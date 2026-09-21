ETV Bharat / state

এজনীয়া শিক্ষকৰে চলিছে অসমৰ ২৬৭০ বিদ্যালয়; কেনেদৰে চলিছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ড?

বহু বিদ্যালয়ত নাই স্থায়ী প্ৰধান শিক্ষক ৷ লগতে বিদ্যুৎ, ইণ্টাৰনেট সেৱা আদিৰ অভাৱ ৷ চৰকাৰী তথ্যই চকু কপালত তুলিছে ৰাইজৰ ৷

According to Assam Govt official data 2,670 government primary schools function with only one active teacher
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 12:11 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়ন হোৱা বুলি চৰকাৰে যিমানেই ঢাক-ঢোল নবজাওক কিয় বাস্তৱৰ তথ্য়ভিত্তিক ছবিখনে এক বিপৰীত ছবি দিয়ে। অভি৷যোগ অনুসৰি চৰকাৰৰ সুস্পষ্ট নীতিৰ অভাৱত ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থা একাধিক সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈছে ।

সময়ৰ সৈতে আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম নোহোৱাৰ বাবে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা কমি অহাৰ সমান্তৰালকৈ বহু বিদ্যালয় বন্ধ হৈছে তথা একত্রীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।

According to Assam Govt official data 2,670 government primary schools function with only one active teacher
চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বাস্তৱিক অৱস্থা আৰু অভাৱ-অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

ইফালে চৰকাৰী নীতিৰ বিৰুদ্ধে সময়ে সময়ে শিক্ষাগুৰুসকলে ৰাজপথৰ সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হ'বলগীয়া হৈছে । বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাথঁনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাৰ্থী অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা আজিও অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা মুক্ত হ’ব পৰা নাই ।

চৰকাৰী তথ্য মতে, ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈ ৫৭১৩ খন শিক্ষানুষ্ঠান একত্ৰিকৰণ কৰা হৈছে । যিসময়ত ব্যক্তিগতখণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ উত্তৰণ ঘটিছে সেইসময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে সংকটৰে যুঁজিছে । ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাস্তৱিক স্বৰূটো সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।

  • চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বাস্তৱিক অৱস্থা আৰু অভাৱ-অভিযোগ :-

ৰাজ্যখনত এজনীয়া শিক্ষকেৰে চলি থকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ২৬৭০ খন । আনহাতে স্থায়ী প্রধান শিক্ষক নোহোৱাকৈ চলি থকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ১৩,৬১৪ খন আৰু উচ্চ প্রাথমিকৰ তেনে বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৩৪০২ খন ।

শিক্ষা বিভাগৰ তথ্য অনুসৰি, প্রধান শিক্ষকক বাদ দি ৫ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ত ৫ জনীয়া বা ততোধিক শিক্ষক থকা বিদ্যালয়ৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে ৪,০৪১ খন আৰু ৬ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ত ৬ জনীয়া বা ততোধিক শিক্ষক থকা বিদ্যালয়ৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে ১,৭৩৩ খন ।

According to Assam Govt official data 2,670 government primary schools function with only one active teacher
ৰাজ্যখনৰ বহু চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা নাই (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ৫ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ত ৫ টা বা ততোধিক শ্রেণীকোঠা থকা বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা ৫,০৮৩ খন হয়। ছয় শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ত ৬ টা বা ততোধিক শ্রেণীকোঠা নথকা বিদ্যালয় হৈছে ২৮,৩১১ খন আৰু ছয় শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ত ৬ টা বা ততোধিক শ্রেণীকোঠা থকা বিদ্যালয় ১,৫৩০ খন হয়।

আনহাতে ৰাজ্যৰ উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহত সহকাৰী শিক্ষকৰ ৩০০৬ টা, হিন্দী শিক্ষকৰ ১১৯৭ টা, বিজ্ঞান শিক্ষকৰ ৬০২ টা পদসহ মুঠ ৪৮০৫ টা পদ খালী হৈ আছে ।

নংশিক্ষকখালী হৈ খকা পদ
সহকাৰী শিক্ষক৩০০৬
হিন্দী শিক্ষক১১৯৭
বিজ্ঞান শিক্ষক৬০২
মুঠ৪৮০৫

সমান্তৰালকৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত বিজ্ঞান শিক্ষকৰ ১৯২৪ টা, অংক শিক্ষকৰ ৬৫০ টা, কলাৰ ৩৭৫০ টা, হিন্দী শিক্ষকৰ ১০৭২ টা পদসহ মুঠ ৭৩৯৬ টা পদ খালী হৈ আছে ।

নংশিক্ষকখালী হৈ খকা পদ
বিজ্ঞান শিক্ষক১৯২৪
অংক শিক্ষক৬৫০
কলা৩৭৫০
হিন্দী শিক্ষক১০৭২
মুঠ৭৩৯৬

উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত বিজ্ঞান শিক্ষকৰ ৭২ টা, অংক শিক্ষকৰ ৬৬ টা, ইংৰাজী শিক্ষকৰ ৯৮টা আৰু হিন্দী শিক্ষকৰ ৬ টা পদসহ মুঠ ২৪২ টা পদ খালী হৈ আছে ।

নংশিক্ষকখালী হৈ খকা পদ
বিজ্ঞান শিক্ষক৭২
অংক শিক্ষক৬৬
ইংৰাজী শিক্ষক৯৮
হিন্দী শিক্ষক
মুঠ২৪২

একেদৰে ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত জিলাসমূহৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান শিক্ষকৰ ১৬৬, অংক শিক্ষকৰ ১০২, কলা শিক্ষকৰ ২৪৭, হিন্দী শিক্ষকৰ ১৯৮টা পদসহ মুঠ ৭১৩ টা খালী হৈ আছে ৷

নংশিক্ষকখালী হৈ খকা পদ
বিজ্ঞান শিক্ষক১৬৬
অংক শিক্ষক১০২
কলা শিক্ষক২৪৭
হিন্দী শিক্ষক১৯৮
মুঠ৭১৩

আনহাতে, ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত জিলাসমূহৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অংক শিক্ষকৰ ৩২, ইংৰাজী শিক্ষকৰ ৩৯, হিন্দী শিক্ষকৰ ৫ টা পদসহ মুঠ ৭৬ টা পদ এতিয়াও খালী হৈ আছে ।

নংশিক্ষকখালী হৈ খকা পদ
অংক শিক্ষক৩২
ইংৰাজী শিক্ষক ৩৯
হিন্দী শিক্ষক
মুঠ ৭৬
  • বিদ্যালয় একত্রিকৰণ :-

ৰাজ্যখনত ৫৩৬৭ খন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৩৯ খন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০৪ খন উচ্চ মাধ্যমিক আৰু ৩ খন জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একত্রীকৰণ কৰা হৈছে। প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয় অসমৰ অধীনত ২০২৫-২৬ বর্ষত ৯৪ খন বিদ্যালয় একত্রীকৰণ কৰা হৈছে । প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, অসমৰ অধীনত ২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ আৰু ২০২৪-২৫ বর্ষত ৫৪১২ খন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে ।

  • বিদ্যুৎ আৰু ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা নথকা বিদ্যালয় :-

তথ্য প্ৰযুক্তিৰ আজিৰ যুগত ৰাজ্যখনৰ বহু চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা নাই । আনকি বহু বিদ্যালয়ত বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নাই । ৰাজ্যত ইণ্টাৰনেট সংযোগবিহীন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৩২,৬১৪ খন । সেইদৰে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৬০১ খন আৰু উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৮৩ খন ।

According to Assam Govt official data 2,670 government primary schools function with only one active teacher
এজনীয়া শিক্ষকৰে চলিছে ২৬৭০ খন বিদ্যালয় (ETV Bharat Assam)

আনহাতে বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৩১৬ খন, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ২০৮ খন আৰু উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৩৯ খন ।

  • শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত খালী হৈ আছে বহু পদ :-

শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয় আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালত খালী হৈ আছে শিক্ষক-কৰ্মচাৰীৰ ৩২,৫২০ টা পদ । প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত মুঠ অনুমোদিত ৯৫,৪৬৬ পদৰ বিপৰীতে খালি হৈ আছে মুঠ ১৩,৭৫৪ টা পদ ।

মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত ৮৫,৪০৫ টা অনুমোদিত পদৰ বিপৰীতে ১৬,৩৫৬ টা পদ, উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত অনুমোদিত ১৫,৫৪৭ টা পদৰ বিপৰীতে ২,০৫৭ টা পদ আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালৰ অধীনত অনুমোদিত ১১৮৭ টা পদৰ বিপৰীতে ৩৫৩ টা পদ খালী হৈ আছে । অৱশ্যে অসম চৰকাৰে খালী হৈ থকা পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

নংশিক্ষা সঞ্চালকালয়অনুমোদিত পদখালী হৈ থকা পদ
প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়৯৫,৪৬৬ ১৩,৭৫৪
মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়৮৫,৪০৫ ১৬,৩৫৬
উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়১৫,৫৪৭ ২,০৫৭
কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়১১৮৭ ৩৫৩
  • স্মাৰ্ট শ্ৰেণী কোঠাৰ ব্যৱস্থা :-

সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ তথ্য মতে, ইতিমধ্যে ৰাজ্যত মুঠ ৯,১৩৯ খন বিদ্যালয়ত স্মাৰ্ট শ্ৰেণী কোঠা ৰূপায়ণ হৈ থকাৰ বিপৰীতে ৪,৩১০ খন বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিখনতে দুটাকৈ স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠা আৰু ৪,৮২৯ খন বিদ্যালয়ত এটাকৈ স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠাৰ জৰিয়তে পাঠদানৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰি থকা হৈছে । সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ অধীনত পর্যায়ক্রমে প্রতিখন বিদ্যালয়তে দুটাকৈ স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিকল্পনা আৰু কাৰ্যকৰীকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰি থকা হৈছে ।

  • শিক্ষক সমাজৰ আহ্বানৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ :-

শিক্ষাৰ্থীৰ অভাৱত চৰকাৰীখণ্ডৰ বিদ্যালয় এখন এখনকৈ বন্ধ কৰিবলগীয়া হোৱাৰ লগতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হোৱা পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে অসম ৰাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে । শিক্ষক সমাজে বাৰম্বাৰ উনুকিয়াই থকাৰ পাছতো চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত সন্মিলনীৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল গোস্বামীয়ে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত ৰাতুল গোস্বামীয়ে কয়, "চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষকে শিক্ষার্থীক শিক্ষাদানৰ উপৰি ৬০টা মান বাহিৰা কাম কৰিবলগীয়া হয় । জাপি দিয়া বাহিৰা কামৰ বাবে শিক্ষকসকলে শ্রেণীকোঠাত থাকিবলৈ সময় নাপায় আৰু শিক্ষাদান সময়মতে দিব নোৱাৰে । শিক্ষকৰ অনুপস্থিতিৰ ফলত শিক্ষাদানত ব্যাঘাত হোৱাত অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়লৈ লৈ যায় ।"

তেওঁ লগতে কয়, "ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন অনুসৰি চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীক চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকত ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা চলাইছে । যেতিয়া তিনিশ টকা মাচুল দি পঢ়িব পৰা ব্যক্তিগত বিদ্যালয় স্থাপন হয় আৰু বিধায়কৰ সমষ্টি উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা ব্যক্তিগত খণ্ড বিদ্যালয়ক দহ লাখ টকাৰ সাহায্য দিয়া হয় তেতিয়াই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বিপদ নামি আহে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘চৰকাৰী বিদ্যালয়লৈ নামি অহা সংকটৰ বিষয়টোক লৈ নতুনকৈ চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ হৈছে । চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয় যাতে শক্তিশালী হ'ব পাৰে তাৰ বাবে প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে চৰকাৰক সকলো সময়তে, সকলো ধৰণৰ সহযোগ কৰিব । চৰকাৰে কেৱল বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপক চৰকাৰী বিদ্যালয়ক জীয়াই ৰখাৰ ইচ্ছালৈ ৰূপান্তৰ কৰিব লাগিব । আনহাতে চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ বাবেই আজি শিক্ষকসকলে নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে ।’’

লগতে পঢ়ক : ২৭ জিলাত পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ টাইড ফাণ্ডৰ অব্যৱহৃত ১৬৪৮.২৯ কোটি টকা

লগতে পঢ়ক : এখন এশ বছৰীয়া বিদ্যালয়, ক্ৰমিক নং ৬ আৰু ভূপেন্দ্ৰ কুমাৰ হাজৰিকা

TAGGED:

ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ড
ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডৰ উন্নয়ন
চৰকাৰী নীতি
চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নাই শিক্ষক
ASSAM GOVT PRIMARY SCHOOLS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.