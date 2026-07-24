বান বিধ্বস্ত তিনি জিলাৰ বাবে মোকলাই দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত পুঁজি : সদনত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ঘোষণা

বান বিধ্বস্ত তিনি জিলাৰ বাবে মোকলাই দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত পুঁজি : সদনত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ঘোষণা
যোৰহাটৰ বাবে ১ কোটি, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বাবে ৪ কোটিকৈ অতিৰিক্ত পুঁজি মুকলি।
Published : July 24, 2026 at 10:07 PM IST
গুৱাহাটী: কোনো কালে কোনেও কল্পনা কৰিব নোৱাৰা অভাৱনীয় বৰষুণ আৰু ইয়াৰ পিছত কালান্তক ৰূপ ধাৰণ কৰি অহা প্ৰলয়ংকৰী বানে নিমিষতে ধ্বংসস্তুপত পৰিণত কৰা উজনি অসমৰ তিনি জিলাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও স্বাভাৱিক হোৱা নাই । বৰং দিন যোৱাৰ লগে লগে তিনি জিলাৰ পৰিস্থিতি অধিক জটিলহে হৈ পৰিছে ।
বালি আৰু বোকাই পুতি পেলোৱা ঘৰ, পথাৰৰ লগতে চৌহদৰ অৱস্থাই তিনি জিলাত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে । বানাক্ৰান্ত লোকসকলক সকাহ দিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে যথাসম্ভৱ সকলো প্ৰচেষ্ঠা অৱ্যহত ৰাখিছে । ইয়াৰ অংশ হিচাপে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগে আকস্মিকভাৱে সংঘটিত হোৱা এই জৰুৰীকালীন দুৰ্যোগৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ তিনি জিলা ক্ৰমে যোৰযাট, শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বাবে আগতীয়াকৈ অতিৰিক্ত পুঁজি মুকলি কৰি দিছে । শুকুৰবাৰে বিধানসভাৰ মজিয়াত এই কথা সদৰী কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ।
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ একাদশ দিনা শুকুৰবাৰে প্ৰশ্নোত্তৰ কালত বিধায়ক নুৰুল ইছলামৰ এই বিষয়ত উত্থাপন কৰা এক প্ৰশ্নৰ আঁত ধৰি বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে কৰা পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই কথা সদৰী কৰে ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই ৷ সদনত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কয়, ‘‘যোৰহাট জিলাত প্ৰথমে এই জৰুৰীকালীন দুৰ্যোগ মোকাবিলা কৰিবলৈ পুঁজি ৬৬ লাখ টকা আছিল । কিন্তু এই ভয়াৱহ দুৰ্যোগৰ বাবে আজিৰ পৰা দুদিন আগতে অৰ্থাৎ ২২ জুলাইত যোৰহাট জিলাৰ বাবে আগতীয়াকৈ অতিৰিক্ত ১ কোটি টকা মোকলাই দিয়া হৈছে । শিৱসাগৰ জিলাত ১.৯ কোটি টকা আছিল, কিন্তু তাত আৰু ৪ কোটি টকা অতিৰিক্তভাৱে মোকলাই দিয়া হৈছে । একেদৰে চৰাইদেউ জিলাত ৫৬ লাখ টকা আগতীয়া আছিল । এতিয়া আমি তাত আৰু ৪ কোটি টকা অতিৰিক্তভাৱে মোকলাই দিছোঁ । ইয়াৰ উপৰি আমাৰ সুলভ মুল্যৰ চাউলৰ যি আৱণ্টন এফ চি আইত সাধাৰণতে আগতে যিমান দিয়া হৈছিল, এতিয়া এহেজাৰ মেট্ৰিক টনকৈ অতিৰিক্তভাৱে চাউলৰ আবণ্টন বৃদ্ধি কৰিবলৈ যোৱাকালি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু আজি সেইখিনি পোৱা হ’ব । তদুপৰি তেখেতসকলৰ ৰিলিফৰ বাবে এটা বিশেষ ইনিচিয়েটিভ লৈ আমি গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত পেকিং কৰি আছোঁ, যাতে পোনপটীয়াকৈ লৈ গৈ সাহায্য দিব পৰা যায় ।’’
লগতে তেওঁ কয়, ‘‘ইয়াৰোপৰি এই তিনি জিলাত বন্যাৰ্তক সকলো প্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগৰ বাবে প্ৰতিটো বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীক অতিৰিক্তভাৱে নিয়োজিত কৰা হৈছে । আমাৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কসকলেও তাত নিয়োজিত হৈ আছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে চৰাইদেউ জিলাত সুশান্ত বৰগোহাঁই, শিৱসাগৰ জিলাত বিমল বড়া, যোৰহাট জিলাত অজন্তা নেওগে দিনে-নিশাই ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে লাগি আছে ৷ এনেকৈ সকলোতে দায়িত্ব দিয়া হৈছে । বাকী মন্ত্ৰীসকলকো বিভাগৰ কামখিনি চোৱা-চিতা কৰাৰ বাবে তালৈ যাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে । আৰু সেই অনুসৰি সকলোৱে কাম কৰি আছে ।’’
লগতে পঢ়ক: বানপানীক লৈ অখিল গগৈয়ে বোকা ছটিওৱাৰ খেল খেলিব নালাগে: জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ