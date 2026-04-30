নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত এচিএছ বিষয়া মনোৰঞ্জন পায়েঙক নিলম্বন

নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত এচিএছ বিষয়া মনোৰঞ্জন পায়েঙক নিলম্বন
সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰঙানদী সমষ্টিত বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভিভিটি ৰিপ’ৰ্টত অভাৰলেপিং আৰু খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
Published : April 30, 2026 at 7:21 PM IST
গুৱাহাটী: নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত এগৰাকী এচিএছ বিষয়াক নিলম্বন ৷ এই বিষয়াগৰাকী হৈছে লখিমপুৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মনোৰঞ্জন পায়েং ৷
ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত মনোৰঞ্জন পায়েঙক নিলম্বন কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিত বিষয়াগৰাকীক তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে । সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰঙানদী সমষ্টিত বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ভিভিটি ৰিপ’ৰ্টত অভাৰলেপিং আৰু খেলিমেলি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । সেই অভিযোগৰ ভিত্তিত এচিএছ বিষয়া মনোৰঞ্জন পায়েঙক নিলম্বন কৰা হৈছে ।
উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি, এচিএছ বিষয়া মনোৰঞ্জন পায়েঙে সদ্যসমাপ্ত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচনী বিষয়াৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ত ৰঙানদী সমষ্টিৰ ভিভিটি ৰিপ’ৰ্টৰ অভাৰলেপিং কৰিছিল ৷ বিশেষকৈ ৰঙানদী সমষ্টিৰ বিজেপি প্রার্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকাৰ নিৰ্বাচনী ব্যয় হ্রাস দেখুৱাই স্বাক্ষৰ কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত প্ৰাপ্ত অভিযোগ অনুসৰি নিৰ্বাচন আয়োগে ক্ষিপ্ৰতাৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰি বিষয়াজনৰ অনিয়ম ধৰা পেলায় । তাৰ পিছতে তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এচিএছ বিষয়াগৰাকীক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে ।
চৰকাৰী জাননীত কোৱা হৈছে যে ৰঙানদী সমষ্টিৰ অধীনত ব্যয় পৰ্যবেক্ষক নীতিন আগৰৱালাই লখিমপুৰৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়ালৈ দিয়া তেওঁৰ ৮ এপ্ৰিলৰ অভিযোগ পত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অভাৰৰাইটিং আৰু খেলিমেলি কৰাৰ কিছুমান দৃষ্টান্ত ভিডিঅ’ ভিউইং টীমৰ(ভিভিটি) প্ৰতিবেদনত পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিল । সমষ্টিটোৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ হাজৰিকাৰ অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন খৰচ হ্ৰাস কৰি দেখুওৱা হৈছিল । যিটো প্ৰতিবেদনত অভাৰৰাইটিং আৰু মেনিপুলেচন বুলি ৰিপ’ৰ্ট কৰা হৈছে ।
নিৰ্বাচনী ব্যয় পৰ্যবেক্ষণ কোষৰ নডেল বিষয়াৰ দায়িত্বত থকা লখিমপুৰ জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মনোৰঞ্জন পায়েঙৰ মৌখিক নিৰ্দেশনা অনুসৰি খৰচ হ্ৰাস কৰা হৈছিল । ভিভিটি প্ৰতিবেদনত হেতালি খেলা তথা নিৰ্বাচন আয়োগে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অৱহেলা কৰাটো প্ৰমাণিত হৈছে । যাৰ বাবে তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এচিএছ বিষয়া মনোৰঞ্জন পায়েঙক নিলম্বন কৰা হৈছে ।
