ETV Bharat / state

সাৱধান ! পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হৈ কাম কৰা যুৱকক গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ

পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হৈ কাম কৰা বিহাৰৰ যুৱকক গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ তথ্য পাকিস্তানক যোগান ধৰাৰ অভিযোগ ৷

Abhishek Kumar Singh
গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হৈ কাম কৰা যুৱকক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 4, 2026 at 5:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সাৱধান, মহানগীৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পিয়াপি দি ঘূৰি ফুৰিছে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ দ্বাৰা নিয়োজিত লোক ! শনিবাৰে মহানগৰীৰ সাতগাঁৱৰ পৰা পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ নিৰ্দেশত কাম কৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ স্পেছিয়েল টাক্স ফৰ্চ চমুকৈ এছটিএফে ৷

দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকা অভিযোগত বিহাৰৰ পূব চম্পাৰণৰ অভিষেক কুমাৰ সিং নাম এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এছটিএফে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ নিৰ্দেশত দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত সিঙক মহানগৰীৰ সাতগাঁৱ থানা এলেকাৰ এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হৈ কাম কৰা যুৱকক গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ (ETV Bharat Assam)

শনিবাৰে নিশা অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চে মহানগৰীৰ সাতগাঁৱ থানা এলেকাৰ এটা ভাড়াঘৰত অভিযান চলাই সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেজপুৰৰ গজৰাজ সেনাৰ চোৰাংচোৱাৰ খবৰৰ ভিত্তিত, গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অসম আৰক্ষীৰ টাক্স ফ'ৰ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ নিৰ্দেশত কাম কৰা বিহাৰৰ অভিষেক কুমাৰ সিঙক ৷

Abhishek Kumar Singh
পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হৈ কাম কৰা অভিষেক কুমাৰ সিং (ETV Bharat Assam)

বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চে শোণিতপুৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সহযোগত চলোৱা অনুসন্ধানত অভিষেক কুমাৰ সিং দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ তথ্য লাভ কৰে । এনে তথ্যৰ আধাৰত বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চে শনিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ সাতগাঁৱ থানাৰ অন্তৰ্গত গান্ধী নগৰত অভিযান চলাইছিল ৷

Abhishek Kumar Singh was arrested
অভিষেক কুমাৰ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তথ্য (ETV Bharat Assam)

ধৃত সিঙৰ পৰা টাক্স ফ'ৰ্চে ম'বাইল, ছীম কাৰ্ডসহ কেতবোৰ আপত্তিজনক নথি-পত্ৰ জব্দ কৰিছে । টাক্স ফ'ৰ্চৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি, অভিযুক্ত সিঙে সুৰক্ষা বাহিনী সম্পৰ্কীয় গোপন তথ্য পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱাক যোগান ধৰি চোৰাংচোৱাগিৰিৰ দৰে কামত লিপ্ত আছিল। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত টাক্স ফ'ৰ্চে ৯/২০২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক:কোকৰাঝাৰ CITৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া: খাদ্য যোগান ধৰা ঠিকাদাৰ কনক ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ

TAGGED:

ভাৰতীয় সেনা
সাতগাঁও আৰক্ষী
পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা
গুৱাহাটী
GUWAHATI POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.