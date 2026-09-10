শ্বেৰগাঁও : প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা পৰিৱেশে ৰঙীণ কৰি তুলিব পৰা এখন ঠাই, ক'ত আছে এই স্থান ?
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এক বিশেষ অঞ্চল । য'ত বছৰৰ বাৰমাহেই বিৰাজ কৰে নাতিশীতোষ্ণ পৰিৱেশে । প্ৰাকৃতিকভাৱে মনোমোহা এই অঞ্চলৰ বিষয়ে কৰবী দলেৰ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : September 10, 2026 at 11:15 PM IST
জোনাই: বছৰৰ বাৰমাহেই নাতিশীতোষ্ণ এক অঞ্চল । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এখন অতি মনোৰম এই স্থান । গাঁওখনৰ মূল আকৰ্ষণ ভৌগোলিক অৱস্থান আৰু জলবায়ু । য'ত আপেল, কিৱি, নাচপতি, আখৰোটৰ খেতিৰ লগতে কেপচিকাম, বন্ধাকবি, ফুলকবি, বিলাহী, আলু, জলকীয়া আদি বিভিন্ন খেতি প্ৰচুৰ পৰিমাণে হয় ।
প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অৰুণাচলত অৱস্থিত এই বিশেষ স্থান হৈছে শ্বেৰগাঁও । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাত অৱস্থিত এক অত্যন্ত মনোৰম আৰু শান্তিময় পাহাৰীয়া গাঁও । হিমালয়ৰ বুকুত থকা এই সুন্দৰ গাঁওখন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু পৰ্যটকসকলৰ বাবে এক লুকাই থকা স্বৰ্গৰ দৰে । ২০২৩ চনত এই গাঁওখনে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা 'ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠ পৰ্যটন গাঁও' হিচাপে সন্মান লাভ কৰিছে ।
এয়া অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ অৰ্থাৎ ভূটান সীমান্তৰ ওচৰত অৱস্থিত । বমডিলাৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব প্ৰায় ৯০ কিলোমিটাৰ । ইয়াত বছৰটোৰ সমগ্ৰ সময়ছোৱাতে এক নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বিৰাজ কৰে । শ্বেৰগাঁও মূলতঃ থলুৱা 'শ্বেৰদুকপেন' জনজাতিৰ লোকসকলৰ বাসস্থান । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত মনপা সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলেও বাস কৰে ।
ইয়াত শ্বেৰদুকপেন সংস্কৃতিৰ চহকী ঐতিহ্য দেখিবলৈ পোৱা যায় । 'আজুল্যাম্পু' আৰু 'জাম' নৃত্যৰ দৰে পৰম্পৰাগত লোকনৃত্য শ্বেৰগাঁৱৰ বিশেষ আকৰ্ষণ । বাণিজ্যিক হোটেলৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত পৰ্যটকসকলৰ বাবে সুন্দৰ পৰম্পৰাগত কাঠৰ ঘৰবোৰত হোমষ্টে’ৰ ব্যৱস্থা আছে, য’ত থলুৱা আতিথ্য আৰু সুস্বাদু খাদ্যৰ সোৱাদ ল’ব পাৰি ।
শ্বেৰগাঁও ইয়াৰ আপেল, কিৱি আৰু নাচপতিৰ সুন্দৰ বাগিচাবোৰৰ বাবে জনাজাত । সৰু-বৰ বৌদ্ধ মঠবোৰ, নিজৰা, নদী, ওলোমা দলং, জলপ্ৰপাতবোৰেও পৰ্যটকক হাত বাউল দি মাতে । তদুপৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ ১৯৭৮ চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা ৰাজ্যিক উদ্যান শস্য পাম শ্বেৰগাঁৱৰ অন্যতম প্ৰধান আকৰ্ষণ ।
৭০ একৰৰ বাগিচাখন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আপেল, নাচপতি বহু ফলমূলৰ গছৰে পৰিপূৰ্ণ । বাগিচাৰ ভিতৰত সোমাই পৰ্যটকসকল আপোন পাহৰা হৈ পৰে । ইয়াত কম দামত ফল-মূল কিনিব পাৰি । ইয়াত থকা শান্তিপূৰ্ণ বৌদ্ধ মঠ আৰু জংডকপালৰি মঠে অঞ্চলটোৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে ।
গাঁওখনৰ মূল আকৰ্ষণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ:
থুংগী গনপা ধ্বংসাৱশেষ : ১৭ শতিকাৰ পূৰ্বৰ অস্তিত্বত থকা ‘থুংগী গনপা’ৰ ধ্বংসাৱশেষ, শ্বেৰগাঁও গাঁৱত অৱস্থিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাৰ আন সকলো বৌদ্ধ মন্দিৰৰ ভিতৰত অন্যতম পুৰণি গনপা । লামু জাংছে পেজাঙে এজন সন্ন্যাসীয়ে ইয়াক নিৰ্মাণ কৰিছিল । এই ধ্বংসাৱশেষৰ বিশেষত্ব হ’ল গোটেই বিশাল মাটিৰ ইটাৰে গঠিত । সেয়েহে ইয়াক ‘কামচো-য়াম’ বুলিও কোৱা হয় যাৰ আক্ষৰিক অৰ্থ হৈছে শ্বেৰডুকপেন উপভাষাত বোকাৰ ঘৰ ।
ক্ৰ' : মূল গাঁৱৰ পৰা প্ৰায় ৪ কিলোমিটাৰ দূৰত্বত, পশ্চিম ক্ৰ'ৰ পাহাৰৰ ওপৰত - এটা গুহা শ্বেৰডুকপেন সম্প্ৰদায়ৰ বাবে পবিত্ৰ স্থান । ক্ৰ'লৈ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় শ্বেইকোৰৰ এদিন পিছত (সম্ভৱতঃ জুন-জুলাই মাহত) । ক্ৰ'ৰ মূল নাম 'নেহচিন ডম্বু লাহিৰি' অৰ্থাৎ ভালুকৰ বাসস্থান । ক্ৰ'ই মানুহৰ সকলো ইচ্ছা পূৰণ কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় অৰ্থাৎ পুত্ৰ, কন্যা, পত্নী, সম্পত্তি আদি মানুহে নিজৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিবলৈ ক্ৰ’লৈ যায় । ইয়াৰ উপৰিও ক্ৰ’ হৈছে এনে এখন ঠাই য’ৰ পৰা মৃত আত্মাৰ বাবে প্ৰসাদ আগবঢ়োৱা হয় । ক্ৰ'লৈ যোৱা পথটোৱে এটা সুন্দৰ ট্ৰেকিং পথ, যিটো ৰোমাঞ্চকৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবে প্ৰচুৰ পৰিমাণে আচৰিত উদ্ভিদ আৰু চৰাইৰে ভৰি থাকে ।
চেন-ড্ৰং : সূত্ৰ অনুসৰি চেন-ড্ৰং প্ৰাচীন লোকৰ বসতিস্থল আছিল । পিছলৈ শ্বেৰডুকপেন ৰজা আছু গ্যোপটাঙে বহুদিনৰ যুদ্ধৰ অন্তত এই ঠাইখনত আক্ৰমণ কৰে । শ্বেৰগাঁৱৰ মেগালিথিক স্থান লুংঝুকথুং আৰু চেন-ড্ৰং নামেৰে জনাজাত দুয়োটা শ্বেৰডুকপেন ৰজাৰ ইতিহাসত সম্পৰ্কিত । চেন-ড্ৰংত শিলৰ গঠনৰ বহু অৱশিষ্ট দেখা গৈছে, যিয়ে দক্ষ স্থাপত্যৰ গোটৰ বিষয়ে এটা কাহিনী থকা বুলি বিশ্বাস কৰে ।
ৰাজ্যিক উদ্যান শস্য পাম : ১৯৬৬ চনত স্থাপিত হোৱা ৰাজ্যিক উদ্যান শস্য পাম পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু । শ্বেৰগাঁৱত ১৯৮১-৮২ চনৰ পৰা এই পামখনে ফল দিবলৈ আৰম্ভ কৰে । প্ৰায় ১২০ হেক্টৰ অঞ্চল সামৰি লোৱা আপেলৰ বাগিচাখন দুটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি গুণগত আপেলৰ বাবে বিখ্যাত । ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে ফুল ফুলা আৰু ফলৰ উৎপাদন আৰম্ভ হয় ।
খেতি চপোৱাৰ আনন্দ জুলাই মাহৰ পৰা যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা অনুভৱ কৰিব পাৰি । ৩৫ বছৰতকৈও অধিক পুৰণি এই ফাৰ্মখন । সেয়েহে বহনক্ষম বৃদ্ধিৰ বাবে ২০১৪ চনত ৫০০০ টা পুলি ৰোপণ কৰা হৈছিল, যিবোৰ ফ্ৰান্সৰ পৰা আমদানি কৰা হৈছিল । ইয়াত কুৰিটাতকৈও অধিক জাতৰ আপেল পোৱা যায় । ইয়াৰ উপৰিও ৰাজ্যিক উদ্যান শস্য পামত খেতি কৰা আন ফলসমূহ হ’ল পাৰ্চিমন, পীচ, নাচপতি, চেৰী, চেচনাট, ষ্ট্ৰ’বেৰী, আখৰোট আদি ।
ঠাণ্ডা পানীৰ ট্ৰাউট হেচা ৰী: ১৯৭৯ চনত ঠাণ্ডা পানীৰ ট্ৰাউট মাছৰ হেচাৰী স্থাপন কৰা হৈছিল । ঠাণ্ডা আৰু মিঠা পানীৰ বাসস্থানত ট্ৰাউট মাছ পোৱা যায় । জম্মু-কাশ্মীৰকে ধৰি ভাৰতৰ হিমালয় ৰাজ্য আৰু পশ্চিম ঘাটত ট্ৰাউট পোৱা যায় । ট্ৰাউটৰ প্ৰজননৰ সময় নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ মাহত হয় । মাছৰ পুখুৰীত ১০ সংখ্যক হেচিং বক্স থাকে, য'ত এটা বক্সত ৫০০০ হাজাৰ মাছৰ কণী ৰখাৰ ক্ষমতা থাকে ।
ইয়াৰ জৰিয়তে স্থানীয় জনসাধাৰণৰ উপকৃত কৰা হৈছে । যাৰ ফলত স্থানীয় লোকে কিছুমান বিশেষ নৈত মাছ ধৰা অঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰি ব্যক্তিগত মাছৰ পুখুৰী নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ট্ৰাউট মাছৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ উদ্যোগ লৈছে ।
শ্বেৰগাঁও আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা মঠসমূহ
জেংবু গনপা: শ্বেৰগাঁৱৰ অত্যন্ত সুন্দৰ মঠ জেংবু গনপাৰ স্থাপনৰ তাৰিখ প্ৰায় ৩০০ বছৰ পূৰ্বৰ । অতি শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশত অৱস্থিত ইয়াৰ সহজ সৌন্দৰ্য্য আৰু নিস্তব্ধ ভেটিটোৱে আচৰিত কৰি তুলিব । অঞ্চলটোৰ স্থানীয় লোকসকলে গনপা আৰু মঠটোৰ চাৰিওফালে থকা অৰণ্যৰ যত্ন লয় আৰু যে ই ইয়াক এটা নিস্তব্ধ আভা দিয়ে । ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য্য, আধ্যাত্মিক অনুৰণন আৰু সম্প্ৰদায়ৰ পৰিচালনাৰ সংমিশ্ৰণে শ্বেৰগাঁৱৰ জেংবু গনপা ভ্ৰমণ কৰাসকলে সঁচাকৈয়ে এক শান্তিপূৰ্ণ অভিজ্ঞতাৰ লাভ কৰে ৷
চোস্কোৰং জলপ্ৰপাত : চোস্কোৰং জলপ্ৰপাত শ্বেৰগাঁৱৰ অন্যতম আকৰ্ষণ । ভেলী ভিউ ইংৰাজী মিডিয়াম স্কুলৰ পৰা ট্ৰেকৰ পৰা প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ তলত অৱস্থিত এই ঠাইখন এনে এটা ঠাইত অৱস্থিত য'ত চোস্কোৰং জলপ্ৰপাত ঠেক দেৱালৰ দৰে বৈ আহে । জলপ্ৰপাত আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে থকা অঞ্চলটো, স্পষ্ট স্বচ্ছ পানী আৰু ঘনভাৱে গজা গছৰ সৈতে শান্তিপূৰ্ণ আশ্ৰয়স্থল ।
মাণ্ডা লা টপ : মণ্ডলা টপ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত । ইয়াৰ চাৰিওফালৰ পৰ্বত আৰু উপত্যকাৰ বিশাল দৃশ্য আৰু ইয়াৰ অনন্য বৈশিষ্ট্য অৰ্থাৎ পবিত্ৰ ১০৮টা বৌদ্ধ স্তুপৰ বৃত্তাকাৰ ব্যৱস্থাৰ বাবে জনাজাত । শ্বেৰগাঁৱৰ পৰা এই স্থানৰ দূৰত্ব প্ৰায় ৬০ কি.মি. ।
লাগ্যালা গনপু : এছিয়াৰ অন্যতম পুৰণি মঠ যি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পশ্চিম কামেং জিলাত অৱস্থিত । সপ্তম শতিকাৰ সময়ছোৱাত কাচেন লামাই এই মঠটো নিৰ্মাণ কৰিছিল । মঠটোৱে অতি চহকী আৰু আকৰ্ষণীয় ইতিহাস লাভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ই উপত্যকাটোত অৱস্থিত মন্ত্ৰমুগ্ধকৰ পাহাৰীয়া পাহাৰ আৰু মৰ্ছিং, চাংগলেম, ডমখো গাঁৱৰ চিত্ৰময় সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰে যাৰ ফলত ই দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ বাবে এক বিশ্বৰ বাহিৰৰ অভিজ্ঞতা হৈ পৰিছে । শ্বেৰগাঁৱৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব: প্ৰায় ২৪ কিঃমিঃ ।
যোকমুজুৰৰ বুদ্ধ ঐতিহ্য উদ্যান: যোকমুজুৰৰ বুদ্ধ হেৰিটেজ পাৰ্কত থকা বিটাৰ্কা মুদ্ৰাৰ ৯০ ফুট উচ্চতাৰ বুদ্ধ এক চিনাকি গঠন । এই ঠাইখনে এক অনন্য পৰ্যটনস্থলী হিচাপে গঢ়ি তুলিছে, যাৰ ফলত ই আধ্যাত্মিক আৰু ধৰ্মীয় তীৰ্থযাত্ৰাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে । শ্বেৰগাঁৱৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব: প্ৰায় ১২ কিলোমিটাৰ ।
চিলিপাম মঠ: ভাৰতৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ এটা চিত্ৰময় বৌদ্ধ মঠ, ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় স্থাপত্য আৰু চাৰিওফালৰ পূব হিমালয় উপত্যকাৰ উশাহ লোৱা দৃশ্যৰ বাবে পৰিচিত । ইয়াত আকৰ্ষণীয় তিব্বতী আৰু বৌদ্ধ শিল্প আৰু ডিজাইনৰ সৈতে এক নিস্তব্ধ আৰু শিথিল পৰিৱেশৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । শ্বেৰগাঁৱৰ পৰা দূৰত্ব প্ৰায় ২৬ কিলোমিটাৰ ।
অসমৰ নগাঁও জিলাৰ এগৰাকী পৰ্যটক অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাপ্ত অধ্যাপিকা তথা ড৹ স্বপ্না নেওগ বৰাই শ্বেৰগাঁৱলৈ ফুৰিবলৈ আহি ইটিভি ভাৰতৰ সন্মুখত অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয়,"আচলতে অৰুণাচল প্ৰতি সৰু পৰাই এটা ধাউতি আছিলে । কিছু ঠাইলৈ গৈছোঁ অৰুণাচলৰ কিন্তু ইমান ওপৰলৈ অহা নাছিলোঁ । মোৰ কন্যাই অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল যে শ্বেৰগাঁও ফুৰিবলৈ অহাৰ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা প্ৰায় ২০০০ মিটাৰ অৰ্থাৎ প্ৰায় ৬,৫৬০ ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত শ্বেৰগাওঁ । ইয়াৰ বতাহ বহুত পবিত্ৰ আৰু ইয়াত জনসংখ্যা বহুত কম । সেইবাবেই হয়তো অকনমান মুকলি বা পাহাৰলৈ ওলাই যোৱা যায় তেতিয়াই কেৱল বতাহ, চৰাই-চিৰিকটিৰ শব্দ, পাহাৰৰ টিলাৰ পৰা বৌদ্ধ মঠত বাজি থকা বৌদ্ধ বানী আৰু গীত বোৰ শুনা যায় । সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে চাৰিওফালে যিটো বাতাবৰণ, ইয়াত যেন অকমানো প্ৰদূষণ নাই এনে ভাৱ হয় ।"
তেওঁ শেষত কয়,"মই এটা দীঘলীয়া সময় লৈ আহিছোঁ সেইখিনিতে যি সামান্য শ্বেৰগাঁৱৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত গৈ অনুভৱ কৰিছোঁ । শ্বেৰগাঁৱৰ মূল নদী খন হৈছে ডাফল খ' মূল পাহাৰৰ পৰা নামি অহা সুতিয়ে আন তিনিটা সুতিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।"
এই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "সেই সুঁতিকেইটাক শ্বেৰদুকপেন জনজাতীয় লোকসকলে নদী মাতৃ হিচাপে জ্ঞান কৰে । তদুপৰি শ্বেৰগাওঁখনৰ অনুশাসন ইমান কটকটীয়া যে পাহাৰৰ ওপৰত মাছ মাৰিব নোৱাৰে । নদীসমূহত নিৰ্দিষ্ট সীমা গাঁৱৰ ৰাইজে বান্ধি দিছে যে সেই ঠাইখিনিতহে মাছ মাৰিব পাৰিব।"
শৰৎ শৰ্মাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত