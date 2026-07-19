ETV Bharat / state

সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মম শিখা প্ৰজ্বলন

সোণম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত প্রত্যেক জিলা সদৰৰ ৰাজহুৱা স্থানত মমশিখা প্রজ্বালন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ আছুৰ ৷

AASU PROTEST IN GUWAHATI
সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মম শিখা প্ৰজ্বলন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 19, 2026 at 9:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী / তেজপুৰ : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী সোণম ৱাংচুকৰ অহিংস, গণতান্ত্রিক আন্দোলনৰ সমৰ্থনত দেওবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মম প্রজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে ৷ দেওবাৰে প্রতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্রত্যেক জিলা সদৰৰ ৰাজহুৱা স্থানত মমশিখা প্রজ্বালন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আছুৱে ।

সদৌ কামৰূপ (মহানগৰ) জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মহানগৰীৰ চান্দমাৰিস্থিত শ্বহীদ উদ্যানত মম শিখা প্রজ্বালন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে আছুৰ নেতৃত্বই । এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই ৷

সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মম শিখা প্ৰজ্বলন (ETV Bharat Assam)

আছু নেতা ভট্টাচাৰ্যই কয়,"সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থাক লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা অতি উদ্বিগ্ন । আমাৰ মত, চিন্তাক আমি আঁতৰাই ৰাখি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে খুব যুক্তিপূৰ্ণ শৈক্ষিক বিষয় সোণম বাংচুকে উত্থাপন কৰিছে । কোটি কোটি শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ লগত জড়িত বিষয়টো তেওঁ উত্থাপন কৰিছে ।"

আছু নেতা ভট্টাচাৰ্যই লগতে কয়,"তেখেতে গ্ৰহণ কৰা অহিংস শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰতি সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি মম শিখা প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে । অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ শ্ৰদ্ধাশীল নহয় । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগে আৰু সোণম বাংচুকৰ লগত আলোচনাৰ জৰি‌য়তে সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান কৰিব লাগে । অনশনস্থলীৰ পৰা চোচঁৰাই নিয়াতো গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু অতি নিন্দনীয়।"

AASU PROTEST IN SONITPUR
সোণম ৱাংচুকৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থত ৰাজ্যজুৰি আছুৰ মম শিখা প্ৰজ্বলন (ETV Bharat Assam)

মহানগৰীৰ লগতে তেজপুৰটো সদৌ শোণিতপুৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মম শিখা প্রজ্বালন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দেৱাঞ্জন বিকাশ পাঠকে কয়, "দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে জড়িত নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দৰে গুৰুতৰ বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে সোণম ৱাংচুকে শান্তিপূৰ্ণ আৰু গণতান্ত্ৰিকভাৱে অনশন আন্দোলন কৰিছে । ৱাংচুক প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বলপূৰ্বক উঠাই নিয়াৰ ঘটনা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক । অহিংস আৰু গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰতি চৰকাৰে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰা উচিত ৷"

লগতে পঢ়ক: সোণাৰিত ভয়াবহ বান, নিমিষতে বুৰ গ'ল শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ

TAGGED:

সোণম ৱাংচুক
ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য
তেজপুৰ
আছু
SONAM WANGCHUK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.