সামগ্ৰিকভাৱে গুৱাহাটীত প্ৰায় ২২ শতাংশ অপৰাধ হ্ৰাস, গুৱাহাটী আৰক্ষীৰ তথ্য
মহানগৰীত পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে অপৰাধৰ সংখ্যা ৷ ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা কোনো দুর্ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই মহানগৰীত ৷
Published : January 3, 2026 at 8:59 AM IST
গুৱাহাটী : এটা ভাল খবৰ ৷ গুৱাহাটী মহানগৰীত পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে অপৰাধৰ সংখ্যা । বিদায়ী বৰ্ষটোত গুৱাহাটী মহানগৰীত ৫,৭৮৬ টা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ২০২৪ চনত গোচৰ ৰুজুৰ সংখ্যা আছিল ৭,৪১২ টা আৰু ২০২৩ ত আছিল ৯,৩৯৩ টা ।
বছৰৰ শেষত মুঠ নিষ্পত্তি নোহোৱা গোচৰৰ সংখ্যা হৈছে ২,৮৮২ টা । ২০২৫ চনত চহৰখনত সামগ্ৰিকভাৱে অপৰাধ প্ৰায় ২২ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ৷ এই তথ্য সদৰী কৰে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনে ।
শুকুৰবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি অংকুৰ জৈনে কয়, "বিগত বৰ্ষত গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়ে অপৰাধ প্ৰতিৰোধ আৰু অনুসন্ধান দুয়ো ক্ষেত্রতেই কার্যকৰী ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰি উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ কৰিছে । বিশেষকৈ নিষ্পত্তি নোহোৱা গোচৰৰ সংখ্যা হ্রাস আৰু গোচৰ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক ফলাফল লাভ কৰা হৈছে ।’’
জৈনে কয়, ‘‘২০২১ চনৰ আৰম্ভণিত যেতিয়া ৩৫,৩৯৬ টা গোচৰ নিষ্পত্তি নোহোৱাকৈ আছিল, তেতিয়াৰ পৰা চাৰি বছৰৰ ভিতৰত ৩২,০০০ টাৰো অধিক গোচৰ নিষ্পত্তি কৰি নিষ্পত্তি নোহোৱা গোচৰৰ সংখ্যা ২,৮৮২ টালৈ হ্রাস কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই বছৰত অভিযোগনামা দাখিলৰ হাৰ ৬৮.৩৪% লৈ বৃদ্ধি পাইছে । ২০২৪ ত ৪২.৫৬% আৰু ২০২৩ ত ১৯.১৩% হে আছিল অভিযোগনামা দাখিলৰ হাৰ ।’’
দোষ সাব্যস্তকৰণৰ হাৰ :
সংবাদমেলত তেওঁ কয়, "আয়ুক্তালয়ে অভিযোগৰ ফলাফলতো গুৰুত্বপূর্ণ উন্নতি লাভ কৰিছে । দোষী সাব্যস্তকৰণৰ হাৰ ২০২১ চনৰ ৪% ৰ পৰা বৃদ্ধি পাই ২০২৫ চনত ২৮.৫% লৈ উন্নীত হৈছে । ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (Bharatiya Nyaya Sanhita)ৰ অধীনত দোষ সাব্যস্তকৰণৰ হাৰ ৮৬.০৮% । উল্লেখযোগ্য যে নতুন ফৌজদাৰী আইনসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসমে দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে ।’’
সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ :
বিদায়ী বৰ্ষত মহানগৰীত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ মুঠ ১,৮৫৪ টা গোচৰ ৰুজু হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২৩ চনত ৩,৭৫২ টা আৰু ২০২৪ চনৰ ২,৮০৪ টা গোচৰ ৰুজু হৈছে ।
যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত জৈনে কয়, "চুৰি হোৱা সামগ্ৰীৰ উদ্ধাৰো এই বছৰত বৃদ্ধি পাইছে । নিশাৰ পেট্ৰ'লিং বৃদ্ধি আৰু এনে অপৰাধৰ খবৰ পোৱা মাত্রেই তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটোৱেই এই অপৰাধ হ্রাস পোৱাৰ মুখ্য কাৰণ । ২০২৫ চনত সম্পত্তিৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ সংঘটিত কৰা মুঠ ২,১১৮ টা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।’’
৫৫৩ টা বাহন চুৰিৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন :
বিদায়ী বৰ্ষত বাহন চুৰিৰ গোচৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত ৫৫৩ টা পঞ্জীয়ন হৈছিল । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২৪ চনত ইয়াৰ সংখ্যা আছিল ১১১৮টা আৰু ২০২৩ চনৰ ১০৩২টা ।
আনহাতে ২০২৫ ত ২৬৭খন বাহন উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বাহন চুৰিৰ লগত জড়িত ২৩৯ টা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । ২০২৫ চনত উদ্ধাৰ হোৱা বাহনৰ হাৰৰ ৪৮.২% । ইয়াৰ বিপৰীতে ২০২৪ ত ৩৪.৮% আৰু ২০২৩ ত ১৮.৯৯% আছিল ।
২০৩ টা ম'বাইল চুৰিৰ গোচৰ ৰুজু :
২০২৫ ত গুৱাহাটী মহানগৰীত মুঠ ২০৩ টা ম'বাইল চুৰিৰ গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল । ম'বাইল চুৰিৰ লগত জড়িত ২০৩ টা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু ১১৫৯ টা ম'বাইল ফোন উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
NDPS গোচৰ :
যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত জৈনে কয়, "মাদক দ্রব্যৰ সমস্যা কমাবলৈ আৰক্ষী আযুক্ত কার্যালয়ে নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে । এই বছৰত ৪০৬টা NDPS গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে আৰু ৫৫৫ টা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । তদুপৰি হিৰ'ইন ১১.৯১৯ কেজি, গাঞ্জা ৫২৯.৩০১ কেজি, NDPS চিৰাপ ৯.৮৬৫টা, NDPS টেবলেট ৩৪,৯১৮টা জব্দ কৰা হৈছে । জব্দ কৰা এই সকলো সামগ্ৰীৰ মুঠ বজাৰ মূল্য হৈছে ২৮,৮৬,৭৭,২৫০ টকা ।’’
১৮ টা চাইবাৰ অপৰাধৰ গোচৰ ৰুজু :
২০২৩ চনত স্থাপিত পানবজাৰৰ চাইবাৰ আৰক্ষী থানাই চাইবাৰ জালিয়াতিৰ পৰা ৬,২৮,৫৬,৪৫১ টকা উদ্ধাৰ কৰি ভুক্তভোগীসকলৰ একাউণ্টত জমা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ২০২৫ চনত ১৮টা গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে । মুঠ ১৭৮৪টা অনুসন্ধান সম্পন্ন কৰা হৈছে ।
১০২৬ টা দুর্ঘটনা সংঘটিত :
২০২৫ চনত ১০২৬ টা দুর্ঘটনাৰ ঘটনা ৰুজু হৈছে । ২০২৪ ত ইয়াৰ সংখ্যা আছিল ১২১৮ টা । উল্লেখযোগ্য যে ২০২৫ চনৰ শেষ দিনটোত অৰ্থাৎ ৩১ ডিচেম্বৰৰ নিশা কোনো দুর্ঘটনাৰ ঘটনা ৰিপৰ্ট কৰা হোৱা নাই । ইয়াৰ বিপৰীতে ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভৰ ঘটনা ১৪০ টা পোৱা গৈছে । ২০২৫ বর্ষত যান বাহন আইন উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত ৫০,২১,৫৭,০০০ টকা জৰিমনা সংগ্ৰহ কৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে ।