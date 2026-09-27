ETV Bharat / state

অনিৰুদ্ধ ! ২৯ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ ৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে

ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে জাৰি কৰা জাননী মতে, ২৯ ছেপ্টেম্বৰত অসম চৰকাৰে পুনৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব !

According to the finance department notice the Assam government will borrow Rs 800 crore on 29 September 2026
২৯ ছেপ্টেম্বৰত অসম চৰকাৰে পুনৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব ! (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2026 at 4:18 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ঋণৰ ওপৰত ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে অলপো কৃপনালি নাই । পুনৰ ঋণ লোৱাৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ সাজু হৈছে । বিত্তীয় জোৰা মাৰিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰখনে পুনৰ ৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । সেই অনুসৰি অহা ২৯ ছেপ্টেম্বৰত ৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ বাবে ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে ইতিমধ্যে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে ।

বিত্ত বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, চলিত মাহত ইতিমধ্যে তিনিটা পৰ্যায়ত ৰাজ্য চৰকাৰখনে মুঠ ২৩০০ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে । পহিলা ছেপ্টেম্বৰত এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ পাছত চৰকাৰখনে ১৫ ছেপ্টেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত মুঠ ১৩০০ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । কিন্তু এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ঋণ লোৱাৰ পাছতো পুনৰ অহা ২৯ ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰখনে ৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব ।

লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্রতি মাহে কোটি কোটি কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা কাৰ্যক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ লগতে সচেতন মহলে সমালোচনা কৰি আহিছে । কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰখন অলপো থমকি ৰোৱা নাই । যাৰ ফলত ঋণৰ পৰিমাণ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাই এতিয়া দুই লাখ কোটিৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰিছে ।

According to the finance department notice the Assam government will borrow Rs 800 crore on 29 September 2026
কাৰ চৰকাৰৰ কালত কিমান ঋণ লোৱা হৈছিল ? (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, কল্যাণমূলক আঁচনি আৰু বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ বাবে ঋণ লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি দাবী কৰি আহিছে । ঋণৰ বোজা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান সময়ত জনমূৰি ঋণ প্রায় ৪২,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতাৰ পৰা ২০১৬ চনৰ মাৰ্চলৈ অসমৰ সমুদায় ঋণৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৪১,৯৬৪ কোটি টকা আছিল । ইয়াৰ পাছত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি হৈ ২০২১ চনত ৮৯,৭০৯ কোটি টকা হৈছিল । কিন্তু ২০২১ চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইমানেই গুৰুত্ব দিলে যে ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ মাৰ্চলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা ১,৭৭,৯৮৩ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি হয় ৷ ইফালে ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ লগে লগে সুদৰ পৰিমাণো প্ৰতি বছৰে দ্রুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে ।

According to the finance department notice the Assam government will borrow Rs 800 crore on 29 September 2026
ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে জাৰি কৰা তথ্য (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত এশ দিন পাৰ কৰি সাতবাৰকৈ ঋণ ল'লে । এশ দিনত চৰকাৰখনে ৬৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'লে । ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে তিনিটা পৰ্যায়ত মুঠ ২৩০০ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে ।

পুনৰ ২৯ ছেপ্টেম্বৰত অসম চৰকাৰে ৮০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব । অৰ্থাৎ এটা মাহত লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ ৩১ হাজাৰ কোটি টকা হ'বগৈ । চৰকাৰখনে এশ দিনৰ উন্নয়নৰ জয়গান গোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত এক প্ৰকাৰে অভিলেখ গঢ়িছে ।

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শাসনত বহা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ১২ মে’ত এহাজাৰ কোটি টকা, ২৬ মে’ত ৭৫০ কোটি টকা, ১৬ জুনত এহাজাৰ কোটি টকা, ৩০ জুনত এহাজাৰ কোটি টকা, ২১ জুলাইত এহাজাৰ কোটি টকা, ৪ আগষ্টত এহাজাৰ কোটি টকা আৰু ১৮ আগষ্টত এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে ।

উল্লেখ্য যে, ১২ মে'ৰ শপত গ্ৰহণৰ দিনটোৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ আহিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে বিধানসভাত ৰাজ্য চৰকাৰে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি, ২০১৬ চনৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে ৰাজ্যখনৰ ৰাজহুৱা ঋণৰ পৰিমাণ ১,৭২ লাখ টকাৰো অধিক হৈছে ৷

According to the finance department notice the Assam government will borrow Rs 800 crore on 29 September 2026
চৰকাৰৰ ঋণ লোৱাৰ পৰিমাণ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰে ১.৩০ লাখ টকাই উচ্চ সুদৰ হাৰত মুকলি বজাৰৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে । ইফালে ৰাজ্যসভাত শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি, মাৰ্চৰ শেষলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ ২,১৬,৬০৮ কোটি টকা হৈছেগৈ ।

ইফালে চৰকাৰখনে ঋণৰ ওপৰত ঋণ লোৱাৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্র ইমদাদ হুছেইনে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ দৰে দ্বিতীয় কাৰ্যকালটো চৰকাৰখনে কেৱল ঋণৰ বোজাৰেহে মাইলৰ খুঁটি স্থাপন কৰিছে । দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত চৰকাৰখনে জনতাৰ ওপৰত অত্যাধিক ঋণৰ বোজা জাপি দিছে । চৰকাৰে ঋণ লৈ অসমবাসীৰ মূৰত জনমুৰি ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰি বৃহৎ ঋণৰ বোজা জাপি দিয়াৰ বাদে একো কৰা নাই । ৰাইজৰ সমস্যা তথা অভাৱ অভিযোগৰ প্ৰতি চৰকাৰখনৰ কোনো কানসাৰ নাই ।"

লগতে পঢ়ক : চৰকাৰী বিভাগে বিভাগে বাজেটৰ পুঁজি ব্যয়ত ব্যৰ্থতা: পুঁজি ব্যয়ৰ সফলতা আৰু বিফলতাৰ বিভাগীয় খতিয়ান

লগতে পঢ়ক : পুনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত ১৩০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে !

TAGGED:

ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ
ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগ
অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ
GOVT WILL BORROW RS 800 CRORE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.