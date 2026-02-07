অভি-নীল হত্যাকাণ্ড : আদালতত ভুক্তভোগী পক্ষৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি দৰ্শোৱা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন

অভি-নীল হত্যাকাণ্ড : আদালতত ভুক্তভোগী পক্ষৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি দৰ্শোৱা প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন
২৬-২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত যুক্তি দৰ্শাব পাৰিব অভিযুক্ত পক্ষৰ অধিবক্তাই । ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে সম্পন্ন হ'ব পাৰে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া ।
Published : February 7, 2026 at 5:26 PM IST
নগাঁও : নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত চলি থকা ৰাজ্য কঁপোৱা অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ বিচাৰৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া শনিবাৰে সম্পন্ন হয় । শনিবাৰে নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ভুক্তভোগী পক্ষৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি দৰ্শোৱা প্ৰক্ৰিয়া ।
বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ৩ দিনৰ বাবে আদালতত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে যুক্তি দৰ্শাবলৈ সুযোগ লাভ কৰিছিল ভুক্তভোগী পক্ষৰ অধিবক্তাই ।
ভুক্তভোগী পক্ষৰ হৈ পাব্লিক প্ৰচিকিউটৰ হিচাপে জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে যুক্তি দৰ্শাই আদালতত । সাক্ষীৰ সাক্ষ্যদানৰ লগতে হত্যাকাণ্ড কেনেকৈ সংঘটিত কৰা হৈছিল, তাৰ কিছু ব্যাখ্যাৰ লগতে তেওঁ যুক্তি দৰ্শাই আদালতত । বিগত ৩ দিনে আদালতত দৰ্শোৱা যুক্তিৰ ওপৰত অহা ২৩ ফেব্ৰুৱাৰীত ছাইটেশ্যন দাখিল কৰিব ভুক্তভোগী পক্ষৰ অধিবক্তাই । পৰৱৰ্তী ২৬ আৰু ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত অভিযুক্ত পক্ষৰ অধিবক্তাই আদালতত যুক্তি দৰ্শাব । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে বিপক্ষৰ অধিবক্তা মানস শৰণীয়া আৰু ভুক্তভোগী পক্ষৰ লোক অধিবক্তা জিয়াউল কামাৰে ।
ইফালে ভুক্তভোগী পক্ষৰ অধিবক্তাৰ অন্তিম যুক্তি দৰ্শোৱাৰ সময়ত আদালতত উপস্থিত থকা নিলোৎপলৰ পিতৃ আৰু অভিজিতৰ পিতৃয়ে দোষীক মৃত্যুদণ্ডৰ দৰে শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী উত্থাপন । এই সন্দৰ্ভত অভিজিৎ নাথৰ পিতৃ অজিত নাথে কয়, "দুটা ল'ৰাক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰা দোষীক চৰম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে ।"
নিলোৎপল দাসৰ পিতৃ গোপাল চন্দ্ৰ দাসে কয়, "আজি আমাৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি দৰ্শোৱা সম্পন্ন হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ চলিত মাহতে বিপক্ষৰ অধিবক্তাই যুক্তি দৰ্শোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । বিপক্ষৰ অধিবক্তাৰ যুক্তি দৰ্শোৱা সম্পন্ন হ'লেই হয়তো কম সময়ৰ ভিতৰত ৰায়দান হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ । আমি পূৰ্বৰ দৰে এতিয়াও দোষীৰ চৰম শাস্তি দাবী কৰিছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে ২০১৮ চনৰ ৮ জুনত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডকমকাত গুৱাহাটীৰ দুই যুৱক নিলোৎপল দাস আৰু অভিজিৎ নাথক একাংশ লোকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল নগাঁও জিলা ও সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতত ।
