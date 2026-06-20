ETV Bharat / state

মই ন্যায়ৰ আশা কৰিয়েই আদালতলৈ আহিছোঁ: জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ সাক্ষ্যদান কৰি ৰবি শৰ্মা

ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত পুনৰ সাক্ষ্যদান অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ । ৮ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ২৮ গৰাকীৰ সাক্ষ্যদান ।

Zubeen Garg murder case
জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰত ৰবি শৰ্মাৰ সাক্ষ্যদান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 4:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰৰ তদন্ত ন্যায়াধীশ শৰ্মিলা ভূঞাৰ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত অব্যাহত আছে । ইতিমধ্যে এই গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াত বিভিন্ন পক্ষৰ সাক্ষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে । তাৰেই অংশ হিচাপে জুবিন গাৰ্গক হত্যা কৰা বুলি এজাহাৰ দাখিল কৰাসকলৰ ভিতৰৰ অন্যতম গোচৰীয়া অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে।

শুকুৰবাৰে সাক্ষ্য প্ৰদানৰ পিছত শনিবাৰে অভিনেতা ৰবি শৰ্মা পুনৰ সাক্ষ্যদানৰ বাবে আদালতত হাজিৰ হৈছিল। অৱশ্যে শনিবাৰেও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই অভিনেতাগৰাকীৰ সাক্ষ্যদান প্ৰক্ৰিয়া । যাৰ বাবে সোমবাৰে পুনৰ আদালতলৈ আহিব লাগিব অভিনেতাগৰাকী ।

জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰত ৰবি শৰ্মাৰ সাক্ষ্যদান (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, শনিবাৰে সাক্ষ্যদানৰ পিছত অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আজিও গোটেই কথাখিনি আধৰুৱা হৈ আছে । পুনৰ সোমাবাৰে হাজিৰ হ'ব লাগিব আদালতত । মোৰখিনি খৰচি মাৰি কৰিছে বুলি মোৰ বিশ্বাস । যিহেতু জুবিনৰ সৈতে মোৰ দীঘলীয়া বন্ধুত্ব । আদালতৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে । আমি ন্যায় পাম । তন্নতন্নকৈ সকলো চাইছে আদালতে । ময়ো সময়ৰ বাবে খৰখেদা কৰা নাই । যি আছে সকলো কৈছোঁ ।"

অভিনেতাগৰাকীয়ে লগতে কয়, "যিমানবোৰ ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাইছে সকলোবোৰ এখন এখনকৈ আহিছে । দুই-এখন মই নেদেখা ফটোও আছে । এতিয়াও বহুত ভিডিঅ' বাকী আছে । হয়তো আৰু দুই-তিনিদিন লাগিব । বৰ্তমান মোক দুয়োটা পক্ষৰ পৰা ক্ৰছ প্ৰশ্ন কৰি আছে । মোৰ বিশ্বাস আছে ন্যায়পালিকাৰ ওপৰত । আশাৰ ওপৰতে পৃথিৱীখন টিকি আছে । ময়ো ন্যায়ৰ আশা কৰিয়েই আহিছোঁ ।"

আনহাতে, জুবিনৰ চৰিত্ৰ হননৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কয়, "যেতিয়া এজন মানুহৰ উদ্দেশ্য থাকে সেই উদ্দেশ্যেটো সঁচা বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ বিভিন্ন কথা ক'ব পাৰে । মানুহে মানুহৰ কথা বেয়াকৈ ক'ব পাৰে । কিন্তু আমি সেই মানুহজনক কিমান ভালপাওঁ সেই কথাত গুৰুত্ব দিয়াটো বেছি জৰুৰী । আমি জুবিনৰ গান ভালপাওঁ, জুবিনৰ দৰদী মনটোক ভালপাওঁ । সেইবোৰহে আমি উদযাপন কৰিব লাগে ।"

উল্লেখ্য যে বিগত ৮ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত ২০ জুনলৈ সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ কথা আছিল । প্ৰায় ৩৪৯ গৰাকী সাক্ষীৰ ভিতৰত বিচাৰটোত সহায় হোৱাকৈ চৰকাৰী অধিবক্তাই নিৰ্বাচিত কৰি ৩২ গৰাকী সাক্ষীক মাতিছিল । এই ৩২ গৰাকী সাক্ষীৰ ভিতৰত আজি পৰ্যন্ত ২৮ গৰাকী সাক্ষীয়ে সাক্ষ্য প্ৰদান কৰে । আনহাতে, বাকী থকা সাক্ষীখিনিৰ সাক্ষ্য অহা ২৬ তাৰিখৰ ভিতৰত লোৱা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰ; আদালতত সাক্ষ্যদান অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ
লগতে পঢ়ক :জুবিন গাৰ্গৰ ফটোক লৈ ইমান ডাঙৰ ইছু কৰিব নালাগে: বিশ্বজিৎ দৈমাৰী

TAGGED:

জুবিন গাৰ্গ হত্যা গোচৰ
অভিনেতা ৰবি শৰ্মা
জুবিন গাৰ্গ
ইটিভি ভাৰত অসম
ZUBEEN GARG MURDER CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.