ETV Bharat / state

অসমতে থাকি গংগা আৰতি উপভোগ কৰিব কেনেকৈ ?

কেৱল হায়দৰাবাদৰ বিখ্যাত শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰেই নহয়, গংগা আৰতিও উপভোগ কৰিব পাৰিব দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত । এই প্ৰতিবেদনত পাব সম্পূৰ্ণ তথ্য ।

Aathgaon Durga Puja pandal has been constructed in the style of the Sri Venkateswara Swami Temple
অসমতে থাকি গংগা আৰতি উপভোগ কৰিব কেনেকৈ ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 18, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: শক্তিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী, দুৰ্গতিনাশিনী দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে এতিয়া চৌদিশ মুখৰিত হৈ পৰিছে । সমান্তৰালভাৱে উছাহৰ ঢল বৈছে । আটকধুনীয়া পূজা মণ্ডপে ভক্তক আকৰ্ষিত কৰিছে । পূজা মণ্ডপে মণ্ডপে দৰ্শনাৰ্থীয়ে ভিৰ কৰিছে । এইবাৰ পূজাত আঠগাঁও সাৰ্বজনীন দুৰ্গাপূজা মণ্ডপটি আকৰ্ষণৰ অন্যতম এক কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।

এইবাৰৰ দুৰ্গাপূজাৰ মূল বিষয়বস্তু হিচাপে সমিতিয়ে হায়দৰাবাদৰ বিখ্যাত শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে ‘স্বৰ্ণগিৰী’ । প্ৰতি ৪৫ মিনিটৰ মূৰে মূৰে লাইভ গংগা আৰতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । প্ৰায় ৬০ লাখ টকাৰ বাজেটেৰে আয়োজন কৰা এই পূজা মণ্ডপটিত ষষ্ঠীৰ পৰাই দৰ্শনাৰ্থীৰ লানি নিছিগা সোঁত বৈছে ।

অসমতে থাকি গংগা আৰতি উপভোগ কৰিব কেনেকৈ ? (ETV Bharat Assam)

দিনৰে পৰা পুৱতি নিশালৈ প্ৰতিদিনে প্ৰায় ডেৰ লাখ ভক্তৰ সমাগম হৈছে । গংগা আৰতিৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰে পৱিত্ৰ আৰু আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ গঢ়ি উঠিছে ।

Aathgaon Durga Puja pandal has been constructed in the style of the Sri Venkateswara Swami Temple
প্ৰতিমাৰ ৰূপে মুগ্ধ কৰিছে সকলোকে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, কলকাতা আৰু গুৱাহাটীৰ দক্ষ শিল্পীসকলে বিগত ডেৰ মাহ ধৰি কাম কৰি এই মণ্ডপটি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে । ইয়াৰ উপৰি কলকাতা আৰু গুৱাহাটীৰ বিশেষজ্ঞ দলৰ দ্বাৰা কৰা আলোকসজ্জাই পূজাৰ মণ্ডপৰ সৌন্দৰ্য আৰু আকৰ্ষণীয়তা অধিক বৃদ্ধি কৰিছে ।‌

Aathgaon Durga Puja pandal has been constructed in the style of the Sri Venkateswara Swami Temple
চাল চকু ৰোৱা এক কাৰুকাৰ্য (ETV Bharat Assam)

ভক্ত আৰু দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ নিৰাপত্তা তথা সুবিধাক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব দি সমিতিয়ে পূজাৰ দিনকেইটাৰ বাবে বিস্তৃত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।

Aathgaon Durga Puja pandal has been constructed in the style of the Sri Venkateswara Swami Temple
বিখ্যাত শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপটি (ETV Bharat Assam)

মণ্ডপৰ বিভিন্ন স্থানত চিচিটিভিৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণ, পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ নিয়োগ আৰু এনচিচি কেডেটৰ সহযোগত শৃংখলা বজাই ৰখাৰ লগতে দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ আহ-যাহ সুচল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিশেষকৈ পৰিয়ালৰ সৈতে অহা দৰ্শনাৰ্থী, শিশু আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলে যাতে নিৰাপদ আৰু শৃংখলাবদ্ধ পৰিৱেশত পূজা দৰ্শন কৰিব পাৰে, তাৰ প্ৰতিও বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীৰ দুৰ্গা পূজা : ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ শক্তিপীঠ উগ্ৰতাৰা দেৱালয়ৰ কথাৰে...

নগাঁৱৰ পূজা : পশ্চিমবংগৰ পৰা অনা দেৱী প্ৰতিমাই আকৰ্ষিত কৰিছে দৰ্শনাৰ্থীক

TAGGED:

দুৰ্গা পূজা ২০২৬
শ্ৰীভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰ
গংগা আৰতি
ইটিভি ভাৰত অসম
DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.