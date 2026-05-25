দলীয় কাৰ্যকৰ্তাৰ বিৰুদ্ধেই অপপ্ৰচাৰৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বৰপেটা জিলা সভাপতিৰ

জিলা সভাপতিৰ নামত কোনে চলাইছে ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট ?

বিজেপিৰ বৰপেটা জিলা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 25, 2026 at 12:30 PM IST

বৰপেটা : বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে দলীয় মহিলা কৰ্মীক হোৱাটছ এপত অশ্লীল মেছেজ দিয়াৰ বাতৰি সংবাদ মাধ্য়মত প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে গেৰুৱা বাহিনীৰ নেতাজন । বিজেপি নেতাজনে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এয়া তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ বুলি মন্তব্য় কৰিছে ।

এই অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে বৰপেটা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি মহেন্দ্ৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে । দেওবাৰে এই সন্দৰ্ভত বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে । প্ৰায় তেৰ মাহ আগতে ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ ওচৰত নিষ্পত্তি হোৱা এটি বিষয় আকৌ সংবাদমাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰাত আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰে বৰপেটা জিলা বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷

বিজেপিৰ বৰপেটা জিলা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন ১

তেওঁ কয়, "একাংশ সংবাদ মাধ্য়মত মোৰ বিৰুদ্ধে অহৰহভাৱে অপপ্ৰচাৰ হৈছে । সেইবোৰ দেখি মই স্তম্ভিত হৈছো । এইবোৰ অভিযোগ আজিৰ পৰা ১৩-১৪ মাহমান আগতে উত্থাপন কৰিছিল । এই অভিযোগ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ হাতত দাখিল কৰিছিল । তেতিয়াই সভাপতিয়ে মোৰ পৰা স্পষ্টিকৰণ বিচাৰিছিল । মই সভাপতিৰ আগত এই সন্দৰ্ভত সকলো কথা ব্যাখ্য়া কৰছিলো । মই প্ৰত্য়াহ্বান জনাই তদন্ত কৰিবলৈ কছিলো ।"

তেওঁৰ নামত ভুৱা ফেচবুক একাউণ্ট চলি থকা বুলি দাবী কৰি জিলা বিজেপিৰ সভাপতি দাসে কয়, "মোৰ ম'বাইলো হেক কৰা হৈছিল । এইবিষয়ে মই আৰক্ষী থানাত জনাইছিলো । তেতিয়া সংশ্লিষ্ট বিভাগকো অৱগত কৰাত মোক কাৰ বিৰুদ্ধে সন্দেহ হৈছে তেওঁলোকৰ নাম উল্লেখ কৰিব কয় । মই কাৰ নাম উল্লেখ কৰিম,সামাজিক মাধ্যমতহে কৰিছে । গতিকে তেতিয়া বিষয়টো তেনেদৰেই থাকিল । এই ভুৱা একাউণ্টটো এতিয়াও চলি আছে । "

বিজেপিৰ বৰপেটা জিলা সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ খণ্ডন ২

দেওবাৰে এই বাতৰিটো পুনৰ দেখিবলৈ পাই তেওঁ স্তম্ভিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি পুনৰ কয়," বিগত কিছুদিনৰ পৰা মোৰ বিৰুদ্ধে দলৰেই একাংশই অপপ্ৰচাৰ চলাই আহিছে । ফেচবুকত বহুতো উপনামেৰে লিখিছে । এই সন্দৰ্ভত মই বৰপেটা সদৰ থানাত যোৱা ১৮ মে'ত এজাহাৰ দাখিল কৰিলো । এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত অভিযুক্তক তদন্তৰ বাবে থানালৈ মাতি পছিয়াইছে । সৰু ল'ৰা বাবে আৰক্ষীয়ে কোৱাত মই তেওঁক মাফ কৰি দিলো । ইয়াৰ পিচত আন এজনে ফেচবুকত মোৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে । মই কাকো এনে মেছেজ দিয়া নাই । "

মহেন্দ্ৰ দাসৰ ব্যক্তিগত ম'বাইল হেক হোৱা বুলিও সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰে জিলা সভাপতিগৰাকীয়ে । নিজ দলৰেই কাৰ্যকৰ্তাৰ দ্বাৰা ম'বাইল হেক কৰি ভাৱমূৰ্তি ম্লান কৰাৰ চেষ্টা বুলি সংবাদমেলত প্ৰকাশ কৰে জিলা সভাপতি মহেন্দ্ৰ দাসে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সামাজিক মাধ্যমৰ বহুকেইটা স্ক্ৰীণশ্বট প্ৰদৰ্শন কৰে জিলা সভাপতিগৰাকীয়ে ।

