বানে গৰকা স্থানতো এতিয়া কৰিব পাৰিব ধান খেতি, কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রৰ উল্লেখনীয় উদ্ভাবন

লখিমপুৰৰ মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রই উদ্ভাবন কৰিছে ১৬ টাকৈ প্ৰযুক্তি । আছে ছটাকৈ ধানৰ জাতো । গৱেষণা কেন্দ্রৰ সামগ্রীক উদ্ভাৱনক সামৰি এক প্ৰতিবেদন ।

AAU-Zonal Research Station Lakhimpur has developed 16 technologies
লখিমপুৰৰ মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রৰ উদ্ভাবন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 6, 2025 at 5:25 PM IST

4 Min Read
লখিমপুৰ: লখিমপুৰ নগৰৰ দাঁতিতে আছে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্র । ১৯৮৩ চনতে স্থাপিত এই গৱেষণা কেন্দ্রই কৃষিক্ষেত্রত সমৃদ্ধ কৰি উদ্ভাবন কৰিছে ১৬ টাকৈ প্ৰযুক্তি । ছটাকৈ ধানৰ জাতো উদ্ভাৱন কৰিছে । যিসমূহ ধানৰ জাতে বান অথবা খৰাং আদি প্ৰতিকূল বতৰৰ সৈতে যুঁজ দিব পাৰে । প্ৰতিকূল বতৰতো অধিক উৎপাদন দিব পাৰে ন কৈ উদ্ভাৱন কৰা এই ধানৰ জাতসমূহে ।

মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রৰ মূখ্য বিজ্ঞানী ড৹ প্ৰবাল শইকীয়াই গৱেষণা কেন্দ্রটোৰ এনে সফলতাসমূহক আলোকপাত কৰি কয়, "কেন্দ্ৰটোৱে উদ্ভাৱন কৰা ধানৰ জাতসমূহ বান বিজয়ী । দ পানীত বান আহিলেও কোনো ক্ষতি নহয় এনে জাতৰ ধানৰ । থলুৱা ধানতকৈ উৎপাদনো বেছি । লখিমপুৰ, ধেমাজি, মাজুলী আদিৰ বানে গৰকা কৃষিক্ষেত্রত এনে ধানৰ খেতিয়ে সফলতা লাভ কৰিছে । কেৱল অসমতে নহয়, বিহাৰ, ওড়িশা, পশ্চিমবংগ, অৰুণাচল, মিজোৰাম আদিতো জনপ্রিয় হৈছে এনে জাতৰ ধানসমূহ ।"

লখিমপুৰৰ মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রৰ উদ্ভাবন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়, "মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রই উদ্ভাবন কৰা পানীন্দ্ৰ নামৰ ধানবিধৰ চাউল বগা । ই দুই মিটাৰ পৰ্যন্ত পানীৰ চাপ সহ্য কৰিব পাৰে । দুই মিটাৰ উচ্চতাৰ পানীয়েও এই ধানবিধ মাৰিব নোৱাৰে । পদ্মনাথ নামৰ ধানবিধক আকৌ তিনি মিটাৰ উচ্চতাৰ পানীয়েও মাৰিব নোৱাৰে । বগা চাউল হয় এই ধানবিধৰ । তেনেদৰে দ অঞ্চলত কৰিব পৰা সুগন্ধিযুক্ত আন এবিধ ধানৰ জাত হ’ল পদুমণি ।"

পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰা ধান খেতি (ETV Bharat Assam)

শইকীয়াই লগতে কয়, "দ অঞ্চলত প্ৰতিকূল প্ৰাকৃতিক পৰিবেশতো যুঁজ দিব পৰা আন এবিধ ধান হল পঞ্চানন । এইবিধ ধানৰ চাউল ৰঙা । তেনেদৰে দ অঞ্চলত কৰিব পৰা আন এবিধ ধান হল বাসুদেৱ । ৰঙা চাউলৰ অধিক উৎপাদনক্ষম এই ধান বিধৰ আছে ৰোগ প্ৰতিৰোধকাৰী ক্ষমতা । সচৰাচৰ থলুৱা বাওধানৰ হোৱা ৰোগসমূহ এইবিধ ধানৰ নহয় । নিজেই ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে ধান বিধে । আহিনতে কাটিব পৰা আৰু বছৰত দুবাৰ খেতি কৰিব পৰা আন এটা জাত হল পদ্মপানী ।"

লখিমপুৰৰ মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রৰ উদ্ভাবন (ETV Bharat Assam)

উল্লেখনীয় উদ্ভাবন কৰা ধানৰ জাতসমূহৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "উল্লেখ্য যে মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রই উদ্ভাবন কৰা এই ধানৰ জাতসমূহৰ নাম মন কৰিবলগীয়া । শিক্ষা, সাহিত্য জগতৰ দুই কাণ্ডাৰী পানীন্দ্ৰ গগৈ আৰু পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাৰ নামেৰে দুবিধ ধানৰ জাতৰ নামকৰণ কৰা হৈছে । তেনেদৰে পবিত্র থান বাসুদেৱ থান, পঞ্চানন দেৱালয়ৰ নামত দুবিধ আৰু উপাস্য দেৱতা পদ্মপানীৰ নামেৰে আন এবিধ ধানৰ নামাকৰণ কৰা হৈছে । অসম চৰকাৰে অনুমোদন কৰা এই ন কৈ উদ্ভাৱন কৰা ধানৰ জাতসমূহ এতিয়া ৰাজ্যৰ ভিতৰে-বাহিৰে প্ৰচুৰ সমাদৃত হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ বানে গৰকা অঞ্চলসমূহৰ কৃষক ৰাইজৰ বাবে আশীৰ্বাদস্বৰূপ হৈ পৰিছে ।"

বানে গৰকা স্থানতো হ'ব ধান খেতি (ETV Bharat Assam)

আনহাতে কৃষক, কৃষিক্ষেত্রৰ সহায়ক হোৱাকৈ আন কেতবোৰ প্ৰযুক্তিও উদ্ভাবন কৰি চৰকাৰৰ পৰা অনুমোদন লাভ কৰিছে । বিশেষকৈ কৃষিক্ষেত্রত বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰাৰ বাবে এই গৱেষণা কেন্দ্রই চলাৰ শক্তিৰে চালিত বেৰা উদ্ভাবন কৰিছে । যাৰ সফলতা এশ শতাংশ বুলি বিবেচিত হৈছে । তেনেদৰে পৰিৱেশ সুৰক্ষিত বন্দুক আদি উদ্ভাবন কৰি কৃষকৰ হাতত তুলি দিছে ।

ছটাকৈ ধানৰ জাত উদ্ভাবন (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰোপৰি লক্ষ্মী ফেঁচাক ব্যবহাৰ কৰি খেতিপথাৰৰ অনিষ্টকাৰী কীট-পতংগ নিয়ন্ত্রণৰ ব্যবস্থা, পতংগভোজী আন চৰাইৰ অনুকূল ব্যবস্থা গঢ়ি তুলি কীট নিয়ন্ত্রণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আদিও কৰিছে গৱেষণা কেন্দ্রটোৱে । নাম দিয়া গৈছে পৰিৱেশ মিত্র কীট নিয়ন্ত্রণ ব্যৱস্থাপনা । এনেদৰে এতিয়া লখিমপুৰস্থিত মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্রই ৰাজ্যৰ ভিতৰে বাহিৰে কৃষক আৰু কৃষিক্ষেত্রৰ হকে কাম কৰি অৱদান আগবঢ়াইছে । ন ন আৱিষ্কাৰে তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতাক নিদৰ্শনৰূপে তুলি ধৰিছে ।

মাণ্ডলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্র (ETV Bharat Assam)

