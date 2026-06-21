ETV Bharat / state

কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড

কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান আদালতৰ ৷ কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড প্ৰদান ন্যায়ালয়ৰ ৷

DHUBRI POLICE
কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড প্ৰদান আদালতৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 11:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : ধুবুৰীৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায় ৷ কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰিলে ধুবুৰীৰ অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে ৷ শনিবাৰে ন্যায়াধীশ আলহাজ ছাবিনা মজুমদাৰ আদালতে অভিযুক্ত আব্দুল কায়ুমক ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ধাৰা ৩৭৬(২)(এন) আৰু পকছ' আইন, ২০১২-ৰ ধাৰা ৬ৰ অধীনত দোষী সাব্যস্ত কৰি এই শাস্তি প্ৰদান কৰে ৷ লগতে অভিযুক্তক ২৫ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা বিহে আদালতে ৷

ঘটনা অনুসৰি, অভিযুক্ত আব্দুল কায়ুমে এগৰাকী কিশোৰীক একাধিকবাৰ ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু কিশোৰীগৰাকী গৰ্ভাৱতী হৈছিল ৷ সেই ঘটনাৰ পাছতে কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে ধুবুৰী থানাত এক গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৷ ধুবুৰী থানাত ৰুজু হৈ থকা ১৬৬/২০২২ নং গোচৰৰ ভিত্তিত চলা বিচাৰত অভিযুক্ত আব্দুল কায়ুমক আদালতে এই শাস্তি প্ৰদান কৰে ৷

কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰীক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড প্ৰদান আদালতৰ (ETV Bharat Assam)

আদালতৰ তথ্য অনুসৰি, ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃয়ে ২০২৩ চনৰ ৪ এপ্ৰিলত এজাহাৰ দাখিল কৰি অভিযোগ কৰিছিল যে স্বামীৰ পৰা পৃথক হৈ পিতৃৰ লগত বাস কৰা তেওঁৰ নাবালিকা কন্যা গৰ্ভৱতী হোৱা বুলি ৷ অভিযোগ অনুসৰি, তেতিয়া প্ৰায় ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীৰ সৈতে কেইবামাহ ধৰি অভিযুক্ত কায়ুমে যৌন সম্পৰ্ক চলাই আছিল।

আদালতত বিচাৰ চলি থকা সময়ত দাখিল কৰা নথি-পত্ৰ অনুসৰি, ২০২৩ চনৰ ১ জানুৱাৰীত অভিযুক্ত আৰু ভুক্তভোগীয়ে মুছলিম ব্যক্তিগত আইন অনুসৰি বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিল । তেওঁলোকৰ পুত্ৰ সন্তানে ২০২৩ চনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে । অৱশ্যে আদালতে স্পষ্ট কৰে যে, ঘটনাৰ সময়ত ভুক্তভোগী ১৮ বছৰৰ তলত আছিল, সেয়েহে আইন অনুসৰি তেওঁৰ সন্মতি বৈধ নহয় ।

আনহাতে চৰকাৰী অধিবক্তা ঋতপূৰ্ণা গুহই কয়,"২০২৩ চনত অভিযুক্ত কায়ুমে একাধিকবাৰ এগৰাকী কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল ৷ ফলত গৰ্ভাৱতী হৈছিল কিশোৰীগৰাকী ৷ তেতিয়া কিশোৰীগৰাকীৰ মাতৃ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল ৷ সেই গোচৰৰ ভিত্তিত আদালতত চলা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ন্যায়ালয়ে অভিযুক্ত কায়ুমক ২০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড, ২৫ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা আৰু ভুক্তভোগীক ৩ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আদালতে ৷

তেওঁ লগতে কয়,"নাবালিকাগৰাকী গৰ্ভৱতী হোৱা আৰু বাল্য়বিবাহ সংঘটিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইটো পকছ' আইনৰ অধীনত গুৰুতৰ শ্ৰেণীৰ অপৰাধ আছিল ।" অৱশেষত আদালতে সেই অপৰাধীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰে লগতে ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইনৰ ধাৰা ৩৫৭এ আৰু পকছ' নিয়ম, ২০২০ অনুসৰি ভুক্তভোগীক ৩ লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে আদালতে।

লগতে পঢ়ক:কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বৰচুপনত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, মাতৃ-পুত্ৰৰ মৃত্যু

TAGGED:

ধুবুৰী আৰক্ষী
ধুবুৰী জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ
কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী
ETV BHARAT ASSAM
DHUBRI POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.