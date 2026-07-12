ETV Bharat / state

ছয় নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে বাজেটত ধাৰ্য নহ'ল নির্দিষ্ট পুঁজি : অসন্তুষ্ট আছুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ চিঠি

ৰাজ্য চৰকাৰৰ ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেটত বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্রতিবেদনৰ পৰামৰ্শসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে কোনো পুঁজি ধার্য নকৰাত ছাত্র সন্থাই উদ্বিগ্ন প্ৰকাশ কৰিছে ।

AASU Writes to CM Over state budget
মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আছুৰ চিঠি (ETV Bharat Assam - File photo)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 10:13 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেটত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা অনুসৰি গঠিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্ৰতিবেদন ৰূপায়ণ কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্টকৈ পুঁজি ধাৰ্য নকৰাত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । অসন্তুষ্টি প্রকাশ কৰি আছুৱে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মালৈ এখন জৰুৰী পত্ৰও প্ৰেৰণ কৰে ।

যোৱা ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাজেটত বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্রতিবেদনৰ ৩৯ টা পৰামর্শ উল্লেখ কৰি নির্দিষ্ট পুঁজি ধার্য কৰা হৈছিল । ৰাজ্য চৰকাৰৰ আওতাত পৰা সকলোবোৰ পৰামৰ্শ আৰু উভয় চৰকাৰৰ আওঁতাত পৰা পৰামৰ্শসমূহৰো অসম চৰকাৰৰ কৰণীয় অংশক লৈ মুঠ ৫২ টা পৰামৰ্শ ৰূপায়ণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত আছু আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত হোৱা আলোচনাত সিদ্ধান্ত হৈছিল ।

সকলোবোৰ সিদ্ধান্ত কার্যকৰী কৰিবলৈ বাজেটত নির্দিষ্টকৈ ধন ধার্য হ'ব লাগিব । মুখ্যমন্ত্রীলৈ এই সন্দৰ্ভত পত্র প্রেৰণ কৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি উৎপল শর্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে কয়, "অসম চৰকাৰৰ ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক বাজেটত অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ আধাৰত গঠিত বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্রতিবেদনৰ পৰামৰ্শসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে কোনো পুঁজি ধার্য নকৰা কথাটোৱে ছাত্র সন্থাক উদ্বিগ্ন কৰিছে ।’’

তেওঁলোকে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰে, ‘‘অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ আধাৰত গঠিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্রতিবেদন ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত অসম চৰকাৰ আৰু সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত আলোচনাত মুঠ ৬৭ টা বিষয় নিৰূপণ কৰা হৈছিল । সেই সমূহৰে ৪০ টা বিষয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ আওতাত, ১৫ টা বিষয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আওতাত আৰু ১২ টা বিষয় উভয় চৰকাৰৰ আওতাত পৰে ।’’

তেওঁলোকে আৰু কয়, ‘‘আলোচনাত অসম চৰকাৰৰ আওতাত পৰা ৪০ টা আৰু উভয় চৰকাৰৰ আওতাত পৰা ১২ টা পৰামৰ্শৰো অসম চৰকাৰৰ কৰণীয়খিনি ধৰি মুঠ ৫২ টা বিষয় ৰূপায়ণৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰা হৈছিল । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আওতাত পৰা ১৫ টা পৰামৰ্শৰ ৰূপায়ণ সম্পর্কত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰো প্রতিশ্রুতি দিয়া হৈছিল ।’’

উৎপল শর্মা আৰু সমীৰণ ফুকনে উল্লেখ কৰে, ‘‘যোৱা বর্ষৰ অর্থাৎ ২০২৫-২৬ বর্ষব বাজেট প্রতিবেদনৰ XVIII খণ্ডত 'অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা ৰূপায়ণ' শীর্ষক এটি আছুতীয়া শিতান অন্তর্ভুক্ত কৰা হৈছিল । বাজেট প্রতিবেদনৰ ৩২ নং পৃষ্ঠাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই খণ্ডটিত ১২১ নং দফা, ১২২ নং দফাৰ ৩০ টা বিষয় আৰু ১২৩ নং দফাত আছু আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত বিগত বৰ্ষৰ বাজেট অধিবেশনৰ পূর্বলৈকে ৰূপায়ণৰ বাবে সিদ্ধান্ত হোৱা বিপ্লৱ কুমাৰ শর্মা সমিতিৰ প্রতিবেদনৰ ৩৯ টা পৰামর্শ ৰূপায়ণৰ স্পষ্ট উল্লেখ আছিল ।’’

তেওঁলোকে কয়, ‘‘পৰামৰ্শসমূহ ৰূপায়ণৰ প্রতিশ্রুতিৰ সমান্তৰালকৈ তাৰ বিপৰীতে আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধাৰিত পুঁজি ধার্য কৰা হৈছিল । একাংশ পৰামৰ্শ ৰূপায়ণৰ বাবে দুটা বিত্তীয় বর্ষত সম পৰিমাণৰ পুঁজি আবণ্টনৰ প্রতিশ্রুতিৰ বিপৰীতে আন একাংশ পৰামৰ্শৰ ৰূপায়ণৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত পুঁজিৰ কিছু অংশ আবণ্টনৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল ।"

শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ এই সন্দৰ্ভত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি ছাত্র সন্থাই উদ্বেগ আৰু অসন্তোষেৰে কয়, "অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ আধাৰত গঠিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্রতিবেদনৰ ৩৯ টা পৰামৰ্শ ৰূপায়ণৰ বাবে যোৱা বৰ্ষৰ বাজেটত ধার্য কৰা পুঁজিৰ প্ৰায়বোৰ ক্ষেত্রত প্রথম অংশটোৱেই এই পর্যন্ত মোকলাই দিয়া হোৱা নাই । এই বৰ্ষৰ বাজেটত সেই পুঁজিৰ কোনো উল্লেখেই নাই । সিদ্ধান্ত হোৱা ৫২ টা পৰামৰ্শৰ যোৱা বৰ্ষৰ বাজেটত অন্তর্ভুক্ত হ'বলৈ ৰৈ যোৱা বাকী পৰামৰ্শসমূহৰো কোনো উল্লেখ নাই ।’’

ছাত্র সন্থাই কয়, ‘‘অৱশ্যে মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে পুঁজি আৰু সত্র আয়োগ গঠনৰ বাবে পুঁজি ধার্য কৰাৰ কথা এই বর্ষৰ বাজেটতো উল্লেখ কৰা হৈছে । সেই দুয়োটা বিষয় অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লব কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্রতিবেদনৰে অংশ যদিও বাজেটত সেই কথাৰ স্পষ্ট উল্লেখ পৰিলক্ষিত নহ'ল । অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ আধাৰত সাংবিধানিক ৰক্ষা কৱচ সংকটৰে যুঁজি থকা জাতিটোৰ বাবে সঞ্জীৱনী সুধা । ইতিমধ্যে অসম চুক্তিৰ চাৰিটা দশক পাৰ হ'ল । তৎকালীন ৰূপায়ণেহে ৰক্ষাকবচৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি কৰিব । প্রতিবেদনৰ পৰামৰ্শসমূহ ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক পুঁজিৰ অভাবে স্থবিৰ কৰি তুলিব ।"

  • ছাত্ৰ সন্থাৰ স্পষ্ট আহ্বান :

(১) অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ আধাৰত গঠিত অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শসমূহৰ বিপৰীতে ২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাজেটত ধাৰ্য কৰা পুঁজি শীঘ্রেই মোকলাই দিব লাগে ।

(২) মুখ্যমন্ত্রীৰ অধ্যক্ষতাত আছু আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত বৈঠকত ৰূপায়ণৰ বাবে সিদ্ধান্ত হোৱা ৫২ টা পৰামৰ্শৰে যোৱা বৰ্ষৰ বাজেটত অন্তর্ভুক্ত নোহোৱা পৰামৰ্শসমূহৰ বাবেও পুঁজি ধাৰ্য কৰাৰ লগতে আবণ্টন কৰিব লাগে ।

(৩) অসম চৰকাৰৰ আওতাত পৰা পৰামৰ্শসমূহৰ ৰূপায়ণৰ অগ্রগতি সম্পর্কত মুখ্যমন্ত্রীৰ অধ্যক্ষতাত শীঘ্ৰে অসম চৰকাৰ আৰু আছুৰ মাজত এলানি আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে ।

(৪) কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আওতাত পৰা পৰামৰ্শসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে অসম চৰকাৰ আৰু সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ ত্রিপাক্ষিক আলেচনাৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীয়ে শীঘ্ৰে উদ্যোগ গ্রহণ কৰক ।

লগতে পঢ়ক : অবৈধ খনিজ ব্যৱসায়ীক প্ৰতিৰোধ কৰি ৰাজহ সংগ্ৰহ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্যৰে নতুন খনিজ আইন: মুখ্যমন্ত্ৰী

লগতে পঢ়ক : নিৰ্মাণ খণ্ডৰ লগতে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কি আছে বাজেটত : এৰিডা'ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আছুৰ চিঠি
অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা
২০২৬ ২০২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট
বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা সমিতিৰ প্রতিবেদন
AASU WRITES TO CM OVER STATE BUDGET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.