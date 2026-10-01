দৃষ্টিহীন শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যা : চৰকাৰী অবহেলাৰ বলি হৈছে নেকি ৰাজ্যৰ বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থী সমাজ ?
সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগে ন্যায় দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি, এই প্ৰসংগত সদৌ অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুৰাজ দাসে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
Published : October 1, 2026 at 7:35 PM IST
গুৱাহাটী : সময়ৰ সৈতে সমানে আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্রত ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ দৃষ্টিহীন যুৱক-যুৱতী থমকি ৰ'ব লগা হৈছে । বিশেষকৈ বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোক শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে । বিশ্বায়নৰ আজিৰ যুগতো দৃষ্টিহীন শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰয়োজনীয় নূন্যতম সা-সুবিধাখিনিৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে ।
লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্যত পাঁচখন দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় আছে আৰু এই দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়সমূহত এতিয়া ব্রেইল শিক্ষকৰ অভাৱ ঘটিছে । ৰাজ্যৰ দৃষ্টিহীন শিক্ষাৰ্থীসকল শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, নিয়োগ, সামাজিক সুৰক্ষা আদি বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ আহিছে ।
আনহাতে বিদ্যালয়ৰ অভাৱত বহু দৃষ্টিহীনে শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । দৃষ্টিহীন শিক্ষাৰ্থীসকলে ভোগ কৰি অহা বিভিন্ন সমস্যা সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা সদৌ অসম দৃষ্টিহীন ছাত্র সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুৰাজ দাসক সাক্ষাৎ কৰা হৈছিল।
- দৃষ্টিহীন শিক্ষাৰ্থীৰ সমস্যা
আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত সদৌ অসম দৃষ্টিহীন ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ঋতুৰাজ দাসে কয়, "দৃষ্টিহীনসকলে সন্মুখীন হৈ অহা বিভিন্ন অসুবিধা তথা সমস্যা সন্দৰ্ভত চৰকাৰক দৃষ্টিগোচৰ কৰি অহা হৈছে যদিও অদ্যাপি ইয়াৰ সমাধান হোৱা নাই । দৃষ্টিহীনসকলক দয়া বা পুতৌৰ সলনি সম সুযোগ আৰু সমান অধিকাৰৰ প্ৰয়োজন ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰি আহিছে যদিও দৃষ্টিহীনসকল তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । দৃষ্টিহীনসকলে আজিও শিক্ষা, প্রযুক্তি, সংস্থাপন আৰু এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন-যাপনৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী অৱহেলাৰ সন্মুখীন হৈ আহিবলগীয়া হৈছে । আমি আমাৰ সমস্যাসমূহ অৱগত কৰিবলৈ সন্থাৰ ফালৰ পৰা বহু আৱেদন কৰাৰ পাছতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা সাক্ষাৎ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।"
- অসমৰ দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়
দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীসকলে ভোগ কৰি অহা সমস্যাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "ৰাজ্যৰ দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়সমূহত ব্ৰেইল শিক্ষকৰ বহু বেছি অভাৱ আছে । আনহাতে ৰাজ্যত কেৱল এটাহে ব্রেইল ছপাশাল আছে । সেই ছপাশালত ৰাজ্যৰ মুঠ পাঁচখন দৃষ্টিহীন বিদ্যালয় আৰু অন্য দৃষ্টিহীন পঢ়া বিদ্যালয়ত কিতাপ যোগান ধৰিব লাগে । কিন্তু এই ছপাশালত কৰ্মচাৰীৰ অভাৱৰ বাবে পৰ্যাপ্ত কিতাপ সময় মতে শিক্ষার্থীয়ে লাভ নকৰে । ফলত দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীসকলে গুণগত শিক্ষা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ পাঠ্যক্ৰমতো কিছু পাঠ্যপুথি লাভ নকৰাত শিক্ষাৰ্থীসকল পিছপৰি আছে । অসমত বিশেষ বি এড আৰু বিশেষ ডি এল ই ডিৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে বহু দৃষ্টিহীন শিক্ষাগত অৰ্হতা থকাৰ পাছতো শিক্ষাৰ দৰে বৃত্তিত নিয়োগৰ সুবিধা লাভ কৰিব পৰা নাই ।"
ঋতুৰাজ দাসে কয়, "অসমত থকা পাঁচখন অন্ধ বিদ্যালয়ৰ চাৰিখন চৰকাৰী, কিছু গ্ৰাণ্টত চলে । আমাৰ কথা হৈছে অন্ধ বিদ্যালয়সমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষা বিভাগৰ অধীনলৈ আহিব লাগে । কিন্তু আমাৰ ইয়াত সেইটো হোৱা নাই । কাৰণ বিদ্যালয় সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগে চলাব নোৱাৰে ।’’
দাসে লগতে কয়, ‘‘শেহতীয়াকৈ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এইক্ষেত্রত এটা ৰায়দান দিছে । বিশেষ স্কুল হ'লেও শিক্ষাৰ দিশটো শিক্ষা বিভাগে চাব লাগিব । বাকী ৱেলফেয়াৰ দিশটো সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগে চাব । গতিকে আমাৰ প্ৰথটো বিসংগতি হৈছে যে আমাৰ দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়সমূহ প্ৰকৃতাৰ্থত কাৰ্যক্ষম হৈ থকা নাই । আমাৰ বিদ্যালয়সমূহত ব্ৰেইল শিক্ষকৰ অভাৱ আছে । দিল্লীৰ দৰে আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনলৈ আহিব লাগে ।’’
- ব্ৰেইল কিতাপৰ অভাৱ
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘শিক্ষকৰ উপৰি আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ব্ৰেইল কিতাপৰ অভাৱ আছে । অসমত এটা মাত্র ব্ৰেইল প্ৰেছ আছে । ফলত ক্লাছ ওৱানৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ পৰ্যাপ্ত পাঠ্যপুথি যোগান ধৰিব নোৱাৰে । আনহাতে উচ্চতৰ মাধ্যমিক তথা মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ত ব্ৰেইল কিতাপৰ বহু বেছি অভাৱ আছে । এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা ।"
দৃষ্টিহীন শিক্ষাৰ্থীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "শিক্ষা আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ । এইটো কাৰো অনুগ্ৰহৰ নহয় । আমাৰ বিদ্যালয়সমূহ যথেষ্ট জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে । আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাও যে দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়সমূহ মনিটৰিং কৰাৰ বাবে আমাক উচ্চ পৰ্যায়ৰ নিৰপেক্ষ এখন তদন্তকাৰী কমিটী লাগে । যিখন কমিটীয়ে যাতে এনে সকলো বিদ্যালয় মনিটৰিং কৰিব আৰু চৰকাৰক প্ৰত্যক্ষভাৱে ৰিপৰ্ট দিব । যাতে অভাৱ-অভিযোগসমূহ দূৰ হয় । আমাৰ অসমত দৃষ্টিহীন সকলৰ বাবে থকা শিক্ষা ব্যৱস্থাটো একেবাৰে পিছপৰা ।"
- দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত থকা অন্ধ বিদ্যালয়ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ আছে । তাত ৭৫ গৰাকীৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী আছে । ৰাজ্যৰ বাকী দৃষ্টিহীন বিদ্যালয়সমূহত ৫০ ৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী আছে । দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে বৰাক উপত্যকাত এখনো অন্ধ বিদ্যালয় নাই । তাতো যথেষ্ট দৃষ্টিহীন লোক আছে আৰু বহুতে আমাক বিদ্যালয়ৰ কথা কয় ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘কথাটো হৈছে যে আমাৰ সঠিকভাৱে চাৰ্ভে নহয় । কিমান দৃষ্টিহীন মানুহ আছে সেই কথা চৰকাৰে নাজানে । কোনো সঠিক তথ্য নাই চৰকাৰৰ ওচৰত । কি সুবিধা দিব লাগে চৰকাৰে নাজানে । যাৰ বাবে বৰাকত এখনো বিদ্যালয় নাই । অসমৰ বহু ঠাইত দৃষ্টিহীন লোক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে । সজাগতাৰ অভাৱ আছে । সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগে আমাক ন্যায় দিব পৰা নাই ।"
- দৃষ্টিহীন শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চ শিক্ষা
উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্রত আমাৰ যিটো পিএইচডি এডমিচন সেইটো এতিয়ালৈকে এশ শতাংশ কাৰ্যকৰী হোৱা নাই । আনহাতে আমাৰ বাবে দীনদয়াল দিব্যাংগ পেঞ্চন নামৰ এটা পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা আছিল । যিটো আমাৰ সাংবিধানিক প্ৰদত্ত অধিকাৰ । ২০১৭ চনত এই আঁচনিখন ঘোষণা কৰি আমাক আৰ্থিক অনুদান দিয়া হৈছিল । কিন্তু সেই আঁচনিখন ২০২১ চনত অৰুণোদয়ৰ লগত একত্রিকৰণ কৰা হয় । যাৰ ফলত আজিও বহু দিব্যাংগ লোক অৰুণোদয়ৰ পৰা বাদ পৰি আছে । আমাৰ দিব্যাংগসকলৰ বাবে এখন সুকীয়া আঁচনি আমাক লাগে । সেইটো আমাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ । আমাক বঞ্চিত কৰি ভোটবেংকৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে ।"
তেওঁ কয়, "আমি আমাৰ সমস্যাকলৈ চৰকাৰক সময়সীমা ধৰি দিছো । শিক্ষাৰ্থী সকলৰ প্ৰাথমিক সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব লাগে । এইটো আমাৰ নায্য দাবী । এই সমস্যাসমূহৰ সমাধান নকৰিলে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ দৃষ্টিহীন সমাজে দিছপুৰ চলো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিব । আমাক এটা ব্ৰেইল প্ৰেছৰ দ্বাৰা নহয় । পাঠ্যপুথি পৰ্যাপ্ত লাগিব । সমস্যা বহুত আছে। আমি আমাৰ সমস্যাসমূহ মুখ্যমন্ত্রীৰ ওচৰত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছো । তাৰ বাবে আমি মুখ্যমন্ত্রীৰ সাক্ষাৎ বিচাৰিছো ।"