ETV Bharat / state

পুনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত ১৩০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে !

ঋণ লোৱাত অলপো কৃপনালি নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ! ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে জাৰি কৰা জাননী মতে, ১৫ছেপ্টেম্বৰত অসম চৰকাৰে পুনৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব!

THE ASSAM GOVERNMENT WILL BORROW RS 1300 CRORE ON 15 SEPTEMBER
ঋণ লোৱাত অলপো কৃপনালি নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ! (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 5:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ঋণৰ ওপৰত ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত অলপো থমকি ৰোৱা নাই মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰ । প্ৰায় প্ৰতি মাহেই চৰকাৰখনে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈ আহিছে । চলিত মাহৰ পহিলা ছেপ্টেম্বৰত এক হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা চৰকাৰখনে পুনৰ অহা ১৫ ছেপ্টেম্বৰত ১৩০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'বলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে এই সন্দৰ্ভত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওপৰত প্রস্তাৱো দাখিল কৰিছে । ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে জাৰি কৰা জাননী অনুসৰি, এইবাৰ দুটা পৰ্যায়ত পৃথকে পৃথকে ঋণ লোৱা হ'ব । এটা পৰ্যায়ত ৬০০ কোটি টকা আৰু আন এটা পৰ্যায়ত ল'ব ৭০০ কোটি টকাৰ ঋণ । চৰকাৰী ষ্টক নিলামৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰখনে এই ঋণ ল'ব ।

THE ASSAM GOVERNMENT WILL BORROW RS 1300 CRORE ON 15 SEPTEMBER
পুনৰ ১৫ ছেপ্টেম্বৰত ১৩০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে ! (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপো কৃপণালি কৰা নাই ! বিগত ৫ বছৰীয়া কাৰ্যকালত চৰকাৰখনে লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ এক লাখ কোটি টকাৰো বেছি হ'ব । সেই বিশাল পৰিমাণৰ ঋণ লোৱাৰ পাছতো ঋণ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । ইফালে অসম চৰকাৰে প্রতি মাহে ঋণ লোৱাৰ ফলত ধাৰৰ বোজা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।

উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন, কল্যাণমূলক আঁচনি আৰু বিনিয়োগ বৃদ্ধিৰ বাবে ঋণ লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে 'কেগ'ৰ প্ৰতিবেদন আৰু বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিক লৈ উদ্বেগ প্রকাশ কৰিছে । ঋণৰ বোজা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান সময়ত জনমূৰি ঋণ প্রায় ৪২,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সূতা-কম্বল বিতৰণৰ নামত ৰাজকোষৰ ওপৰত ধাৰৰ বোজা থৈ যোৱা বুলি সমালোচনা কৰা বিজেপিয়ে শাসনলৈ আহিয়েই বিত্তীয় পৰিস্থিতিক লৈ শ্বেতপত্ৰও প্ৰকাশ কৰিছিল । কিন্তু এতিয়া বিজেপিৰ শাসনকালত বিগত ৫ বছৰত সৰ্বাধিক ঋণ লোৱা হৈছে ।

THE ASSAM GOVERNMENT WILL BORROW RS 1300 CRORE ON 15 SEPTEMBER
চৰকাৰৰ ঋণৰ পৰিমাণ (ETV Bharat Assam)

বিধানসভাত দিয়া চৰকাৰী তথ্য মতে, ২০১৬ চনৰ ৩১ মার্চ পর্যন্ত ৰাজ্যৰ মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ আছিল ৪১,৯৬৪ কোটি টকা । আনহাতে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰিসংখ্যা মতে, যোৱা ২০২৫ বৰ্ষৰ ৩১ মাৰ্চলৈকে মুঠ ঋণৰ পৰিমাণ ১,৭৭,৯৮৩ কোটি টকা হ'লগৈ ।

সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত ঋণৰ বোজা বৃদ্ধি হৈ ২০২১ চনত ৮৯,৭০৯ কোটি টকা হৈছিল । কিন্তু ২০২১ চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্রহণ কৰি ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ইমানেই গুৰুত্ব দিলে যে ২০২১ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ মাৰ্চলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা ১,৭৭,৯৮৩ কোটি টকা হৈছেগৈ ।

উল্লেখ্য যে, 'এ' ফ'ৰ আছাম বুলি কোৱা প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে অসমৰ বাবে বিশেষ পেকেজ আদায় দিয়াটো দূৰৈৰ কথা প্ৰাপ্য পুঁজিখিনিও আদায় নিদিয়াত ৰাজ্যৰ বানবিধ্বস্ত লোকৰ সংস্থাপন, ঘোষিত একাধিক হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ চৰকাৰ সমস্যাত পৰিছে ।

THE ASSAM GOVERNMENT WILL BORROW RS 1300 CRORE ON 15 SEPTEMBER
চৰকাৰে লোৱা শেহতীয়া ঋণৰ পৰিমাণ (ETV Bharat Assam)

আর্থিক সংকটৰ জোৰা মাৰিবলৈ ধাৰাবাহিকভাৱে ধাৰ লোৱা চৰকাৰখনে যোৱা ১২ মে'ত ১ হাজাৰ কোটি টকা, ২৬ মে'ত ৭৫০ কোটি টকা, ১৬ জুনত ১ হাজাৰ কোটি টকা, ৩০ জুনত ১ হাজাৰ কোটি টকা, ২১ জুলাইত ১ হাজাৰ কোটি টকা, ৪ আগষ্টত ১ হাজাৰ কোটি টকা, ১৮ আগষ্টত ১ হাজাৰ কোটি টকা আৰু যোৱা ১ ছেপ্টেম্বৰত ১ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লৈছিল । ইফালে ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ লগে লগে সুদৰ পৰিমাণো বৃদ্ধি পাইছে ।

লগতে পঢ়ক : এশ দিনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ ৬৭৫০ কোটি টকাৰ ঋণ: পহিলা ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ কোটি টকাৰ ঋণ

লগতে পঢ়ক : অসম চৰকাৰে লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ ১ লাখ কোটি হ'লেও বিপদসীমাৰ তলত: বিত্তমন্ত্ৰী

TAGGED:

ঋণ ল’ব অসম চৰকাৰে
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ
ধাৰৰ বোজা বৃদ্ধি
কেগৰ প্ৰতিবেদন
ASSAM GOVT LOAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.