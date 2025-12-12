বি টি আৰ চুক্তিৰ অৱশিষ্ট দফাসমূহ শীঘ্ৰে ৰূপায়ণৰ দাবীত জোঁৰ সমদল

বি টি আৰ চুক্তিৰ অৱশিষ্ট দফাসমূহ শীঘ্ৰে ৰূপায়ণৰ দাবীত জোঁৰ সমদল
কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এবছুৰ দাবীসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে কোনোধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে সংগঠনটোৱে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা পৃথক বড়োলেণ্ড দাবীৰ আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ কৰিব ৷
Published : December 12, 2025 at 12:25 PM IST
কোকৰাঝাৰ: সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ২৮০ নং অনুচ্ছেদৰ ১২৫ সংখ্যক (সংবিধান) সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰাৰ লগতে বি টি আৰ চুক্তিৰ অৱশিষ্ট দফাসমূহ শীঘ্ৰে ৰূপায়ণৰ দাবীত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰত এবছুৰ উদ্যোগত বিশাল জোঁৰ সমদল উলিওৱা হয় ।
জিলা এবছুৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ পৰা উলিওৱা এই জোঁৰ সমদলটোৱে উৰণসেতু হৈ জে ডি পথেৰে বডোফা শিশু উদ্যানত উপস্থিত হয় । জোঁৰ সমদলৰ সময়ছোৱাত সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এই দাবীৰ সমৰ্থনত ব্যাপক শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ৷
সমদলত অংশ লৈ এবছুৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি খৗৰৗমদাও ওৱাৰীয়ে কয়, ‘‘উত্তৰ-পূবত থকা ষষ্ঠ অনুসূচীৰ উন্নতিকল্পে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীৰ ২৮০ নং অনুচ্ছেদৰ ১২৫ সংখ্যক (সংবিধান) সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবলৈ দাবী আমি দাবী জনাইছোঁ ৷ তদুপৰি বি টি আৰ চুক্তিৰ অৱশিষ্ট দফাসমুহ অতি শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘বি টি আৰ চুক্তি স্বাক্ষৰৰ প্ৰায় ছবছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ল । এতিয়াও বি টি আৰ চুক্তিৰ কেবাটাও দফা ৰূপায়ণ হোৱা নাই । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই অঞ্চলৰ শান্তি বৰ্তাই ৰখাৰ বাবে দায়বদ্ধ । বি টি আৰ চুক্তিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এবছুৱে সুকীয়া বড়োলেণ্ড দাবী স্থগিত ৰাখিছিল । কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এবছুৰ দাবীসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে কোনোধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰিলে এবছুৱে সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰখা পৃথক বড়োলেণ্ড দাবীৰ আন্দোলন পুনৰ আৰম্ভ কৰিব ৷’’
উল্লেখ্য যে, এই জোঁৰ সমদলৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে কেইবাদফীয়া দাবী সম্বলিত এক স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হয় । স্মাৰকপত্ৰ অনুসৰি বি টি চি (বি টি আৰ)ত বৰ্তমানৰ ৪০ টা সমষ্টিৰ পৰিৱৰ্তে ৬০ টালৈ বৃদ্ধি কৰা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা প্ৰত্যক্ষ বিত্তীয় অনুদান লাভ কৰা, হস্তান্তৰিত নোহোৱা বিভাগসমূহ হস্তান্তৰ কৰা, বি টি চি (বি টি আৰ)ত সাংবিধানিক মৰ্যাদা থকা গাঁও পৰিষদ আৰু পৌৰসভা গঠন কৰা, ডিমা হাছাওত বসবাস কৰা বড়ো-কছাৰী লোকসকলক জনজাতি(পাহাৰীয়া)ৰ মৰ্যাদা আৰু কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰাসকলক জনজাতিৰ(ভৈয়াম)ৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা, বড়ো কছাৰী কল্যাণ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদলৈ পূৰ্ণাংগ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা, বিদ্যালয় প্ৰাদেশীকৰণ কৰা, বি টি আৰত অধিক গাঁও অন্তৰ্ভূক্ত কৰা, বন অধিকাৰ আইন অনুসৰি জনজাতিক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা, প্ৰাক্তন এন ডি এফ বি সদস্যৰ বিৰুদ্ধে বাকী থকা সকলো গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু কাৰাগাৰত থকা প্ৰাক্তন এন ডি এফ বিৰ সদস্যক মুকলি কৰি দিয়া, কোকৰাঝাৰৰ থুলুংগাপুৰী(দোতমা)ত বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ নামত সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সসহ উৎকৃষ্টতা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা, সেনা বাহিনী, অৰ্ধ সামৰিক বাহিনী আৰু আৰক্ষীত বিশেষ বিবেচনাৰে বড়ো যুৱকৰ বাবে অধিক নিযুক্তি অভিযান আৰম্ভ কৰা আদিকে ধৰি স্মাৰকপত্ৰত আন কেবাটাও দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে ।
বৃহস্পতিবাৰৰ এই জোঁৰ সমদলত এবছুৰ কেন্দ্ৰীয় উপ-সভাপতি খৗৰৗমদাও ওৱাৰীৰ লগতে জিলা এবছুৰ সভাপতি কৃপেশ দৈমাৰী আৰু জিলা সাধাৰণ সম্পাদক ৰতিয়া বসুমতাৰীসহ শতাধিক এবছু কৰ্মী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, সমৰ্থকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
