ৰাসৰ সেই জনপ্ৰিয় সুৰটিৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন কোন ?

ৰাসৰ সেই জনপ্ৰিয় সুৰটিৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজন কোন ?
নিজে বাঁহী তৈয়াৰ কৰি, বাঁহী বজাই, প্ৰশিক্ষণ দি চৰ্চিত এগৰাকী বাঁহীবাদক । বিনামূলীয়াকৈয়ো বহু শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰে প্ৰশিক্ষণ । এক প্ৰতিবেদন ।
Published : July 25, 2026 at 9:53 AM IST
ৰাজজ্যোতি দাস
চামগুৰি: ৰাজ্যত ৰাসৰ বতৰ আহিলেই এটি বাঁহীৰ সুৰৰ খুবেই চৰ্চা হয় । যিটো সুৰে হয়তো আপোনাকো মুগ্ধ কৰিছে । পিছে এই বাঁহীৰ সুৰৰ স্ৰষ্টাগৰাকীৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে ?
নগাঁৱৰ এগৰাকী বাঁহী বাদক তথা বাঁহী নিৰ্মাতাৰ বাঁহী বিচাৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অনুৰোধ আহে । শিল্পীগৰাকীৰ নাম নৱজিত বৰা । নগাঁও জিলাৰ মৌখাতিৰ নৱজিত বৰাই সৰুৰে পৰাই বাঁহীত সুৰ তুলি ভাল পাইছিল ।
একাদশ শ্ৰেণীৰ পৰাই বাঁহী বজাবলৈ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰা নগাঁৱৰ নৱজিত বৰাই ৰাসত বাঁহী বজোৱাৰ উপৰিও এতিয়া বিভিন্নজনক বাঁহী বজোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে ।
বৃন্দাবন সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন কৰি বাঁহীবাদক নৱজিত বৰাই দৈনিক শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বাঁহী বজোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দি আহিছে । সংগীত বিদ্যালয়ত নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও অনলাইন যোগে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁৰ ওচৰত বাঁহী বজোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আছে ।
কেৱল বাঁহী বজোৱা অথবা প্ৰশিক্ষণ দিয়াই নহয়, বাঁহীৰ মূল্য অধিক হোৱা বাবে বাঁহী তৈয়াৰ কৰিবলৈ শিকি নিজেই বাঁহী তৈয়াৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰাও নৱজিত বৰাৰ বাঁহী বিচাৰি অনুৰোধ আহে ।
এই সন্দৰ্ভত বাঁহীবাদক নৱজিত বৰাই কয়,"মই সৰুৰে পৰাই বাঁহী বজাই ভাল পাওঁ । প্ৰথম নগাঁৱৰ বঢ়মপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাসত বাঁহী বজোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত বাঁহীবাদক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছোঁ । নিজে বজোৱাৰ লগতে বাঁহী বজোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ।"
ইফালে বাঁহী তৈয়াৰ কৰাৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"বজাৰত এটা এটা বাঁহীৰ দাম অধিক হোৱা বাবেই নিজেই বাঁহী বনাবলৈ চেষ্টা কৰি এতিয়া নিজেই বাঁহী বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । এতিয়া বাঁহী বিচাৰি অসমৰ লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাও অনলাইনযোগে মোৰ বাঁহী বিচাৰি অনুৰোধ আহে ।"
বাঁহীবাদক নৱজিত বৰা বাঁহীবাদকৰ লগতে আৰু অনেক প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী । নৃত্য-গীত, নাটক, ভাওনাত অভিনয় কৰিও নৱজিতে দৰ্শকৰ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । সৰুৰে পৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি তেওঁ ভূয়সী প্ৰশংসা লাভ কৰিছে । আনহাতে আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল বহু শিকাৰুক এই বাঁহীবাদকগৰাকীয়ে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণো দিছে।