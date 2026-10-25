২৭ অক্টোবৰত পুনৰ ১০০০ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰে
মাহে মাহে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ! চৰকাৰী বণ্ড ৯ বছৰৰ বাবে বন্ধকত থৈ অসম চৰকাৰে ল'ব এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ।
Published : October 25, 2026 at 5:38 PM IST
গুৱাহাটী : অব্যাহত আছে ঋণ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া । মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত একপ্ৰকাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে । ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগে জাৰি কৰা জাননী মতে, অহা ২৭ অক্টোবৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে পুনৰ এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ ল'ব । ৯ বছৰৰ বাবে চৰকাৰী বণ্ড বন্ধকত থৈ পুনৰ এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লোৱাৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে জাননী জাৰি কৰিছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে যোৱা ১৩ অক্টোবৰত চৰকাৰখনে এহেজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্রত থমকি নোৰোৱা চৰকাৰখনে এটা মাহতে পুনৰ ১০০০ কোটি টকা ঋণ ল'বলৈ আগবাঢ়িছে ।
উল্লেখ্য যে, বহু সংখ্যক হিতাধিকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ গৈ চৰকাৰখনে ঋণৰ ওপৰতে ভৰসা কৰিবলগীয়া হৈছে । শাসনভাৰ লৈয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই দেশৰ পাঁচখন শীৰ্ষ ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ প্রতিশ্রুতি দিছিল । কিন্তু ডাৱল ইঞ্জিনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰাপ্য ধন আদায় নিদিয়াত নিজা ৰাজহেৰে কোনো মতে জোৰা-টাপলি মাৰি চলা ৰাজ্য চৰকাৰখনে বিগত সময়ত বিশেষ কোনো উৎপাদনমুখী কামত গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত নহ'ল । যাৰ বাবে চৰকাৰখনে উপায়হীন হৈ ৰাজ্যবাসীক বন্ধকত থৈ ঋণৰ ওপৰত ঋণ লৈ ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ কাম-কাজ চলাব লগাত পৰিছে ।
আজিৰ তাৰিখত ৰাজ্যবাসীৰ মূৰত জাপি দিয়া ঋণৰ বোজা হ'ল ২ লাখ ১৪ হেজাৰ কোটি টকা । মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰ দায়িত্বভাৰ লোৱাৰ দিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ১২ মে’ত এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । তাৰ পাছত ২৬ মে’ত ৭৫০ কোটি টকা, ১৬ জুনত এহেজাৰ কোটি টকা, ৩০ জুনত এহেজাৰ কোটি টকা, ২১ জুনাইত এহেজাৰ কোটি টকা, চাৰি আগষ্টত এহেজাৰ কোটি টকা, ১৮ আগষ্টত এহেজাৰ কোটি টকা, পহিলা ছেপ্টেম্বৰত এহেজাৰ কোটি টকা, ১৫ ছেপ্টেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত ১৩০০ কোটি টকা আৰু ২৯ ছেপ্টেম্বৰত ৮০০ কোটি টকা ঋণ লৈছিল ।
শেহতীয়াকৈ চলিত অক্টোবৰ মাহত ১৩ তাৰিখে চৰকাৰখনে এহাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । সেই হিচাপত এতিয়ালৈকে লোৱা ঋণৰ পৰিমাণ হৈছে ১০৮৫০ কোটি টকা । ২৭ অক্টোবৰত ইয়াৰ পৰিমাণ ১১৮৫০ কোটি টকা হ'ব ।
|তাৰিখ, ২০২৬ চন
|ঋণৰ পৰিমাণ
|১২ মে’
|এহাজাৰ কোটি টকা
|২৬ মে’
|৭৫০ কোটি টকা
|১৬ জুন
|এহাজাৰ কোটি টকা
|৩০ জুন
|এহেজাৰ কোটি টকা
|২১ জুনাই
|এহেজাৰ কোটি টকা
|৪ আগষ্ট
|এহেজাৰ কোটি টকা
|১৮ আগষ্ট
|এহেজাৰ কোটি টকা
|১ ছেপ্টেম্বৰ
|এহেজাৰ কোটি টকা
|১৫ ছেপ্টেম্বৰ (দুটা পৰ্যায়ত)
|১৩০০ কোটি টকা
|২৯ ছেপ্টেম্বৰত
|৮০০ কোটি টকা ঋণ
|১৩ অক্টোবৰ
|এহাজাৰ কোটি টকা ঋণ
|২৭ অক্টোবৰত ল’ব
|১০০০ কোটি টকাৰ ঋণ
উল্লেখ্য যে, ছেপ্টেম্বৰ মাহত ৰাজ্য চৰকাৰখনে সর্বাধিক ৩১০০ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছিল । বিজেপি চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপো কৃপণালি কৰা নাই । যাৰ ফলত অসমৰ ঋণৰ পৰিমাণ দুই লাখ কোটি টকাৰো অধিক হৈছেগৈ ।
আনকি যোৱা পাঁচ বছৰতেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্রায় এক লাখ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে । কিন্তু সেই বিশাল পৰিমাণৰ ঋণ লোৱাৰ পাছতো চৰকাৰখনে ঋণ লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে । ফলত ধাৰৰ বোজা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।
ইফালে ‘কেগ’ৰ প্ৰতিবেদন আৰু বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে ঋণৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । ঋণৰ বোজা উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱাত বৰ্তমান সময়ত জনমূৰি ঋণ প্রায় ৪২,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে স্বাধীনতাৰ পৰা তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ দিনলৈকে অর্থাৎ ২০১৬ চনৰ মাৰ্চলৈ অসমৰ সমুদায় ঋণৰ পৰিমাণ আছিল প্ৰায় ৪১,৯৬৪ কোটি টকা । ইয়াৰ পিছত সর্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত ঋণৰ বোজা ৮৯,৭০৯ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পায় ।
ইয়াৰ পাছত ২০২১ চনত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰা প্রতি মাহে ইমানেই ঋণ লোৱা আৰম্ভ কৰিলে যে ২০২৫ চনৰ মাৰ্চলৈকে অসম চৰকাৰৰ ঋণৰ বোজা ১,৭৭,৯৮৩ কোটি টকা হয়গৈ আৰু এতিয়া এই পৰিমাণে দুই লাখ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছে ।