায় । উকা কাগজত চহী কৰোৱাৰ লগতে মোবাইল কাঢ়ি লয় । মোক ধৰ্ষণৰ গোচৰত ফচাই দিয়াৰো ভাবুকি প্ৰদান কৰে । আমাৰ জনগোষ্ঠীটোক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰাৰ লগতে অশ্লীল শব্দৰে গালি-গালাজ কৰে । সেয়ে মই মোৰ আৰু জনগোষ্ঠীটোৰ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছো ।"
ইফালে এই ঘটনাই সমগ্ৰ যোৰহাটত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে । বিধায়কৰ কাণতো পৰিছে এই খবৰ । সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ কথা উল্লেখ কৰি বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে কয়, "ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত যোৰহাট জিলা আয়ুক্তই সমীৰণ বৰুৱাৰ ওপৰত বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰু তেওঁলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে । সমীৰণ বৰুৱাৰ অমানৱীয় কাণ্ডত সহযোগিতা আগবঢ়োৱাসকলৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক কঠোৰ হৈ আছে ।"
জানিব পৰা মতে কেইমাহমান পূৰ্বে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ভুক্তভোগী যুৱকজনে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । কিন্তু হাত দীঘল সমীৰণ বৰুৱাৰ বাবে সেই সময়ৰ তদানীন্তন আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰিলে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । আনহাতে সমীৰণ বৰুৱাই নিজৰ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ প্ৰতিফলন ঘটাই তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু পত্নীকো অমানুষিক অত্যাচাৰ কৰি অহাৰো অভিযোগ দীৰ্ঘদিনীয়া । সমীৰণ বৰুৱাৰ পত্নীয়েও পূৰ্বে যোৰহাট সদৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল ।
