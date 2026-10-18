অসমতে থাকি গংগা আৰতি উপভোগ কৰিব কেনেকৈ ?
কেৱল হায়দৰাবাদৰ বিখ্যাত শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰেই নহয়, গংগা আৰতিও উপভোগ কৰিব পাৰিব দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত । এই প্ৰতিবেদনত পাব সম্পূৰ্ণ তথ্য ।
Published : October 18, 2026 at 12:59 PM IST
গুৱাহাটী: শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী, দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে এতিয়া চৌদিশ মুখৰিত হৈ পৰিছে । সমান্তৰালভাৱে উছাহৰ ঢল বৈছে । আটকধুনীয়া পূজা মণ্ডপে ভক্তক আকৰ্ষিত কৰিছে । পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে । এইবাৰ পূজাত আঠগাঁও সাৰ্বজনীন দুৰ্গাপূজা মণ্ডপটি আকৰ্ষণৰ অন্যতম এক কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
এইবাৰৰ দুৰ্গাপূজাৰ মূল বিষয়বস্তু হিচাপে সমিতিয়ে হায়দৰাবাদৰ বিখ্যাত শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে ‘স্বৰ্ণগিৰী’ । প্ৰতি ৪৫ মিনিটৰ মূৰে মূৰে লাইভ গংগা আৰতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । প্ৰায় ৬০ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এই পূজা মণ্ডপটিত ষষ্ঠীৰ পৰাই দৰ্শনাৰ্থীৰ লানি নিছিগা সোঁত বৈছে ।
দিনৰে পৰা পুৱতি নিশালৈ প্ৰতিদিনে প্ৰায় ডেৰ লাখ ভক্তৰ সমাগম হৈছে । গংগা আৰতিৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰে পৱিত্ৰ আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে ।
উল্লেখ্য যে, কলকাতা আৰু গুৱাহাটীৰ দক্ষ শিল্পীসকলে বিগত ডেৰ মাহ ধৰি কাম কৰি এই মণ্ডপটি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে । ইয়াৰ উপৰি কলকাতা আৰু গুৱাহাটীৰ বিশেষজ্ঞ দলৰ দ্বাৰা কৰা আলোকসজ্জাই পূজাৰ মণ্ডপৰ সৌন্দৰ্য আৰু আকৰ্ষণীয়তা অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ।
ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ নিৰাপত্তা তথা সুবিধাক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দি সমিতিয়ে পূজাৰ দিনকেইটাৰ বাবে বিস্তৃত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
মণ্ডপৰ বিভিন্ন স্থানত চিচিটিভিৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ, পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নিয়োগ আৰু এনচিচি কেডেটৰ সহযোগত শৃংখলা বজাই ৰখাৰ লগতে দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ আহ-যাহ সুচল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ সৈতে অহা দৰ্শনাৰ্থী, শিশু আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে যাতে নিৰাপদ আৰু শৃংখলাবদ্ধ পৰিৱেশত পূজা দৰ্শন কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।