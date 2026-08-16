এই সপ্তাহটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ ? জানক সপ্তাহটোৰ ৰাশিফল
এই সপ্তাহটো কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া সপ্তাহটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
Published : August 16, 2026 at 5:04 AM IST
মেষ ৰাশি : জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । মূৰৰ বিষ বা চকুৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সমস্যাসমূহৰ প্ৰতি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব পাৰে ৷ গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যক অৱহেলা নকৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, আপুনি সাৱধানে থকা উচিত ৷ বিশেষকৈ যদি আপুনি কাৰোবাক ধন ধাৰে দিছে, সেই ধন ঘূৰাই পোৱাত পলম হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে এটা ডাঙৰ নতুন প্ৰকল্প লাভ কৰিব পাৰে, যি সন্তুষ্টি আৰু উন্নতি কঢ়িয়াই আনিব । চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে এই সময়ছোৱা অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ চাকৰিৰ সমান্তৰালভাৱে এটা অংশকালীন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰাসকলে সাফল্য অৰ্জন কৰিব পাৰে । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিব পাৰে যদিও বিবাহিত দম্পতীসকলে এটা ৰোমান্টিক আৰু সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ সপ্তাহ উপভোগ কৰিব । যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰ সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে এয়া উপযুক্ত সময় হ’ব পাৰে ।
বৃষ ৰাশি: এই সপ্তাহটো বৃষ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে ইতিবাচক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে মনোযোগ দিয়ক আৰু কোনো সমস্যা হ’লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি ভাল হ’লেও এই সময়ছোৱাত শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ কিয়নো এই ক্ষেত্ৰত লোকচানৰ সম্ভাৱনা আছে । ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে সাধাৰণতকৈ অধিক পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, যদিও নতুন পেছাদাৰী সম্পৰ্কসমূহ লাভজনক হ’ব পাৰে । চাকৰিয়ালসকলে অচিনাকি সহকৰ্মীক অত্যধিক ভৰসা কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । প্ৰেম সম্পৰ্ক ৰোমান্টিক আৰু সন্তুষ্টিদায়ক হৈ থাকিব, কিন্তু বিবাহিত দম্পতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাসমূহ নিষ্পত্তি নকৰিলে ভুল বুজাবুজি বৃদ্ধি হ’ব পাৰে । উন্নত শৈক্ষিক ফলাফল লাভ কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলে সামাজিক মাধ্যম (ছ’চিয়েল মিডিয়া) আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ দ্বাৰা সৃষ্ট বিক্ষিপ্ততা যিমান পাৰি কম কৰিব লাগে ।
মিথুন ৰাশি: জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব । ছাল বা ভৰিৰ কোনো সমস্যাত ভুগি থকাসকলে পলম নকৰাকৈ চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা উচিত। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব যদিও ঘৰ মেৰামতি বা নৱীকৰণৰ বাবে যথেষ্ট ধন ব্যয় হ’ব পাৰে । ব্যৱসায়ীসকলে খৰখেদাকৈ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো হঠকাৰী পদক্ষেপৰ ফলত আৰ্থিক ক্ষতি হ’ব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰখা উচিত আৰু এককভাৱে যিকোনো কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি উৎসাহজনক হ’ব যেন লাগিছে ৷ আনহাতে বিবাহিত দম্পতীক খোলাখুলিকৈ কথা-বতৰা পতাৰ মাধ্যমেৰে দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । শিক্ষাৰ্থীসকলে মনোনিৱেশ কৰিবলৈ অসুবিধা পাব পাৰে, সেয়েহে নিৰন্তৰ প্ৰয়াস কৰাটো অপৰিহাৰ্য হ’ব।
কর্কট ৰাশি : জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো সন্তোষজনক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আপোনাৰ স্বাস্থ্য মোটামুটি সুস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু ঘৰ মেৰামতি বা নৱীকৰণৰ বাবে অধিক ধন ব্যয় হোৱা সত্ত্বেও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সময়খিনি অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে । ব্যৱসায়ীসকলে অভিজ্ঞ লোকৰ লগত আলোচনা কৰিহে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহ লোৱা উচিত । চাকৰিয়ালসকলক কোনো নতুন প্ৰকল্পৰ কাম প্ৰদান কৰা হ’ব পাৰে, যি নতুন দায়িত্ব কঢ়িয়াই আনিব । অহংবোধে আপোনাৰ প্ৰেম সম্পৰ্কত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, গতিকে নিজৰ সংগীৰ সৈতে সুসম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিবাহিত দম্পতীসকলে অতীতৰ অমীমাংসিত সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি থাকিবলগীয়া হ’ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে গাফিলতি কৰাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত, কিয়নো এই সময়ছোৱাত পঢ়া-শুনাৰ খৰচো বাঢ়িব পাৰে ।
সিংহ ৰাশি: এই জাতক/জাতিকাসকলক এই সপ্তাহত সাৱধানে থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ক, কিয়নো সৰু সৰু সমস্যাবোৰক অৱহেলা কৰিলে সেইবোৰে গুৰুতৰ আকাৰ ধাৰণ কৰিব পাৰে । আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি মধ্যমীয়া হৈ থাকিব । সঠিক পৰিকল্পনা নকৰাকৈ শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগ কৰা বা নতুন বাহন ক্ৰয় কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক। ব্যৱসায়ীসকল অভিজ্ঞ উপদেষ্টাৰ পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা উপকৃত হ’ব পাৰে। যিসকল চাকৰিয়ালে কৰ্মক্ষেত্ৰত নিজৰ ঊৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখে, তেওঁলোকৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হ’ব পাৰে। যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ অধ্যয়নৰ শাখা বা বিষয় সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেওঁলোকে অহেতুক পলম নকৰাকৈ শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত ।
কন্যা ৰাশি: কন্যা ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সঠিক যত্ন লওক আৰু বিশ্ৰাম ল’বলৈ তথা নতুন উদ্যমেৰে পূৰ্ণ হ’বলৈ সময় উলিয়াওক । আৰ্থিক স্থিতি সুস্থিৰ হৈ থকাৰ সত্ত্বেও বৰ্ধিত ব্যয়ৰ ফলত মানসিক চাপ সৃষ্টি হ’ব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলে নিজৰ পেছাগত সম্পৰ্কসমূহ যত্ন সহকাৰে চম্ভালা উচিত, আনহাতে ব্যৱসায় সংক্ৰান্তীয় ভ্ৰমণ লাভজনক হ’ব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুখপ্ৰদ পৰিৱৰ্তন আহিব পাৰে, কিয়নো প্ৰাক্তন কোনো সংগী আপোনাৰ জীৱনলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠসকলৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰে । যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ শৈক্ষিক বিষয় সলনি কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে, তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে অসুবিধাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সময়মতে সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত।
তুলা ৰাশি: জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো শুভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, বিশেষকৈ যদিহে আপোনাৰ পেট বা ডিঙিৰ কোনো সমস্যা আছে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, লোকক দেখুৱাবলৈ বা বাহ্যিক আড়ম্বৰ বজাই ৰাখিবলৈ অত্যধিক খৰচ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক, কিয়নো অপ্ৰয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায়ীসকলে নিৰলস প্ৰয়াসৰ মাধ্যমেৰে নতুন প্ৰকল্প বা চুক্তি লাভ কৰিব পাৰে। চাকৰি সলনিৰ কথা বিবেচনা কৰি থকা চাকৰিয়ালসকলে অনুকূল সুযোগ পাব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মানসিকভাৱে অস্থিৰ অনুভৱ কৰিব পাৰে, আনহাতে বিবাহিত দম্পতীসকলে ভুল বুজাবুজিৰ ফলত নিজৰ মাজত ব্যৱধান সৃষ্টি হ’বলৈ দিয়া উচিত নহয়। পঢ়া-শুনাত একাগ্ৰতা বজাই ৰাখিবলৈ শিক্ষাৰ্থীসকলক সামাজিক মাধ্যম (ছ’চিয়েল মিডিয়া) আৰু অপ্ৰয়োজনীয় বিক্ষিপ্ততাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে।
বৃশ্চিক ৰাশি : এই সপ্তাহটোত সাৱধানে থকা উচিত । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সঠিক যত্ন লওক, কিয়নো গাফিলতিৰ ফলত এৰাব পৰা জটিলতা সৃষ্টি হ’ব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, সপ্তাহটো আশাব্যঞ্জক হ’ব যেন লাগিছে আৰু আপুনি নিজৰ বাবে হাত খুলি ধন ব্যয় কৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ পেছাগত নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত নতুন সুযোগ আৰু আৰ্থিক লাভৰ পথ মুকলি হ’ব। চাকৰিয়ালসকলে আপাততঃ চাকৰি সলনি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকি নিজৰ বৰ্তমানৰ পদত কাম কৰাটো অব্যাহত ৰখা উচিত। প্ৰেম সম্পৰ্কত মাজে-সময়ে মতানৈক্য হ’ব পাৰে, কিন্তু বৈবাহিক জীৱন সুস্থিৰ আৰু সহযোগিতাপূৰ্ণ হৈ থাকিব । একাণপতীয়া হৈ থকা তথা পৰিশ্ৰমী শিক্ষাৰ্থীসকলে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ধনু ৰাশি: এই সপ্তাহটো অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব আৰু কোনো ডাঙৰ শাৰীৰিক সমস্যাৰ আশংকা নাই। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো এই সময়ছোৱা ইতিবাচক হ’ব যেন লাগিছে আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগৰ কথা চিন্তা কৰাসকলে উৎসাহজনক লাভ অৰ্জন কৰিব পাব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্ক সুখপ্ৰদ হ’ব আৰু আপুনি নিজৰ সংগীৰ সৈতে কিছু ব্যক্তিগত মুহূৰ্ত উপভোগ কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে। বিবাহিত দম্পতীয়ে একেলগে ভ্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে। এই সময়ত ব্যৱসায়ীসকলে কোনো ডাঙৰ ব্যৱসায়িক সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বিৰত থকা উচিত। যিসকল চাকৰিয়ালে চাকৰি সলনি কৰিব বিচাৰিছিল, তেওঁলোকে উপযুক্ত সুযোগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত কিছু বিভ্ৰান্তি সৃষ্টি হ’ব পাৰে, গতিকে তেওঁলোকে মনোযোগ বজাই ৰখা উচিত।
মকৰ ৰাশি: জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে সপ্তাহটো মোটামুটি অনুকূল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যত্ন লওক, বিশেষকৈ আপুনি যদি কোনো পুৰণি ৰোগত ভুগি আছে আৰু সময়মতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভাল হ’ব, কিন্তু অযথা ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। ব্যৱসায়ীসকলে ক্ৰমাগত উন্নতি আৰু আৰ্থিক স্থিৰতা উপভোগ কৰিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে চাকৰি পৰিৱৰ্তনৰ সম্ভাৱনা থাকিলেও কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থকাটোৱেই উচিত। প্ৰেম সম্পৰ্ক ৰোমান্টিক হৈ থাকিব আৰু বিবাহিত দম্পতীয়ে পৰস্পৰৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সময় কটোৱা তথা একেলগে ভ্ৰমণৰ সুযোগ পাব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীসকলে শৈক্ষিক দিশত ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিও প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সফল হ’বলৈ নিৰলস প্ৰয়াসৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
কুম্ভ ৰাশি: এই সপ্তাহটো কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে মধ্যমীয়া হ’ব পাৰে । মূৰৰ বিষ বা স্ক্ৰীন চাই থকাৰ ফলত চকুত চাপ পৰাৰ দৰে সমস্যাই আপোনাক অসুবিধা দিব পাৰে ৷ গতিকে চিকিৎসাত পলম নকৰিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, পৰিস্থিতি সুস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু বহুদিনৰ পৰা কিনিবলৈ পৰিকল্পনা কৰি থকা কিবা এটা অৱশেষত আপুনি কিনিব পাৰিব । প্ৰেম সম্পৰ্কৰ বাবে সময় অনুকূল হ’ব যেন লাগিছে আৰু অবিবাহিতসকলে উপযুক্ত সংগী বিচাৰি পাব পাৰে । বৈবাহিক জীৱন সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে তেওঁৰ পেছাদাৰী জীৱনত সাফল্য অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায়ীসকলে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি উপভোগ কৰিব আৰু তেওলোকে নতুন বিনিয়োগ কৰিব পাৰে। নতুন চাকৰিৰ সন্ধান্ত থকা চাকৰিয়ালসকলে সাফল্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সপ্তাহটো ফলপ্ৰসূ আৰু পৰিতৃপ্তিদায়ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে।
মীন ৰাশি: মীন ৰাশিৰ জাতক/জাতিকাসকলৰ বাবে এই সপ্তাহটো মধ্যমীয়া হ’ব পাৰে । নিয়মিতভাৱে ব্যায়াম কৰাৰ মাধ্যমেৰে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ সঠিক যত্ন লওক আৰু যিকোনো কষ্টকৰ শাৰীৰিক সমস্যাক অৱহেলা নকৰি যথাযথ মনোযোগ দিয়ক। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত, অয্থা ব্যয়ে চাপ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, গতিকে ভালদৰে বাজেট প্ৰস্তুত কৰাটো অপৰিহাৰ্য হ’ব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত চলি থকা সমস্যাবোৰ ধৈৰ্য আৰু বুজাবুজিৰে সমাধান নকৰিলে পৰিস্থিতি অধিক জটিল হৈ পৰিব পাৰে। বৈবাহিক জীৱন সহযোগিতাপূৰ্ণ হৈ থাকিব আৰু আপুনি নিজৰ জীৱনসংগীৰ সমৰ্থন লাভ কৰিব। কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনাসমূহ উৎসাহজনক, কিয়নো উন্নতি আৰু ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ সুযোগ আহিব। চাকৰিয়ালসকল নম্ৰ হৈ থকা উচিত আৰু কৰ্মক্ষেত্ৰত অহংকাৰপূৰ্ণ আচৰণ এৰাই চলা উচিত। পেছাদাৰী পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ পৰিকল্পনা কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে ইতিবাচক ফলাফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।