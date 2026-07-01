বনমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত সাৰ পালে অভয়াপুৰী বন বিভাগ: অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান

বনমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত সাৰ পালে অভয়াপুৰী বন বিভাগ: অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান
অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে অভয়াপুৰীত অভিযান চলালে বন বিভাগে ৷ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠ ৷
Published : July 1, 2026 at 8:30 PM IST
অভয়াপুৰী: বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে অভয়াপুৰী বন বিভাগ কঠোৰ হৈ পৰিছে ৷ বুধবাৰে অভয়াপুৰী বন বিভাগে অবৈধ কাঠফলা মিলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠৰ লগতে কাঠফলা মিল জব্দ কৰে ৷ অভয়াপুৰী আঞ্চলিক বন বিষয়া শংকৰ ৰায়ৰ নেতৃত্বত বনকৰ্মীয়ে চলোৱা অভিযানত অভয়াপুৰীৰ লেংটিচিঙাৰ পৰা কাঠফলা মিলৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠ জব্দ কৰা হয় ৷
আনহাতে, বন বিভাগে অভিযান চলোৱাৰ উমান পাই পলায়ন কৰে অবৈধ কাঠফলা মিলৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে । মঙলবাৰে বন মন্ত্ৰী বৰুৱাই ৰাজ্যজুৰি অবৈধ কাঠফলা মিল বন্ধ কৰাৰ অভিযান চলোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এটা সপ্তাহৰ ভিতৰত ১০০ শতাংশ অবৈধ কাঠফলা মিল বন্ধ হ’ব লাগিব বুলি কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল বন বিষয়ালৈ ৷ মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ পোৱাৰ পাছতে বুধবাৰে অভয়াপুৰীৰ লেংটিচিঙাত বন বিভাগে অভিযান চলাই উৎখাত কৰে এটা অবৈধ কাঠফলা মিল ৷
আঞ্চলিক বন বিষয়া শংকৰ ৰায়ে কয়,"বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অভয়াপুৰীৰ লেংটিচিঙাত অভিযান চলোৱা হৈছে ৷ অভিযানত অবৈধ কাঠফলা মিল, বৃহৎ পৰিমাণৰ কাঠ আৰু কুণ্ডা জব্দ কৰা হৈছে ৷ আমি অভয়াপুৰীত ১০০ শতাংশ অবৈধ কাঠফলা মিল বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছো ৷ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহযোগ কৰক ৷"
নিৰ্ধাৰিত সময়সীমাৰ পিছতো যদি কোনো এলেকাত অবৈধ কাঠফলা মিল সক্ৰিয় হৈ থকা ধৰা পৰে, তেন্তে সংশ্লিষ্ট ডিএফঅ', ৰেঞ্জ অফিচাৰ আৰু দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী জগৰীয়া আৰু কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছতে অভয়াপুৰীত বন বিভাগ সাৰ পালে বুলি ৰাইজে উল্লেখ কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: ৭ দিনত এশ শতাংশ অবৈধ কাঠফলা মিল বন্ধ হ’ব লাগিব, কঠোৰ নিৰ্দেশ বনমন্ত্ৰীৰ