দেওবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ’ব ? জানিবলৈ পঢ়ক ৰাশিফল
দেওবাৰে কাৰ ভাগ্য উদয় হ'ব ? কোন কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ বিপদ ? জানো আহক...
Published : June 28, 2026 at 4:00 AM IST
মেঘ ৰাশি : আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ধাৰণা ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
বৃষ ৰাশি: নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷ শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলক উৎসাহিত কৰিব পাৰে । আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
মিথুন ৰাশি: আপুনি নতুন দায়িত্ব বহন লাভ কৰিব ৷ নতুন অধ্যয়ন কর্মত ব্যস্ত হৈ পৰিব আৰু কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰাত অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
ককৰ্ট ৰাশি : আজি সকলো সহজভাবে ল'বলৈ চাওক ৷ আপুনি কিছু অসুষ্ট অনুভব কৰিব ৷ হজমি শক্তি হ্ৰাস হ'ব, মানসিক ভাবেও কিছু অশান্তি পাব ৷ প্ৰতিৰূধ ৰূপে বেচি চিন্তা নকৰিব ৷ খৰচ বাঢ়িব আৰু আপুনি তৰ্কত লিপ্ত হ'লে খঙৰ পৰিমান বাঢ়িব ৷ ভ্ৰমণৰ চিন্তা মনৰ পৰা আতৰাই দিয়াই মংগল ৷
সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব, কৰ্ম জীৱনত পদোন্নতি হʼব ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : নতুন ব্যৱসায় কৰাৰ অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপুনি এলেহুৱা হৈ পৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ।
তুলা ৰাশি: আজি দিনটো আপোনাৰ ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ হʼব আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপুনি চিন্তা ধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ পৰিয়ালক ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলি কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷
ধনু ৰাশি : আজি এনেকুৱা কিছুমান অশুবিধা আহি পৰিব আপোনাৰ সেইবোৰ শেষ হোৱাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ লগত উচ্ছ পৰ্যায়ৰ তৰ্ক বিতৰ্ক হ'ব যি আপোনাৰ মন তিক্ত কৰি তুলিব ৷ অলপ সময় নিৰলে থাকক আৰু আপোনাৰ ভুল খিনি বিশ্লেষণ কৰক ৷ গাড়ী সাৱধানে চলাব, ভ্ৰমণৰ সিদ্ধান্ত সদ্যহতে বাতিল কৰক ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ কর্মত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ'ব ৷ আপোনাৰ আজি ৰুচিৰ পৰিণাম দেখিবলৈ পাব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়ন ভাল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব, বিয়া আৰু সংযোগত সফল লাভ হʼব ৷ বিবাহিত জীৱন আনন্দৰ হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : টকা-পইচা খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ অনাৰ্থক খৰচ-পাতি হʼব পাৰে ৷ কার্য-ব্যৱসায়ত, পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ লগত, বন্ধু-বৰ্গৰ লগত দিন ভাল হʼব ৷
মীন ৰাশি : আপোনাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত পৰামৰ্শক মানি চলা আৰু নিজৰ প্ৰতিভা ব্যৱহাৰ কাৰৰ উচিত সময় ৷ নতুন কাপোৰ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱা হʼব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷