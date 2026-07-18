ETV Bharat / state

সোণম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি আছুৱে জ্বলাব মম

সোণম ৱাংচুকৰ অহিংস, গণতান্ত্রিক আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আছুৰ ৷ আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে চৰকাৰে বিষয়টোৰ সমাধান কৰাৰ আহ্বান আছু নেতৃত্বৰ ৷

AASU SUPPORT TO SONAM WANGCHUK
সোণম ৱাংচুকৰ সমৰ্থনত দেওবাৰে ৰাজ্যজুৰি আছুৱে জ্বলাব মম (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 9:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজকর্মী সোণম ৱাংচুকৰ অহিংস, গণতান্ত্রিক আন্দোলনৰ প্ৰতি সমৰ্থনত দেওবাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছুৱে ৰাজ্যজুৰি মম প্রজ্বলনৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিব । প্রতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত প্রত্যেক জিলা সদৰৰ ৰাজহুৱা স্থানত মমশিখা প্রজ্বালন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা কৰিব আছুৱে । এই কথা সদৰি কৰিছে আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে ৷

এই সন্দর্ভত প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে আছুৰ নেতৃত্বই কয়,"মত, চিন্তা আৰু আদৰ্শৰ প্ৰশ্ন বা পার্থক্যক একাষৰীয়া কৰিলে সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব যে সোণম ৱাংচুক যিটো বিষয়ক লৈ অনশনত বহিছে সেই বিষয় দেশৰ কোটি কোটি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ সৈতে জৰিত । 'নীট' পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ঘটনা, দেশত 'প্রশ্নকাকত মাফিয়া'ৰ দপদপনিয়ে শাসন ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি যুৱ প্ৰজন্মৰ আস্থা হ্রাস কৰিছে ।"

AASU SUPPORT TO SONAM WANGCHUK
আছু নেতৃত্বৰ প্ৰেছ বিবৃতি (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকে লগতে কয়,"দেশজুৰি বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যাৰ পথ বাচি ল'লে । তেনে প্রেক্ষাপটত শৈক্ষিক সংস্কাৰ আৰু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষৰ জবাবদিহিতা নিতান্তই প্রয়োজনীয় । সেয়েহে সোণম ৱাংচুকৰ অহিংস, গণতান্ত্রিক আন্দোলনৰ প্ৰতি ছাত্র সন্থাই সহমর্মিতা প্রকাশ কৰিছে ৷ চৰকাৰে বিষয়টো অহংকাৰৰ প্ৰশ্ন হিচাপে ল'ব নালাগে, আলোচনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিব লাগে । দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰে জৰিত বিষয়ত আলোচনা কৰাত আপত্তিৰ কাৰণ থাকিব নোৱাৰে ।"

পুনৰ আছুৰ নেতৃত্বই কয়,"অনশনস্থলীৰ পৰাই সোণম ৱাংচুক বলপূর্বকভাবে উঠাই লৈ যোৱাটো নিন্দনীয়, গৰিহণাযোগ্য । সেয়ে ৱাংচুকৰ অহিংস, গণতান্ত্রিক আন্দোলনৰ প্ৰতি সহমর্মিতা প্রকাশ কৰি ছাত্ৰ সন্থাই ১৯ জুলাইত ৰাজ্যজুৰি মমশিখা প্রজ্বালন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব । আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে চৰকাৰে বিষয়টোৰ সমাধান কৰক । দেশৰ জনসাধাৰণে, ছাত্ৰ সন্থাই নতুন প্ৰজন্মৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত বিচাৰে । অহিংস, গণতান্ত্রিক আন্দোলনৰ প্ৰতি চৰকাৰ শ্ৰদ্ধাশীল হওক, আলোচনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰক ।"

লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাত সুধাকণ্ঠ-জুবিন বন্দনা: জুবিন ক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শিত আমেৰিকাৰ বিশেষ সন্মানীয় মানপত্ৰ

TAGGED:

সোণম ৱাংচুক
আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা
সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকন
ETV BHARAT ASSAM
SONAM WANGCHUK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.