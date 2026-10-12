ৰজাদিনীয়া ঐতিহ্য সাৱটি ১৩৭ বছৰত ভৰি দিলে মহানগৰীৰ এইখন বিশেষ পূজাই
নাই কোনো জাকজমকতা, নাই চমক, শিপা খামুচি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ১৩৭ বছৰীয়া এখন পূজাৰ বিষয়ে জানো আহক ।
Published : October 12, 2026 at 6:52 AM IST
গুৱাহাটী: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে । আধুনিকতাৰ চমক, জাকজমকতা আৰু লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি বিভিন্ন আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাৰ মাজতো গুৱাহাটীৰ কিছুমান এনে দুৰ্গা পূজা আছে, যিবোৰে নিজৰ শতিকা পুৰণি পৰম্পৰা আৰু ঐতিহাসিক মৰ্যাদা আজিও অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । মহানগৰীৰ বুকুৰ তেনে পুৰণি আৰু ঐতিহাসিক এখন দুৰ্গা পূজাৰ ওপৰত যুগুত কৰা হ’ল এই বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
অসমৰ প্ৰাচীনতম ঐতিহ্যমণ্ডিত সার্বজনীন দুর্গাপূজা কেইখনৰ ভিতৰত গুৱাহাটীৰ উজানবজাৰ বাৰোৱাৰীৰ দুর্গাপূজাখন অন্যতম । ১৯৮৯ চনত শতবৰ্ষ গৰকা এই পূজাখনে এইবাৰ ১৩৭ বছৰত ভৰি দিছে ।
ঐতিহাসিক উজানবজাৰ বাৰোৱাৰীৰ দুর্গাপূজাখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ?
এই সন্দৰ্ভত উজানবজাৰ বাৰোৱাৰীৰ দুর্গা পূজা মণ্ডপ সমিতিৰ উপ-সভাপতি ভবেন বেজে কয়,"বাৰোৱাৰী মন্দিৰৰ এই পূজাখন পূৰ্বতে উজানবজাৰৰ নৈ পাৰত থকা ৰাজবাৰীত ১৮৮৯ চনত আহোম ৰাজবংশৰ ৰাজকুমাৰ ঘনকান্ত সিংহৰ দিনত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।"
তেওঁ কয়,"কোনো কোনোৰ মতে আহোম ৰজা কন্দৰ্পেশ্বৰ সিংহৰ দিনতেই ১৮২১ চনৰ পৰাই এই পূজা ৰাজবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল । কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে ১৮২১ৰ পৰা ১৮৮৯ চনলৈ এই কালচোৱাৰ কোনো বাস্তৱসন্মত তথ্য পোৱা নগ'ল । সম্ভৱতঃ মানৰ আক্ৰমণ, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি, বৃটিছৰ আগমন আদি বিভিন্ন ঘটনা পৰিঘটনাৰ ধামখুমীয়াত এই তথ্যবোৰ কালৰ সোঁতত জাহ গ'ল ।"
উপ-সভাপতিগৰাকীয়ে কয়,"ঘনকান্ত সিংহ ৰাজকুমাৰৰ পাচত কেশৱকান্ত ৰাজকুমাৰে পূজাভাগৰ আয়োজন কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ ৰাণী মাহিন্দ্ৰী আইদেউৱে পূজাভাগ পালন কৰি আহিছিল । ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ জনসংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাত আৰু ৰাজবাৰীত হোৱা ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ ভিৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাণী মাহিন্দ্ৰীয়ে সেইসময়ৰ মুক্তিয়াৰ আৰু ৰাজপৰিয়ালৰ প্রধান পুৰোহিত চন্দ্ৰধৰ শৰ্মাৰ সহায়ত পূজাভাগ ৰাজবাৰীৰ বাহিৰত ৰাজহুৱাভাৱে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ ব্রহ্মপুত্র নৈৰ পাৰৰ বালিত আয়োজন কৰে ।"
স্থানান্তৰ কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"পৰৱৰ্তী সময়ত পূজাভাগ নৈপাৰৰ পৰা ১৯২৩ চনত কেইগৰাকীমান উদ্যোগী ব্যক্তি ক্ৰমে চন্দ্ৰধৰ শৰ্মা, কুশৰাম ভৰালী, সিদ্ধেশ্বৰ গোহাঁই, প্রবোধ চৌধুৰী, প্ৰবোধ বৰদলৈ আদিৰ প্ৰয়াসত বৰ্তমানৰ কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্যমন্দিৰৰ ওচৰৰ মুকলি ঠাইলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । তেতিয়ালৈকে বাৰোৱাৰী পূজাখনৰ নির্দিষ্ট ঠিকনা নাছিল । ১৯৩৪ চনত ৰায়চাহাব নীলনাথ শৰ্মাৰ সহায়ত বৰ্তমানৰ বাৰোৱাৰী মন্দিৰ থকা মাটিডোখৰ মন্দিৰৰ নামত আবণ্টন দিয়াত স্থায়ী পূজা মণ্ডপ প্রতিষ্ঠা কৰা হয় ।"
পূজাৰ কেইদিনত মেণ্ঠল লাইট ব্যৱহাৰ কৰি পোহৰাই তোলা হৈছিল পূজা মণ্ডপ
তেওঁ কয়,"আদিতে বাৰোৱাৰী মন্দিৰটো শালকাঠৰ খুঁটা, বাটাম আৰু দুচলীয়া টিনৰ চালিৰে উত্তৰা-দক্ষিণাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । বিদ্যুতৰ ব্যৱস্থা নাছিল । সন্ধিয়া চাকি বন্তিৰে পোহৰাই ৰাখিছিল । পূজাৰ কেইদিনত মেণ্ঠল লাইট ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । বাৰোৱাৰী মন্দিৰৰ ঠাই টুকুৰা টিলা সদৃশ ওখ আছিল । পুবফালৰ অংশটো সামান্য ওখ আছিল । তাতে যাত্রা, ভাওনা আদি হৈছিল ।"
কিয় দিশ সলনি কৰিবলগীয়া হৈছিল এই সন্দৰ্ভত ভবেন বেজে কয়,"এবাৰ প্ৰচণ্ড ধুমুহাত মন্দিৰৰ গাতে লাগি থকা বেলগছজোপা উভালি পৰি মন্দিৰটোৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে । ১৯৭৫-৭৬ চনত উত্তৰা-দক্ষিণাকৈ থকা মন্দিৰটোৰ ঠাইত পূবা-পশ্চিমাকৈ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় । মন্দিৰৰ পূব দিশত পকী মণিকূটৰ লগতে আগৰ কাঠ আৰু টিনকে ব্যৱহাৰ কৰি মূল সভামণ্ডপটো নিৰ্মাণ কৰা হয় ।"
তেওঁ কয়,"এটা সময়ত নাট, ভাওনা, যাত্রা পার্টী, ওজাপালি, ঢুলীয়া আদি বাৰোৱাৰীৰ দুর্গাপূজাৰ বিশেষ বৈশিষ্ট আছিল । বর্তমান নাট, যাত্রা আদি নহ'লেও পূজাৰ দিনকেইটাত ওজাপালি, ঢুলীয়া, নাগাৰা নাম আদি নিয়মিতভাৱে চলি থাকে ।"
বাৰোৱাৰীৰ পূজাত বলিবিধানৰ ব্যৱস্থা নাই
তেওঁ কয়,"ৰাজবাৰীৰ পৰা পূজাভাগ কালক্রমে স্থানান্তৰিত হ'লেও বাৰোৱাৰী মন্দিৰৰ পূজাত আজিও ৰাজবাৰীৰ পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা পূজাৰ সজুলি পুষ্পপাত্র, ভৃংগাৰ আৰু বিধি ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু ৰাজবাৰীলৈ নৱমী পূজাৰ নিৰ্মালি, প্রসাদ আৰু ভোগ পঠোৱাৰ নিয়ম প্রচলিত হৈ আছে । অতীজৰে পৰা বাৰোৱাৰীৰ পূজাত বলিবিধানৰ ব্যৱস্থা নাছিল আৰু এতিয়াও নাই ।"
বাৰোৱাৰী পূজাৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাতা
তেওঁ জনাই যে বাৰোৱাৰী পূজাৰ প্ৰতিমা সাজিছিল উজানবজাৰৰ অসমীয়া খনিকৰে । সেইসময়ত উজানবজাৰ অঞ্চলত দুগৰাকী নিপুণ খনিকৰ আছিল, ডিম্ব বৰদলৈ আৰু পূৰ্ণ হাজৰিকা । দুয়োগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছত মৃন্ময় প্রতিমা সজা খনিকৰ উজানবজাৰ অঞ্চলত নোহোৱা হ'ল ।
১৯৭০ দশকৰ মাজভাগৰ পৰা বাৰোৱাৰীৰ প্ৰতিমা নির্মাণত কালাপাহাৰৰ পাল পৰিয়াল জড়িত হৈ আছে । বৰ্তমানৰ প্ৰতিমা নির্মাতা দুই ভাতৃ প্রদীপ পাল আৰু দিলীপ পাল । ১৯৭০ দশকত তেওঁলোকৰ পেহাক গোপাল পালে বাৰোৱাৰীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল ।
তেওঁ নোৱাৰা হোৱাত তেওঁৰ সম্বন্ধীয় দুলাল পালে সেই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে । দহ বছৰমান আগতে দুলাল পালৰ মৃত্যু হোৱাত তেওঁৰ দুই সুযোগ্য খনিকৰ পুত্ৰ প্ৰদীপ আৰু দিলীপ পালে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুন্ন ৰাখি সেই দায়িত্ব কান্ধ পাতি লয় আৰু আজি পৰ্যন্ত বাৰোৱাৰীৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি আছে ।
নতুনকৈ কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মণ্ডপটি
বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপৰ মূল সভামণ্ডপটোত ব্যৱহাৰ কৰা কাঠ আৰু টিনবোৰ প্ৰায় এশ বছৰ পুৰণি হৈছিল । দুইফালে দুটা দুমহলীয়া পকী ঘৰ থকাৰ বাবে পুৰণি মূল মণ্ডপটো মাজত কেনেবাকৈ তিষ্ঠি আছিল । সাহিত্যিক, ভাষাবিদ পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ নাতি, আমেৰিকা নিবাসী ডাঃ নব গোস্বামীয়ে পুৰণি মণ্ডপটো নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাই দিয়াৰ দায়িত্ব লয় ।
সেইমর্মে ডাঃ গোস্বামীয়ে মন্দিৰৰ মূল মণ্ডপৰ ভূমি মহলাটো ২০২৪ চনত নির্মাণ কৰে যদিও প্রয়োজনীয় কিছু কাম আধৰুৱা হৈ ৰয় । পৰৱৰ্তী সময়ত বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপৰ সদস্য আৰু শুভাকাংক্ষীসকলৰ দান-বৰঙনিৰে ভূমি মহলাৰ অৱশিষ্ট কাম আৰু ওপৰৰ দুটা মহলাৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয় । অৱশ্যে অৰ্থৰ অভাৱত নিৰ্মাণকাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল ।
পাছত এগৰাকী সদাশয় ব্যক্তি, বাৰোৱাৰী মন্দিৰৰ ওচৰতে বাস কৰা অচিন্ত্য দাসে নিজ ইচ্ছাৰে আগবাঢ়ি আহি বাৰোৱাৰী পূজা মণ্ডপ সমিতিৰ অনুমোদন ক্রমে প্রথম মহলাটোৰ বাকী থকা অধিকাংশ কাম আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে দ্বিতীয় মহলা আৰু চাঁদখন ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি তোলে । লগতে 'ৰেইন ওৱাটাৰ হার্ভেষ্ট'ৰ আৰ্হি এটাও নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ।
তেওঁ কয়,"অন্য বছৰৰ দৰে এইবাৰো ১৬ অক্টোবৰৰ পৰা ২১ অক্টোবৰলৈ বৈদিক ৰীতি-নীতিৰে দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"