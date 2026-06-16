ETV Bharat / state

আদিত্যত তলা লাগিল, মিঠাই আলমাৰীতে সোমাই থাকিল

জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কন্যাৰ নামত থকা চিনেমা হল ভাঙি আৰম্ভ কৰা আদিত্য ছুইটচ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত অৱশেষত জিলা প্ৰশাসনৰ তলা ।

Aditya Sweets and Restaurant was sealed for allegedly preparing food in an unhygienic environment
মিঠাইৰ দোকানত তলা লাগিল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 7:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কন্যা জয়শ্ৰীৰ নামত স্থাপিত চিনেমা হল ভাঙি ধনপদ ঘেৰাৱটে আৰম্ভ কৰিছিল ৰেস্তোৰাঁ । পূৰ্বৰ জয়শ্ৰী চিনেমা হলৰ বাবেই জয়শ্ৰী হল চাৰিআলি নামেৰে নামকৰণ হোৱা ঠাইতেই ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰিছিল হোটেলৰ ব্যৱসায় ।

কিন্তু ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে সকলো নীতি-নিয়মক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশত খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছিল । জয়শ্ৰী চিনেমা হলৰ বাবেই চিনাকি অঞ্চলটোত হোৱা গ্ৰাহকৰ ভিৰৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি বিক্ৰী কৰি আহিছিল ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে ।

প্ৰশাসনৰ তলা লাগিল আদিত্যত (ETV Bharat Assam)

আনকি আদিত্য ছুইটচ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কৰ্মচাৰীৰ ব্যবহৃত সামগ্ৰীও পোৱা গৈছিল খাদ্য সামগ্ৰীত । আদিত্য ছুইটচ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতকে ধৰি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত কেবাবাৰো বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিল ।

বিগত কেইবাদিন ধৰি উত্থাপন হোৱা অভিযোগ সন্দৰ্ভত নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই অৱগত হোৱাৰ পাছতেই তদন্তৰ নিৰ্দ্দেশ দিয়ে । আনকি এই সন্দৰ্ভত পূৰ্বে আদিত্য ছুইটচ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰ্তৃপক্ষক জিলা প্ৰশাসনে সতৰ্ক হবলৈ জননী দিছিল । কিন্তু হোটেল কৰ্তৃপক্ষই কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি একেই অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশত খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আহিছিল ।

অৱশেষত মঙলবাৰে নগাঁও জিলাৰ সহকাৰী আয়ুক্ত প্ৰিয়ংকা কাশ্যপ আৰু নগাঁও পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া পংকজ ভূঞাৰ নেতৃত্বত এটা দল ৰেস্তোৰাঁখনত উপস্থিত হৈ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশতেই খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ নিয়ম অমান্য কৰাৰ অভিযোগত তলা বন্ধ কৰি দিয়ে আদিত্য ছুইটচ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টত ।

এই সন্দৰ্ভত নগাঁও পৌৰসভাৰ কাৰ্যবাহী বিষয়া পংকজ ভূঞাই কয়,"আদিত্য ছুইটচ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট কৰ্তপক্ষই নীতি-নিয়ম অমান্য কৰি ৰেষ্টুৰেণ্ট চলাই থকা বুলি আমি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বৰ্ডৰ সহযোগত কৰা যুটীয়া পৰিদৰ্শনত ধৰা পেলাইছিলোঁ । তেওঁলোকক জাননী দিয়াৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত আজি আমি বাধ্য হৈ তলাবন্ধ কৰি দিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক: শিক্ষাৰ্থীৰ পিঠিৰ বোজা কমোৱাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি অভিভাৱকৰ

অসমৰ পথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব দিলে নাগালেণ্ড চৰকাৰক: জাঙুৰ খাই উঠিছে আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা

TAGGED:

আদিত্য চুইটচ এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট
অস্বাস্থ্যকৰ পৰিবেশত খাদ্য প্ৰস্তুত
নগাঁও
ইটিভি ভাৰত অসম
ADITYA SWEETS AND RESTAURANT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.