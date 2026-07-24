পুনৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশলৈ ঘূৰি অহাৰ কামনাৰে বানাক্ৰান্তৰ কাষত যতীন বৰা
জীৱনত এনেকুৱা বানপানী দেখা নাই বুলি ক'লে অভিনয় শিল্পী যতীন বৰাই ।
Published : July 24, 2026 at 5:55 PM IST
যোৰহাট : উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত বানে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বানাক্ৰান্তই খোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি থকালৈকে সকলো ক্ষেত্ৰতে সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । তীব্ৰ খাদ্য় সংকটে দেখা দিয়াৰ সময়তে বহুজনে এই লোকসকলক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ।
ইয়াৰ মাজতে জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন বৰাই বানাক্ৰান্তৰ ওচৰলৈ গৈ ৰাইজ দুখ-দুৰ্দশাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে । অভিনেতাগৰাকীয়ে প্ৰয়োজনীয় নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে যতীন বৰাই মৰিয়নী সমষ্টিৰ জগদুৱাৰ গায়ন গাঁও, মুদৈজান, ৰজাবাৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন অঞ্চলৰ আশ্ৰয় শিবিৰত থকা লোকসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে ।
বানাক্ৰান্তৰ কাষত থিয় দি যতীন বৰাই ৰাইজৰ দুখ-দুৰ্দশা দেখি আৱেগিক হৈ কয়,"মই ইমান ডাঙৰ হ'লো; কিন্তু জীৱনত এনেকুৱা বানপানী দেখা নাই । ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো আগৰ পৰিৱেশ ঘূৰি আহক । বানাক্ৰান্তৰ সকলৰ ওচৰলৈ আহিছো, তেওঁলোকৰ খা-খবৰ ল'লো । মোৰ এইটো বয়সলৈকে প্ৰথম এনে বানপানী দেখিলো, আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলো । বানক্ৰান্তসকল ওচৰলৈ আহিছো মুখৰ এষাৰ মাত লগাবলৈ আৰু সামৰ্থ্য অনুসৰি কিবা এটা সাহাৰ্য দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছো যাতে তেওঁলোকৰ সহায় হয় ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আজি তেওঁলোকৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছো এজন শিল্পী হিচাপে, তেওঁলোকে কৈছে আপুনি খবৰ ল'বলৈ আহিছে আমাৰ ভাল লাগিছে । তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ অহাটো মোৰ দায়িত্ব । মই যতীন বৰা হোৱাত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে । তেওঁলোক পুনৰ স্বাভাৱিক পৰিৱেশলৈ আহক । ভগৱানৰ ওচৰত এয়ে মোৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু সকলোৱে সু-স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক, পুনৰ আগৰ অৱস্থা লৈ আহক ।"
অভিনেতাগৰাকীয়ে টীয়কৰ বানাক্ৰান্তৰ পিছত শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰৰ বানাক্ৰান্ত কাষত উপস্থিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ খা-খবৰ লোৱাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক :ছেমখৰত উদ্ধাৰ ১৯৭টা প্ৰাচীন ডিমাচা মুদ্ৰা, ডিমা হাছাওৰ ঐতিহ্যৰ নতুন তথ্য উন্মোচনৰ সম্ভাৱনা
নিশা দৈয়াং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ চতুৰ্থখন গেটেৰে পানী এৰিলে নীপকোৱে