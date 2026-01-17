জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নামত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বঁটা প্ৰদানৰ দাবী আছুৰ
বাগানপাৰাত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় শিল্পী দিৱসত পাঠ্যপুথিত কলাগুৰু আৰু ৰূপকোঁৱৰৰ বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবী ।
Published : January 17, 2026 at 9:00 PM IST
বাক্সা: বাক্সা জিলাৰ বাগানপাৰাত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা(আছু)ৰ কেন্দ্ৰীয় শিল্পী দিৱসৰ আজি দ্বিতীয় দিনা পুৱা পতাকা উত্তোলন কৰে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই । লগতে শ্বহীদ তৰ্পণ কৰে সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে ।
ইয়াৰ পিছতে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত মাল্যাৰ্পণ কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই । মাল্যাৰ্পণ সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টাগৰাকীয়ে দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটাৰ দৰে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ নামেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বঁটা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দাবী জনায় ।
এই উপলক্ষে আয়োজিত সভাত 'জ্যোতিৰ্ময় বাগানপাৰা' স্মাৰকগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয় । তদুপৰি শিল্পীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহত অসমৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিনিধিসকলে ভাগ লয় ।
উল্লেখ্য যে আজিৰ পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচীৰ পিছতেই প্ৰায় তিনি সহস্ৰাধিক মহিলাই সমবেত সংগীত পৰিবেশন কৰে । সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ডঃ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয়, "অসম আন্দোলনৰ আগত যেনেকৈ কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভা, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ মৃত্যু বাৰ্ষিক পালন কৰি অহা হৈছে, অসম আন্দোলনৰ পাছত আছুৰ নেতৃত্বত আৰু অধিক প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছে ৷
সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অনুভৱ কৰে যে চৰকাৰে যেনেকৈ শিল্পীসকলক দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা প্ৰদান কৰে, ঠিক তেনেকৈ চৰকাৰে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালাৰ নামত বঁটা প্ৰদান কৰিব লাগে ৷ ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্রসাদ আগৰৱালা, কলাগুৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ ওপৰত বৈজ্ঞানিকভাৱে গবেষণা হ'ব লাগে ৷ শিল্পী দুজনাৰ বিষয়ে পাঠ্যপুথিত সন্নিৱিষ্ট হ'ব লাগে বুলি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই অনুভৱ কৰে ৷ "