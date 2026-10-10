জ্যোতিশাস্ত্ৰৰ মতে দেৱী দুৰ্গাৰ ঘোঁৰাত আগমন আৰু নৌকাত গমন শুভ নে অশুভ ?
পৱিত্ৰ মহালয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় দেৱীপক্ষ ।
Published : October 10, 2026 at 1:13 PM IST
যোৰহাট : পবিত্ৰ মহালয়াত শাৰদীয় উৎসৱৰ বতৰা লৈ ঘোঁৰাত উঠি ধৰালৈ নামিল দেৱী দুৰ্গা । পৱিত্ৰ মহালয়াৰ পৰাই দেৱীপক্ষ আৰম্ভ হয় । দেৱীপক্ষৰ প্ৰথম দিনটোত দুৰ্গাদেৱীক শ্ৰীশ্ৰী শৈল্য পুত্ৰী ৰূপত সকলোৱে পূজা কৰি আহিছে । দেৱীপক্ষ নৱৰাত্ৰিত দুৰ্গাক নটা ৰূপক পূজা কৰা হয় ।
মহালয়া সম্পৰ্কে ব্যাখ্যা কৰি জ্যোতিশাস্ত্ৰবিদ শ্ৰীশ্ৰী ঘোষে কয়, "আজি পিতৃপক্ষ সমাপন হৈ দেৱীপক্ষৰ সূচনা হয় । পিতৃপক্ষৰ সমাপনৰ দিনা আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ আৰু বিদেহ আত্মা ধৰালৈ নামি আহে ৷ সন্তান, আত্মীয়ৰ পৰা এটুপি পানী বিচাৰে আৰু তেওঁলোকৰ আশা বহু দীঘলীয়া ।"
জ্যোতিশাস্ত্ৰবিদগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "আজিৰ দিনটোত আমি তিল তৰ্পণ কৰিব লাগে । পাত্ৰত পানী আৰু তিল লৈ বুঢ়া আঙুলি আৰু তৰ্জনী আঙুলিৰ মাজৰে বাওঁ হাতেৰে পানী দি উপৰি পুৰুষক আহ্বান কৰিব লাগে আৰু পানী গ্ৰহণ কৰক বুলি উচ্চাৰণ কৰিব লাগে । তেতিয়া উপৰিপুৰুষে আমাক আশীৰ্বাদ দিয়ে ।"
এইবাৰ দেৱী দুৰ্গাৰ ঘোঁৰাত আগমন ঘটিছে । দেৱীৰ ঘোঁৰাত আগমন ঘটিলে কেনেধৰণৰ ফল লাভ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জ্যোতিশাস্ত্ৰবিদ শ্ৰীশ্ৰী ঘোষে ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে । দেৱী দুৰ্গাৰ ঘোঁৰাত আগমন আৰু নৌকাত গমন শুভ নে অশুভ ,সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি শ্ৰীশ্ৰী ঘোষে কয়,"এইবাৰ দেৱী দুৰ্গাৰ ঘোঁৰাত আগমন ঘটিছে । ফলত সামাজিক, ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা বা সংঘৰ্ষৰ ইংগিত বুলি কোৱা হৈছে । "
আনহাতে নাৱত গমনৰ ফল শস্য বৃদ্ধি, ধৰিত্ৰী শস্য-শ্যামলা হোৱা, মনোকামনা পূৰণৰ প্ৰতীক বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়, "বৰষুণ হোৱা বাবে শস্যৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হ'ব। মা দেৱী দুৰ্গা আজি কৈলাশৰ পৰা মৰতলৈ আগমন ঘটিছে । সেয়েহে আজিৰ দিনটো প্ৰাত:ভ্ৰমণ কৰিলে আমাৰ দেহৰ ৰোগ ব্যাধি নাইকিয়া হয় বুলিও এক প্ৰবাদ আছে ।"
লগতে পঢ়ক:ঘোঁৰাত উঠি মৰ্ত্যলৈ আহিল দেৱী দুৰ্গা, মহালয়াত কি কৰিব, কি নকৰিব
শাৰদীয় উৎসৱক লৈ পৌৰ নিগমৰ আহ্বান : প্ৰতিখন পূজাস্থলীত কপৌফুলৰ দৰে পাতল বেঙুনীয়া ৰং ব্যৱহাৰ কৰক
শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদৰ হাতৰ পৰশত উজ্জীৱিত বানৰ সেনাৰ কিষ্কিন্ধা ৰাজ্য