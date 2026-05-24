মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ
৩৭নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু আটাছুৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।
Published : May 24, 2026 at 9:29 PM IST
মৰাণ: মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাতৰ ফলত বিশ্বজুৰি ইন্ধনৰ নাটনিয়ে দেখা দিছে । ফলস্বৰূপে ভাৰততো ইন্ধন আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত একপ্ৰকাৰ হাহাকাৰ লাগিছে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত । মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে ।
তাৰ অংশ হিচাপে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ বৰবৰুৱাৰ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে । মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সংগঠনটোৱে । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰী, ৰন্ধন গেছ তথা ঔষধৰ অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে বৰবৰুৱাৰ সাপ্তাহিক বজাৰৰ সন্মুখত সংগঠনটোৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ।
সংগঠনটোৰ ডিব্ৰুগড় নগৰ সমিতিয়ে বৰবৰুৱা সাপ্তাহিক বজাৰৰ মাজেৰে এক বৃহৎ প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়ায় । প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি দেৱজিৎ বৰুৱাৰ লগতে ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
প্ৰতিবাদত অংশ লৈ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ সভাপতি বিজু তামুলীয়ে কয়, "বিজেপি চৰকাৰে কিবা ভাল কৰিব বুলি আশা কৰিছিল অসম ৰাইজে । কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে এতিয়া জনসাধাৰণৰ ওপৰত বোজা জাপি দিছে । খাদ্য সামগ্ৰী, তেল, দাইল, পাচলি আদিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত মধ্যবিত্ত আৰু দৰিদ্ৰ শ্ৰেণীৰ লোকসকল গভীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও পেট্ৰ'ল-ডিজেল আৰু ৰন্ধন গেছৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সাধাৰণ ৰাইজৰ জনজীৱন বিপন্ন কৰিছে । কিন্তু বিজেপি চৰকাৰৰ অলপো গুৰুত্ব নাই । চৰকাৰৰ বজাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে ।" চৰকাৰে যদি মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে আগন্তুক দিনত ৰাজ্যজুৰি অধিক তীব্ৰ গণ আন্দোলনৰো হুংকাৰ দিয়ে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ।
মৰাণত আটাছুৰ প্ৰতিবাদ
কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সমান্তৰালকৈ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত আটাছুৰ মৰাণ আঞ্চলিক সমিতিয়েও এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । খাদ্য সামগ্ৰী, ৰন্ধন গেছকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ দাবীত সংগঠনটোৱে ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অভিযোগ কৰা মতে ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত বহু সৰু সৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে । মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰিলে আগন্তুক দিনত চৰকাৰে তীব্ৰ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি সংগঠনটোৱে হুংকাৰ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক :
মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ বিক্ষোভ: ৰাজপথত ওলাল ছাত্ৰ সন্থা