শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীয়ে স্নান কৰা এটি জলপ্ৰপাত, ক'ত আছে এই বিশেষ স্থান ?
প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ দুখন থিয় পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জলপ্ৰপাতত স্নান কৰাটো ভাগ্যৰ কথা ।
জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰ বানিজ্যিক নগৰৰ পৰা প্ৰায় ১৩ কিলোমিটাৰ আৰু অসম অৰুণাচল সীমান্ত লিকাবালিৰ পৰা ৬ কিলোমিটাৰ অকোৱা-পকোৱা আল'লৈ যোৱা ১৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাত্ৰা কৰিলেই পোৱা যায় পথৰ সমীপতে এক ঐতিহাসিক শিৱ মন্দিৰ । এই মন্দিৰৰ পৰা আঠশৰো অধিক নিম্নমুখী খটখটীৰে যাত্ৰা কৰিলেই পাব প্ৰকৃতিৰ নৈসৰ্গিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰা পবিত্ৰ আকাশী গংগা ।
সুউচ্চ পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জলপ্ৰপাতক পবিত্ৰ আকাশী গংগা নামেৰে যুগ যুগ ধৰি ৰাইজে মানি আহিছে । প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অৰুণাচল লিকাবালি অঞ্চলৰ দুখন থিয় পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা জলপ্রাপাতটো যুগ যুগৰ পৰা আকাশী গংগা নামেৰে পৰিচিত হৈ আহিছে । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লৱাৰ চিয়াং জিলাৰ লিকাবালিস্থিত পবিত্ৰ আকাশী গংগা, কথিত আছে দ্বাপৰ যুগত মা মালিনীয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু নৱবধু ৰুক্মিণীৰ স্নানৰ বাবে এই জলপ্ৰপাতটো নিৰ্মাণ কৰিছিল ।
ওপৰ অংশৰ পৰা পবিত্ৰ আকাশী গংগালৈ প্ৰায় ৮৮৫ টা নিম্নমুখী খটখটিৰে তললৈ গ'লে আৰু এটা শিৱ মন্দিৰ পাব । এই শিৱ মন্দিৰ পৰাও আৰু তললৈ আছে পবিত্ৰ আকাশী গংগা । পবিত্ৰ আকাশী গংগাত স্নান কৰি এই মন্দিৰতে ভক্তসকলে পূজা-অৰ্চনা কৰে । এনেদৰে গংগাত স্নান কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰিলে পাপৰ পৰা মুক্তি, পিতৃলোক শান্তি পায় বুলি বিশ্বাস ভক্তসকলৰ । তদুপৰি কিছুলোকে ওপৰত থকা মন্দিৰভাগতে পূজা-অৰ্চনা কৰা দেখা যায় ।
উক্ত মন্দিৰৰ পূজাৰীয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়,"লিকাবালিস্থিত আকাশী গংগা হৈছে তেতিয়াৰ দ্বাপৰ যুগৰ কাহিনীৰ সৈতে জড়িত । ইয়াত আছিল সাদৰী দেশ শদিয়াৰ ভীষ্মক ৰজাৰ কন্যা তথা ৰুক্মৰ ভনীয়েক ৰুক্মিণী ৷ তেওঁ বাল্যকালৰ পৰাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক আৰাধনা কৰিছিল । আৰাধনাৰ অন্তত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে বিবাহ উদ্দেশ্যৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীয়ে দ্বাৰকাৰ পৰা লিকাবালি পাহাৰৰ থকা মালিনী মন্দিৰলৈ আহিছিল ।"
পূজাৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মালিনী থানত আশ্ৰয় লৈ থাকি বিবাহৰ বাবে স্নান কৰিবলৈ পানী বিচাৰি নোপোৱাত লিকাবালি পাহাৰৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শনৰ অন্তত মালিনী থানৰ কিছু নিলগত থকা লিকাবালিৰ পবিত্ৰ পৰ্বতত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গংগাক আহ্বান কৰি এই আকাশী গংগাত ৰুক্মিণীক স্নান কৰাই পুনৰ মালিনী মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনা কৰিছিল । এয়া দ্বাপৰ যুগৰ কাহিনী বুলি এক জনশ্ৰুতি আছে । হাবি-জংঘলেৰে ভৰি থকা আকাশীগংগা আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ আগত কেইজনমান সাধু-সন্যাসীয়েহে ধ্যান কৰি আকাশীগংগাত স্নান কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰিছিল । বেছি ভক্তৰ প্ৰভাৱ নাছিল ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"লাহে লাহে শদিয়া সাদৰী দেশৰ পৰা এজন বৈৰাগী বাবা আহি উক্ত স্থানতে ধ্যান কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰি পবিত্ৰ স্থান হিচাপে ভক্তসকলক অৱগত কৰিলে । তেখেত নোহোৱা অৱস্থাত কিছু খেলিমেলি হৈছিল যদিও বৰ্তমান এতিয়া ভাল পৰিৱেশত মাজত বহু ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ সমাগম হয় । মকৰ সংক্ৰান্তিৰ পৰা মাঘী পূৰ্ণিমাৰ দিনটোলৈ এই আকাশী গংগাত স্নান কৰি পূজা-অৰ্চনা কৰিলে পিতৃ কাৰ্য সিদ্ধি হয় আৰু ৰোগ ব্যাধি শৰীৰৰ সকলো বেমাৰ আজাৰ দূৰ হয় বুলি কয় । এই আকাশীগংগা সুউচ্চ পাহাৰৰ মাজত কোনো গছ বন ভাঙিব নোৱৰা স্থানত আছে । এই স্থানৰ পৰাই আকাশীগংগাৰ জলধাৰা নিগৰি নিগৰি বৈ আছে ।"
লিকাবালি পাহাৰৰ থকা আকাশীগংগা দৰ্শন কৰিবলৈ আহে বিভিন্ন দেশ-বিদেশৰ ভক্ত:
লিকাবালি পাহাৰৰ থকা আকাশীগংগাত দৰ্শন তথা স্নান, পূজা-অৰ্চনা কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে মথুৰা, বৃন্দাবন, ঋষিকেশ, নেপালকে ধৰি বিভিন্ন ঠাইৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত সমাগম হয় । গতিকে অৰুণাচল প্ৰশাসনে আকাশীগংগা স্থানটো আৰু কিছু উন্নত কৰি ভক্ত তথা দৰ্শনাৰ্থীসকলক সুবিধা কৰি দিলে ভাল হয় বুলি স্থানীয় লোক তথা দৰ্শনাৰ্থীয়ে মত ব্যক্ত কৰে ।
আকাশীগংগা ওপৰ অংশৰ পৰা প্ৰায় ১০০০ ফুট তলত অৱস্থিত । নদীখনৰ ইটো পাৰত আকাশীগংগা দুখন সুউচ্চ পাহাৰৰ ফাঁকেৰে কুলু কুলু ধ্বনিৰে নিৰন্তৰভাৱে বৈ আছে । এই জলধাৰাত আয়োজক সমিতিয়ে স্নানৰ বাবে পাইপৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছে । এই সুন্দৰ জলধাৰাত স্নান কৰিলে জীৱনকালত মানুহে কৰা জ্ঞাত-অজ্ঞাত সকলো পাপ মোচন হয় বুলি আছে এক বিশ্বাস ।
আকাশীগংগাত স্নান কৰিবলৈ আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰৰ প্ৰয়োজনে:
একালত অসমৰ অধীনত থকা আৰু বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আওঁতাত এই জলধাৰা দৰ্শন আৰু স্নানৰ বাবে হেতা ওপৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হয় ৰাইজৰ মাজত । এই অঞ্চলত প্ৰৱেশৰ বাবে আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰৰ প্ৰয়োজন যদিও আকাশীগংগা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে তিনিটা দিন পাৰপত্ৰ শিথিল কৰে অৰুণাচল প্ৰশাসনে । দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ ৯৫ শতাংশই অসম তথা দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা লোক । ভক্ত-দৰ্শনাৰ্থী অসমৰ, পুৰোহিত অসমৰ আৰু ভূমিও একালত অসমতেই আছিল বুলি কয় ।
মন্দিৰৰ আয়োজক সমিতিয়ে কি কয়:
এই মন্দিৰৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "আকাশীগংগা বুলি ক'লে বিভিন্ন ঠাইত বহু আকাশীগংগা আছে । কিন্তু উত্তৰ অসমৰ দ্বাপৰ যুগত সৃষ্টি হোৱা আকাশীগংগা হৈছে লিকাবালিস্থিত আকাশীগংগা । য'ত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীয়ে স্নান কৰা পবিত্ৰ স্থান হিচাপে বিশ্বাস কৰা হয় ।"
অসম-অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল লিকাবালিৰ আকাশীগংগাত মকৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোৰ ব্ৰহ্মপুৱাৰ পৰাই দেখা যায় বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা । অসমৰ বিভিন্ন স্থান তথা দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সমবেত হয় হাজাৰ হাজাৰ লোক । মকৰ সংক্ৰান্তিত তিনিদিন আৰু বলবমৰ সময়ত এমাহ ধৰি পবিত্ৰ আকাশীগংগাত স্নান আৰু পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে আয়োজক সমিতিয়ে ।
এই সময়ছোৱাত ভক্তসকলে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ড লৈ পবিত্ৰ আকাশীগংগালৈ অহা বুলি ক'লে আহিবলৈ দিয়ে অৰুণাচল আৰক্ষীয়ে । অৱশ্যে আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয় অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ আহিবলৈ । কিন্তু মকৰ সংক্ৰান্তি আৰু বলবমত এই পবিত্ৰ আকাশীগংগাত স্নান বা পূজা-অৰ্চনা বাবে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখনেৰেই যাব পৰি । কিন্তু অন্য দিনবোৰত আহিলে আন্তঃৰাজ্যিক পাৰপত্ৰ নাথাকিলে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় ভক্ত তথা দৰ্শনাৰ্থী ।