ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ পৰা দেৱী আৰাধনালৈ, ইতিহাসপ্ৰসিদ্ধ দেৱালয়ৰ কথাৰে

ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ পৰা দেৱী আৰাধনালৈ, ইতিহাসপ্ৰসিদ্ধ দেৱালয়ৰ কথাৰে
জাক-জমকতাৰ বিপৰীতে আধ্যাত্মিকতাই স্থান লাভ কৰা এখন দুৰ্গা পূজা । স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই স্থাপন কৰা এই দেৱালয় ক'ত আছে ?
Published : October 18, 2026 at 10:28 AM IST
গোলাঘাট: আহোম ৰাজত্বকালৰ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই স্থাপন কৰা গোলাঘাট জিলাৰ এখন ঐতিহাসিক দেৱালয় । য'ত জাক-জমকাতাৰ বিপৰীতে আধ্যাত্মিক দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । দুৰ্গা পূজাৰ লগতে এই দেৱালয়ত বলি প্ৰথা দৈনিক চলে । ক'ত আৰু কেনেকৈ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই দেৱালয় স্থাপন কৰিছিল ?
গোলাঘাটৰ জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মৰঙী মৌজাৰ দৈগ্ৰোং হালোৱা গাঁৱত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই দুৰ্গা দেৱালয় স্থাপন কৰিছিল । য'ত আজিও অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটে । এই দেৱালয়ত দৈনিক দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনাৰ কৰাৰ লগতে দুৰ্গা পূজা ভাগ অতি আনন্দ উল্লাহৰ মাজেৰে পালন কৰা হয় ।
কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল এই ঐতিহাসিক দেৱালয়
জনবিশ্বাসমতে ১৮০০ চনৰ শেষৰফালে আহোম ৰজা স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই এদিন এই অঞ্চলত দেৱী দুৰ্গাক ফুৰাবলৈ হালোৱা গাঁৱলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পাছত নিশা দেৱী দুৰ্গাই স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহক এই স্থানত থিতাপি লোৱাৰ কথা সপোনত দেখা দিয়ে । সেইমৰ্মে স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই উক্ত স্থানত এক শক্তি উপাসনাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে এই দুৰ্গা দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ।
উক্ত দেৱালয় নিৰ্মাণ কৰোঁতে আহোম যুগৰ পৰম্পৰাগত ইটা, চূণ আদি ব্যৱহাৰ কৰি উক্ত দেৱালয় নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু পাছলৈ ৰাইজৰ প্ৰচেষ্টাত এই ঐতিহাসিক দেৱালয়ৰ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ কৰা হয় । উক্ত অঞ্চলত সেই সময়ত বসবাস কৰা ৰজাঘৰীয়াৰ খেতি কৰা হালোৱাসকলৰ বাবে এই দেৱালয়ৰ নাম হালোৱা গাঁও দুৰ্গা দেৱালয় বুলিও জনা যায় ।
এই দেৱালয়ত কি কি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হয়
এই দেৱালয়ত দৈনিক দেৱী দুৰ্গাৰ নৈমিত্তিক পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ লগতে বছৰেকীয়া দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয় । প্ৰতিষ্ঠা কালৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে এই পূজাৰ কোনোধৰণৰ তাৰতম্য হোৱা নাই । ইয়াৰ উপৰিও দৈনিক ভক্তসকলে বলি দিব পৰাকৈ বলি শাল সাজু কৰি ৰখা হয় । ইয়াৰ উপৰিও বৰ বলিৰ দিনটোত বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হয় । কিয়নো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই নিজৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ বাবে হাঁহ, ছাগলী, কোমোৰা আদি বলি দি আহিছে ।
দুৰ্গা দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পৰা কোনে ইয়াৰ চোৱা-চিতা কৰে
স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পাছত বৰ্তমানৰ পৰিচালক তাৰাপ্ৰসাদ ঠাকুৰৰ পিতৃ নবীন ঠাকুৰৰ আজোককাকৰ আজোককাকক স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই দেৱালয় চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব অৰ্পন কৰিছিল ।
লগতে দৈনিক পূজা-অৰ্চনা কৰিবলৈ দ্বায়িত্ব দি, তাৰ বাবদ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই উক্ত পৰিয়ালটোক খেতি কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ কিছু ভূমি প্ৰদান কৰে । তাৰ পাছৰে পৰা বৰ্তমান পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি বৰ্তমানো উক্ত পৰিয়ালৰে তাৰাপ্ৰসাদ ঠাকুৰে এই দেৱালয় চোৱা-চিতা কৰাৰ লগতে দৈনিক পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছে ।
কেনেকৈ এই ঐতিহাসিক দেৱালয়লৈ যাব পাৰি
গোলাঘাট নগৰৰ পৰা ৩৯ নং ঘাইপথেৰে নুমলীগড় দিশেৰে আগুৱাই যাওতে প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত দৈগ্ৰোং দলং পাৰ হৈ বাওঁ ফালৰ পথেৰে কিছুদূৰ অতিক্ৰম কৰিলে এই ঐতিহাসিক দেৱালয় । আনহাতে ৩৭ নং নুমলীগড় তিনিআলিৰ পৰা গোলাঘাট বা ডিমাপুৰ অভিমুখে আহোঁতে প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ নিলগত সোঁহাতে এই দেৱালয় ।
এই দেৱালয়খনৰ প্ৰসংগত পৰিচালক তাৰাপ্ৰসাদ ঠাকুৰে কয়,"স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ দিনত আহোম ৰাজত্বকালৰ শেষৰফালে তেওঁৰ দিনত কাকথানৰ পৰা এই অঞ্চললৈ গোঁসানী ফুৰাবলৈ লৈ আহিছিল আৰু এই অঞ্চলত জিৰণি লৈছিল । সেই সময়তে গোঁসানীয়ে ৰজাক সপোন দেখুৱালে যে 'মোক এই অঞ্চলত থিতাপি দিব লাগে' যাৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । সেই মতেই স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমাৰ পৰিয়ালক এই দেৱালয় চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিলে । পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ ছয় পুৰুষ এই দেৱালয়খনৰ সকলো দিশ চোৱাচিতা কৰি আহিছোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"এই দেৱালয়ত বলি বিধানৰ প্ৰথা আছে । দৈনিক মাৰ প্ৰসাদ, নৈবেদ্য আদিৰ উপৰিও সকলো সময়তে বলি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে । দৈনিক আমাৰ বলি শাল তৈয়াৰ হৈ থাকে । পূৰ্বৰ পৰাই আমাৰ এই দেৱালয়ৰ পূজা একেধৰণে চলি আছে । পৰিয়াল চলাৰ লগতে এই দেৱালয়ৰ বাবে প্ৰায় দহ বিঘা ভূমি আছে । ৰাজেশ্বৰ সিংহই এই দেৱালয়ত দুৰ্গা দেৱীৰ এটা বিগ্ৰহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু সেই সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সেই বিগ্ৰহৰ পূজা-অৰ্চনা চলি আহিছে, কোনোধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই ।"
তেওঁ শেষত কয়,"কেৱল দীক্ষিত লোকে ইয়াত থকা বিগ্ৰহ চুব পাৰে । এই দেৱালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ দুবছৰ পাছত স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ মৃত্যু হয় । প্ৰতি বছৰে এই দেৱালয়ত দুৰ্গা পূজা প্ৰধানকৈ উদযাপন কৰা হয় । দুৰ্গা পূজাৰ দিন কেইটাত সকলো ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি অনুসৰি পূজা-অৰ্চনা কৰা হ'ব আৰু দশমীৰ দিনা আমাৰ পূজা শেষ হ'ব ।"