পুনৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰা
নূপুৰ বৰাই জালিয়াতিৰে কৰা ভূমি পঞ্জীয়ন বাতিল কৰিবলৈ কামৰূপ আৰু বৰপেটা জিলাৰ আয়ুক্তলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে ।
Published : February 3, 2026 at 5:48 PM IST
গুৱাহাটী : পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এ চি এছ বিষয়া নূপুৰ বৰা । মঙলবাৰে মহানগৰীৰ মালিগাঁৱৰ বাসগৃহৰ পৰা চি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে নূপুৰ বৰাক । জালিয়াতিৰে ভূমি হস্তান্তৰ তথা নামজাৰি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে নূপুৰ বৰা । পূৰ্বেও একে অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নূপুৰ বৰা ।
বৰপেটা জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু সহকাৰী আয়ুক্তই এজাহাৰৰ দাখিল কৰিছিল চি এম ভিজিলেন্সত । এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষত ৩২/২৫ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হৈছিল ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী তদাৰকী কোষৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰ’জী কলিতাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "ভূমিৰ নথিপত্ৰ জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগত নূপুৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে বৰপেটাৰ আয়ুক্ত আৰু অতিৰিক্ত আয়ুক্তই আমাক অভিযোগ দিছিলে । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে ৩২/২৫ নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হৈছিল । সেই গোচৰত আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নূপুৰ বৰাক । তেওঁ বৰপেটা আৰু গৰৈমাৰীত দুটা ঠাইত ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত আছিল । দুয়োটা ঠাইতে এনেধৰণৰ অবৈধ কাম কৰিছিল ।"
দুৰ্নীতিৰ তথ্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "৫২৪ খন ভূমিৰ নথিত ব্যাপক খেলিমেলি কৰিছিল । ব্যক্তি বিশেষৰ লগতে সত্ৰ আৰু চৰকাৰী ভূমিতো জালিয়াতি কৰিছিল নূপুৰে । আনৰ মাটি আনৰ নামত জালিয়াতি কৰি নামজাৰি কৰিছিল । ১.৫ লাখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান ওপৰলৈ পাৰে সিমান উৎকোচ লৈ মাটি নামজাৰি কৰিছিল নূপুৰে । একাংশ লাট মণ্ডলৰ লগ ইন আই ডি লৈ ভূমিৰ নথি জালিয়াতি কৰিছিল নূপুৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "নূপুৰ বৰাই জালিয়াতিৰে কৰা ভূমি পঞ্জীয়ন বাতিল কৰিবলৈ কামৰূপ আৰু বৰপেটা জিলাৰ আয়ুক্তলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে চি এম ভিজিলেন্সে ।"
উল্লেখ্য যে চি এম ভিজিলেন্সত ভূমি জালিয়াতিৰ ২৫/২০২৫ নম্বৰ গোচৰত পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নূপুৰ বৰাই । ৫৬ দিন কাৰাগাৰত কটাই জামিন লাভ কৰিছিলে নূপুৰ বৰাই । ২০১৯ চনত নিযুক্তি পোৱা নূপুৰ বৰাই ৬ বছৰতে চৰকাৰী পদমৰ্যাদা আৰু ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি কোটিপতি হৈছিল । সেই সময়ত তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাই নগদ ধনৰ লগতে ডেৰ কোটিৰ সোণ, হীৰাৰ আ-অলংকাৰ জব্দ কৰিছিল । বৰাৰ আয়তকৈ ৪০০ গুণ অধিক সম্পত্তি পোৱা গৈছিল ।