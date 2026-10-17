সপ্তমী পূজাৰ দিনাই বঢ়মপুৰত চলিল বুলড'জাৰ
প্ৰায় ২০০ হেক্টৰ ভূমিত প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান । চৰকাৰৰ উচ্ছেদ অভিযানক সমালোচনা সদৌ অসম গ্ৰামীণ শ্ৰমিক সন্থাৰ ।
Published : October 17, 2026 at 8:17 PM IST
বঢ়মপুৰ : দুৰ্গা পূজাক লৈ ব্যাপক উছাহৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন বিভাগৰ বুলড'জাৰ চলিল । গোলাঘাটৰ সমান্তৰালকৈ নগাঁও জিলাতো বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলালে । জিলাখনৰ কামপুৰ বনাঞ্চলিক বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ অধীনৰ বৰপানী বনাঞ্চলৰ ধনচলাত পুৱাৰে পৰা বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলে ।
নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ বিশাল বাহিনীৰ সহযোগত বৰপানী বনাঞ্চলৰ প্ৰায় ২০০ হেক্টৰ ভূমিত বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলায় । বুলড'জাৰৰ সহায়ত উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ সময়ত অঞ্চলটোত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
উচ্ছেদৰ সময়ত অঞ্চলৰ ৫ টা মছজিদ, এখন মাদ্ৰাছা, ধনচলা ইছলামপুৰৰ এখন বজাৰো ধ্বংস কৰা হয় । ধনচলাৰ চাহেৰ ব্লক, ১ নং ব্লক, পাহাৰতলি, ভাংগা দলং, পাঞ্জাখানা আদি এলেকাত উচ্ছেদ চলাই বিভিন্ন শস্যও নষ্ট কৰি দিয়া হয় ।
উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ ১৬ আগষ্টত লোকসকলক বনাঞ্চলৰ ভূমি এৰি যাবলৈ বন বিভাগে জাননী জাৰি কৰিছিল । শেহতীয়াকৈ দুদিনৰ ভিতৰত একাংশ লোকে বাসগৃহ ভাঙি আন ঠাইলৈ আঁতৰি যায় যদিও আন একাংশ সেই স্থানতে আছিল । অৱশেষত প্ৰশাসনে অভিযান চলাই বনাঞ্চলখন বেদখলমুক্ত কৰে ।
স্থানীয় সূত্ৰই জনোৱা মতে প্ৰায় ২০০০ চনৰ পৰা মৈৰাবাৰী, শিঙিমাৰি, মায়ং, কামপুৰ, ন-খুটি, ৰূপহী আদি বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা একাংশ লোকে ধনচলা অঞ্চলৰ বন বিভাগৰ ভূমি অবৈধভাৱে দখল কৰি আছিল । অভিযোগ অনুসৰি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এই বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাছিল । কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ বনাঞ্চলসমূহ বেদখলমুক্ত কৰাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।
সেই অনুসৰি প্ৰশাসনে ধনচলাত উচ্ছেদ চলায় । অৱশ্যে একাংশ উচ্ছেদিত লোকে দাবী কৰে যে তেওঁলোকে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰা নাই । এগৰাকী লোকে কয়, "আমি এজন লোকৰ পৰা ভূমি কিনি লৈছোঁ । তেওঁ আমাক পকীঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিছিল । এতিয়া আমাৰ ঘৰ ভাঙি তচনচ কৰি দিলে । এতিয়া আমি নিৰুপায় ।"
উচ্ছেদিত লোকৰ ভাষ্যৰ পৰা স্পষ্ট যে অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দালাল চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ আছে । সেয়ে এনে চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ ল'বলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে ।
ইফালে বৰপথাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ বৰবিল, উদমাৰী, ইছলামপুৰ ধনচিলা গাঁৱত উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে বন বিভাগে জাননী জাৰি কৰিছিল ৷ আদালতৰ গোচৰ চলি থকাৰ বাবে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হৈ আছিল । অৱশ্যে যোৱা ১৬ আগষ্টত বৰপানী বনাঞ্চলৰ ধনচলা অঞ্চলত ২১৬ হেক্টৰ ভূমিত থকা ৩৩৬ টা পৰিয়াললৈ বন বিভাগে জাননী জাৰি কৰে । বহু লোকে ইতিমধ্যে অঞ্চলটোৰ পৰা স্থানান্তৰ হৈছে । অৱশ্যে একাংশ লোক থকাৰ পিছত প্ৰশাসনে শনিবাৰে উচ্ছেদ চলায় ।
আনহাতে উচ্ছেদক লৈ বিভিন্ন সংগঠনে অসন্তুষ্টিও প্ৰকাশ কৰিছে । এই সম্পৰ্কত সদৌ অসম গ্ৰামীণ শ্ৰমিক সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অৰূপ কুমাৰ মহন্তই কয়, "দেখা গৈছে যে নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতেই সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ওপৰত পুনৰবাৰ চৰকাৰী মাটিত বহা বেদখলকাৰী বুলি অপমানজনক অৱস্থাত ঠেলি দি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উচ্ছেদ আৰম্ভ কৰিছে । সিদিনাখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কৈছিল যে চৰ অঞ্চলৰ মাটিত এই সংখ্যালঘুসকলক সংস্থাপন দিব । মাটিৰ জৰীপ কৰিব, পট্টা দিব কিন্তু আজি চৰকাৰীভাৱে মাটি চেটেলমেণ্ট কৰি এই চেটেলমেণ্ট কৰা মাটিৰ পৰা তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয়, "তেওঁলোকক ভোটৰ সময়ত আচলতে মুছলমান ৰাইজৰ ভোট লাগে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত মুছলমান ৰাইজক তেওঁলোকে নিঃশেষ কৰি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । গতিকে ধিক্কাৰ জনাওঁ আৰু আজি দেশৰ যি অৱস্থা হৈছে । দেশৰ এই অৱস্থাই কৈ আছে জ্ঞানেশ কুমাৰক তেওঁলোকে সেইকাৰণেই আনিছে । সাধাৰণ গণতান্ত্ৰিক মানুহ, ধৰ্মনিৰপেক্ষ মানুহ আৰু সাধাৰণ প্ৰগতিশীল মানুহক এই অত্যাচাৰ কেতিয়াও সহ্য কৰি ল'ব পৰা নাই । সেই লোকসলৰ ভোট কৰ্তন কেনেকৈ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে জ্ঞানেশ কুমাৰক আনি লৈছে । আজি এইসকল লোকৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ কৰিছে, যি অত্যাচাৰ চলাইছে অহা দিনত নিশ্চয় ইয়াৰ গণতান্ত্ৰিক কণ্ঠৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিব । প্ৰয়োজন হ'লে ৰাজপথত এই আন্দোলন আগবাঢ়িব ।"
লগতে পঢ়ক : দুৰ্গা পূজাৰ মাজতে গোলাঘাটত উচ্ছেদ; নগা-উচ্ছেদিতৰ বাকবিতণ্ডা