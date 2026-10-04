সাৱধান ! পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হৈ কাম কৰা যুৱকক গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ
পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ হৈ কাম কৰা বিহাৰৰ যুৱকক গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ ৷ ভাৰতীয় সেনাৰ তথ্য পাকিস্তানক যোগান ধৰাৰ অভিযোগ ৷
Published : October 4, 2026 at 5:37 PM IST
গুৱাহাটী: সাৱধান, মহানগীৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পিয়াপি দি ঘূৰি ফুৰিছে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱাৰ দ্বাৰা নিয়োজিত লোক ! শনিবাৰে মহানগৰীৰ সাতগাঁৱৰ পৰা পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ নিৰ্দেশত কাম কৰা এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীৰ স্পেছিয়েল টাক্স ফৰ্চ চমুকৈ এছটিএফে ৷
দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকা অভিযোগত বিহাৰৰ পূব চম্পাৰণৰ অভিষেক কুমাৰ সিং নাম এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এছটিএফে ৷ অভিযোগ অনুসৰি, পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ নিৰ্দেশত দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত সিঙক মহানগৰীৰ সাতগাঁৱ থানা এলেকাৰ এটা ভাড়াঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
শনিবাৰে নিশা অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চে মহানগৰীৰ সাতগাঁৱ থানা এলেকাৰ এটা ভাড়াঘৰত অভিযান চলাই সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেজপুৰৰ গজৰাজ সেনাৰ চোৰাংচোৱাৰ খবৰৰ ভিত্তিত, গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি অসম আৰক্ষীৰ টাক্স ফ'ৰ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে পাকিস্তানী চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ নিৰ্দেশত কাম কৰা বিহাৰৰ অভিষেক কুমাৰ সিঙক ৷
বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চে শোণিতপুৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সহযোগত চলোৱা অনুসন্ধানত অভিষেক কুমাৰ সিং দেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত থকাৰ তথ্য লাভ কৰে । এনে তথ্যৰ আধাৰত বিশেষ টাস্ক ফ'ৰ্চে শনিবাৰে নিশা মহানগৰীৰ সাতগাঁৱ থানাৰ অন্তৰ্গত গান্ধী নগৰত অভিযান চলাইছিল ৷
ধৃত সিঙৰ পৰা টাক্স ফ'ৰ্চে ম'বাইল, ছীম কাৰ্ডসহ কেতবোৰ আপত্তিজনক নথি-পত্ৰ জব্দ কৰিছে । টাক্স ফ'ৰ্চৰ প্ৰাথমিক অনুসন্ধানত পোহৰলৈ অহা তথ্য অনুসৰি, অভিযুক্ত সিঙে সুৰক্ষা বাহিনী সম্পৰ্কীয় গোপন তথ্য পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱাক যোগান ধৰি চোৰাংচোৱাগিৰিৰ দৰে কামত লিপ্ত আছিল। ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত টাক্স ফ'ৰ্চে ৯/২০২৬ নম্বৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক:কোকৰাঝাৰ CITৰ ছাত্ৰী নিৱাসত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া: খাদ্য যোগান ধৰা ঠিকাদাৰ কনক ব্ৰহ্মক গ্ৰেপ্তাৰ